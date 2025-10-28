ברדה מתלבט לגבי המערך, דאפה צפוי לפתוח

אחרי ההפסד הכואב למכבי נתניה, כשהציגה את אחד המשחקים היותר טובים שלה העונה, הפועל תל אביב קיבלה הזדמנות לתקן במעמד של תואר. הערב (שלישי, 20:30) עומדת מולה בית"ר ירושלים, שמגיעה לוהטת וטעונה אחרי ההפסד בליגה, למפגש שצפוי להיות רגיש במיוחד על רקע אירועי הדרבי שבוטל בשבוע שעבר.

אמש (שני) ערכה הקבוצה את האימון המסכם שלה בשעות הערב, ולאחר מכן יצאה למלון בחיפה, שם העבירה את הלילה ותשלים הבוקר את ההכנות הטקטיות עד היציאה לאצטדיון סמי עופר. כ-11,000 אדומים צפויים להגיע לחיפה, אך למרבה ההפתעה כ-2,500 כרטיסים נותרו עבור אוהדי הפועל, לעומת בית"ר, שמכרה את כל ההקצאה שעמדה לרשותה.

מאמן הקבוצה, אליניב ברדה, ייאלץ שוב להתמודד עם חיסורים לא פשוטים. עמית למקין עדיין פצוע ולא כשיר, ולצידו ייעדר גם הקפטן פרננד מאיימבו שמורחק מהמשחק. בהיעדרו של מאיימבו, ברדה שוקל לבצע שינוי במערך ההגנה וטרם קיבל החלטה סופית על ההרכב הפותח.

פרננד מאיימבו מורחק. יחמיץ את הגמר הערב (שחר גרוס)

אחת האפשרויות שנשקלות היא לעבור למערך של שלושה בלמים עם יזן נאסר בצד שמאל, שחר פיבן (שיישא את סרט הקפטן) בימין וצ’יקו במרכז. תרחיש נוסף הוא חזרה לקו הגנה של ארבעה, עם רן בנימין שיקבל הזדמנות באגף הימני כשפיבן ישחק כבלם.

גם בקישור יש לא מעט סימני שאלה. ברדה שוקל להחזיר להרכב את רועי אלקוקין, כאשר המשמעות היא שאחד משחקני הקישור הנוכחיים יפנה את מקומו, אם כי לויזוס לויזו היה טוב נגד נתניה. בנוסף, דניאל דאפה, שנכנס כמחליף בנתניה, צפוי לחזור ל-11 על חשבון עומרי אלטמן.