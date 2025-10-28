הלם במכבי ת"א מקמארה, שיעמוד לדין וייענש

הלם גדול במכבי תל אביב מהאירוע שהתרחש לאחר סיום המשחק אמש (שני) מול עירוני קריית שמונה, בו ניצחו הצהובים 1:3. כפי שנחשף ב-ONE, בסיום המשחק התפתח עימות פיזי בין הבלמים, עלי קמארה ורז שלמה, כאשר הבלם הזר חבט בפניו של הישראלי והשחקנים מיהרו להפריד לפני שהאירוע יהפוך לאלים עוד יותר. מי שהיה מאוד נסער הוא טייריס אסאנטה, שלא הבין מה שעשה קמארה, כאשר דור פרץ היה זה שניסה להרגיע את כולם.

קמארה היה האחרון לעזוב את אצטדיון בלומפילד אמש, למעלה משעה לאחר סיום המשחק. בזמן שכולם עשו את דרכם החוצה, הוא עוד היה בחדר צדדי, כאשר במועדון ניסו להבין מה בדיוק קרה והוביל לאירוע. הנושא עוד יתוחקר וקמארה יעמוד לדין פנימי בתוך המועדון, הוא גם ייענש בחומרה, כאשר כל האפשרויות פתוחות ובאות בחשבון, כפי שכבר למדנו במקרים שהתרחשו במכבי ת"א בעבר.

רז שלמה (רדאד ג'בארה)

בין קמארה לשלמה היו מחלוקות תוך כדי המשחק על כמה דברים שהתרחשו ונראה שגם מטען שנסחב ממשחקים קודמים, אך אף אחד לא האמין שדווקא קמארה, שעד כה הוגדר כאחד המנהיגים בחדר ההלבשה, יעשה את מה שעשה. במכבי ת"א כאמור המומים מההתרחשות ועד לרגע זה לא הגיבו באופן רשמי לתקרית שאירעה בסיום המשחק. אגב, שלמה עזב את בלומפילד כאשר היה נראה כי ישנה שריטה על פניו, מן הסתם כתוצאה מהאירוע.