 בית 1 
10392-4705בחצ'שהיר קולג'י1
8398-4225א. לובליאנה2
8472-4885קלוז'3
8392-3975מנרסה4
7442-4505רייר ונציה5
7470-4475נפטונאס6
7426-3975אריס סלוניקי7
6361-3814הפועל ירושלים8
6356-3434וורוצלאב9
5496-4105המבורג10
 בית 2 
9405-4625בשיקטאש1
9339-3865בורק2
8399-4435בודוצ'נוסט3
8393-4215טורק טלקום4
8473-4745אולם5
7395-4165שמניץ6
7412-3645לונדון ליונס7
7429-3775טרנטו8
6437-3915פאניוניוס9
6454-4025לייטקבליס10

הפועל ירושלים גברה על אריס סלוניקי 76:103

כוכבים אדומים בבלגרד: הירושלמים נתנו מחצית שנייה אדירה בבירת סרביה וחזרו לנצח עם משחק נהדר של כולם. החבורה של אלון עלתה למאזן חיובי ביורוקאפ

|
שחקני הפועל ירושלים חוגגים (מיכל בן גיגי)
שחקני הפועל ירושלים חוגגים (מיכל בן גיגי)

חזרה לנצח. הפועל ירושלים המשיכה את המסע שלה באירופה, כשגברה הערב (שלישי) 76:103 על אריס סלוניקי ב”ביתה” בבלגרד במסגרת היורוקאפ. החבורה של יונתן אלון הציגה מחצית שנייה אדירה, עם אחוזים מצוינים מהשלוש, כששלושת הקלעים המובילים שלה היו ג’סטין סמית’, ג’ארד הארפר וקאדין קרינגטון (18 כ”א).

המשחק החל כשששתי הקבוצות היו נמרצות ועשו הרבה התקפות טובות. סמית’ קלע 12 נקודות ברבע הראשון, כשעשר הדקות הבאות, התאפיינו במשחק מאוד פיזי בשני צידי המגרש, כשהארפר הלך לקו מספר גבוה של פעמים, וגם היוונים סחטו עבירות רבות מהירושלמים, שירדו להפסקה ביתרון משלשה של יובל זוסמן על הבאזר.

במחצית השנייה, האדומים יצאו כמו מלוע של תותח. כל הכוכבים שלה הגיעו לפרקט, כששלושות עפו באוויר כמו בלונים בימי הולדת, והם הצליחו לרדת לעשר הדקות האחרונות בפער דו ספרתי. ברבע הרביעי, ההבדל רק הלך וגדל, עד שהקבוצה מעיר הבירה ניצחה בכמעט 30 הפרש בסיום. 

גג'סטין סמית'. משחק גדול שלו (מיכל בן גיגי, הפועל ירושלים)

אחרי מפח הנפש נגד הפועל העמק בליגת ווינר ביום שבת האחרון, יונתן אלון יכול לשמוח שהקבוצה שלו חזרה להציג כדורסל נהדר, במיוחד במחצית שנייה דומיננטית בה כל הכוכבים הסתדרו, וכל הכוכבים הופיעו. מכאן, יהיה עליהם להתמודד למבחן בבית מכבי, כשיפגשו את מכבי ראשון לציון.

קלעו להפועל ירושלים: ג’סטין סמית’, ג’ארד הארפר (9 אסיסטים) וקאדין קרינגטון 18 נקודות כ”א, אנתוני לאמב 15, יובל זוסמן 14, קשיוס ווינסטון 13, אוסטין ווילי 4, ג’וזאייה-ג’ורדן ג’יימס 2 ורועי הובר 1.

רבע ראשון: 21:23 להפועל ירושלים

חמישיית הפועל ירושלים: ג’ארד הארפר, קאדין קרינגטון, אוסטין ווילי, אנתוני לאמב ויובל זוסמן.

חמישיית אריס סלוניקי: ברייס ג’ונס, בראיין פורבס, סטילאנוס פוליאניטיס, סטיבן אנוץ’ וארנולדאס קולבוקה.

המשחק החל עם חדירה של יובל זוסמן לצבע ושתי נקודות ראשונות של הירושלמים, ברייס ג’ונס מיד הגיב עם שתי נקודות משלו. השלשה הראשונה במשחק הייתה של היוונים, עם צליפה של סטילאנוס פוליאניטיס. קאדין קרינגטון הכניס את הקליעה הראשונה של הישראלים מחוץ לקשת. ג’ונס סיים מתפרצת יוונית עם צעד וחצי. ג’סטין סמית’ הטביע בקלות והוריד לארבע הפרש. קשיוס ווינסטון חזר לפרקט ושם שתיים, ואז שם האלי-הופ יפה לסמית’, שהעלה את המארחת ליתרון. סמית’ היה בכושר נהדר עם 12 נקודות ברבע הראשון. 

יובל זוסמן לוקח רגע לנוח (מיכל בן גיגי, הפועל ירושלים)יובל זוסמן לוקח רגע לנוח (מיכל בן גיגי, הפועל ירושלים)

רבע שני: 48:50 להפועל ירושלים

אנתוני לאמב פתח את הרבע השני עם שתי נקודות, ואז הלך לשלוש זריקות, כשהוא הכניס את כולן. הארפר הכניס מחצי מרחק והעלה את ירושלים ליתרון דו ספרתי. סטיבן אינוץ’ הכניס שתיים מהקו. קרינגטון צלף ג’אמפ שוט עם הקרש. זוסמן ביצע חדירה גדולה לצבע וקלע בצעד וחצי. 

גג'ארד הארפר צולף (מיכל בן גיגי, הפועל ירושלים)

ג’ונס לא הפסיק לסחוט עבירות ולצמצם את הפער עבור האורחת. אינוץ’ קלע מחצי מרחק והוריד לאחד הפרש בלבד. הארפר ניגש לקו ונתן לאדומים קצת אוויר. ארנולדאס קולבוקה שם שלשה מהפינה עבור הצהובים. הארפר שוב קלע מהקו, אינוץ’ היה בלתי ניתן לעצירה בצבע. זוסמן הכניס שלשה מהפינה על הבאזר. 

אנתוני לאמב זורק (מיכל בן גיגי, הפועל ירושלים)אנתוני לאמב זורק (מיכל בן גיגי, הפועל ירושלים)

רבע שלישי: 68:81 להפועל ירושלים

קרינגטון צלף מחוץ לקשת. אוסטין ווילי הוסיף עוד שתיים, כשקרינגטון המשיך ריצת 0:8 של הירושלמים בתחילת המחצית השנייה. ברייס ג’ונס המשיך ללהוט בצד השני עם עוד שתיים, הארפר הגיב עם שלשה, כשגם לאמב קלע מחוץ לקשת והפער עמד על 14 לאדומים. קרינגטון המשיך את ההצגה של המארחת מחוץ לקשת. קולבוקה שם שלוש נקודות אצל היוונים, סמית’ סחט אנד וואן, גם ווינסטון הצליח לבצע מהלך זהה. זוסמן העלה את הקבוצה מהבירה ל-18 יתרון. היוונים הצליחו להוריד ל-13 הפרש. 

קשיוס ווינסטון (אחר)קשיוס ווינסטון (אחר)

רבע רביעי: 76:103 להפועל ירושלים

עשר הדקות האחרונות נפתחו עם שלשה של ווינסטון מהפינה, ומיד חדר לצבע והעלה את ירושלים ל-20 הפרש. גם זוסמן קלע צעד וחצי. אינוץ’ החזיר שתי נקודות לאורחת. לאמב הוסיף שלשה נוספת לירושלים. סמית’ קלע מהקו, גם פורבס בצד השני. לאמב ו-ווילי הוסיפו ארבע נקודות למאזנה של הקבוצה הישראלית. קרינגטון נעץ את המסמר האחרון בארונם של היוונים. 

גג'ארד הארפר מוביל התקפה (אחר)
