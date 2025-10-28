או סקנדל או פסטיבל: דריכות בבית"ר ירושלים

המשחק הערב (שלישי, 20:30) בין בית"ר ירושלים להפועל תל אביב הוא לא עוד משחק לא רק במובן של המעמד – גמר גביע הטוטו ותואר ראשון העונה שמונח על הכף, אלא שמדובר במשחק שמגיע חודש וחצי אחרי ההפסד הכואב של הירושלמים לאדומים, הפסד שגרר איתו אירועים חריגים בבית וגן, עוינות מצד הקהל כלפי השחקנים וסקנדל שלבית"ר יש אפשרות הערב להפוך לפסטיבל.

"עבורנו המשחק הזה יותר קריטי, יותר משמעותי, לא בגלל שמדובר בגמר גביע הטוטו, אלא בגלל ההפסד ההוא בבלומפילד שערער את השקט ובבית וגן", אומרים בבית"ר ירושלים.

אפשר להבין את הדברים האלה, כי הרי בית"ר הפסידה העונה רק פעם אחת וזה היה להפועל תל אביב, היריבה הכי שנואה ספורטיבית בקרב האוהדים. בית”ר בקלות יכלה לצאת פצועה ומדממת מהמשחק הזה ולא להחלים ממנו, אך ברק יצחקי ידע לאסוף את השברים, לתקן ולחזור לנצח משחקים. למרות זאת, האוהדים עדיין מרגישים את הטעם המר מאותו משחק בבלומפילד עם השער של עומרי אלטמן בדקה ה-98 והערב יש לקבוצה הזדמנות לשנות את העונה הזו, כי ניצחון וזכייה בגביע יעניקו שקט לשחקנים ולצוות המקצועי לכמה חודשים קדימה.

עומרי אלטמן בטירוף. שער שנחקק לאוהדי בית"ר בזיכרון (רדאד ג'בארה)

אחת מנקודות האור של המחזור האחרון מבחינת הקבוצה מהבירה הוא ירדן שועה, הקפטן של הקבוצה, שיכול הערב להניף גביע, סוף סוף חוזר לעצמו. לא פשוט מה שעבר שועה בתקופה האחרונה, ובניגוד לתדמית שמנסים להדביק לו, הוא התמודד עם הסיטואציה המתוחה סביבו מתחילת העונה בצורה בוגרת ואחראית.

נכון, האדום שספג מול הפועל פתח תקווה היה מיותר, ילדותי ואפילו חסר אחריות, אבל גם מזה הוא יצא חזק יותר, מבין את האחריות שמוטלת עליו ומוכן לקחת את בית"ר ירושלים על הגב שלו בדיוק כפי שעשה בשנתיים האחרונות. כששועה במיטבו, בית"ר מרתיעה וטובה יותר. לצידו גם עדי יונה, עומר אצילי וגם דור מיכה וג’ונבוסקו קאלו טובים יותר, ועבור יצחקי היכולת של הקפטן זה אחד המפתחות החשובים למשחק הערב.

ירדן שועה (עמרי שטיין)

ההשלכות של התוצאה של המשחק היום עשויות להיות מרחיקות לכת. הפסד נוסף להפועל תל אביב והלחץ בבית וגן ילך ויגבר, אין לדעת איך יגיעו האוהדים למשחק הליגה הבא והכל כך חשוב בטדי מול הפועל באר שבע בעוד שישה ימים. מנגד, ניצחון וזכייה בתואר הערב בסמי עופר ומול הפועל באר שבע הביקוש לכרטיסים יהיה כל כך גדול שאפילו אם היו בונים עוד קומה ביציעים בטדי זה לא היה מספיק עבור אוהדי בית"ר.

בית"ר ירושלים חיה על מצבי רוח. סקנדל או פסטיבל זה לא רק סלוגן, זו דרך חיים במועדון מהבירה. לכן, המשחק הערב הוא לא עוד משחק על תואר, זה משחק על עונה שלמה, משחק שיקבע איך תיראה ממחר העונה של בית"ר מקצועית ואיך יהיו היחסים בין האוהדים לקבוצה, לשחקנים ולצוות המקצועי.

אוהדי בית"ר ירושלים (עמרי שטיין)

ברק יצחקי יודע להתמודד עם הלחץ, הוא שקט, קורא נכון את המשחק, אמיץ, הכי חד שיש, הוא יודע לעשות את המהלכים הנכונים והמדויקים תוך כדי משחק שמחלצים את בית"ר מסיבוכים, אבל היום, מול הפועל תל אביב, זה הרבה על השחקנים, שצריכים להתעלות, לגלות אחריות ולהבין את סדר גודל המעמד, לא בגלל שמדובר בגמר גביע הטוטו, אלא כי זה גמר גביע מול היריבה האדומה המושבעת.