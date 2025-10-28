הקאמבק של שועה ומי כיכב במכבי חיפה בפנטזי?

המחזור השמיני בליגת העל הגיע לסיומו וזה הזמן של הסיכומים גם בפנטזי הישראלי. מכבי תל אביב, הפועל באר שבע ובית”ר ירושלים ניצחו, מכבי חיפה סיימה בתיקו, הפועל תל אביב הפסידה והיו לא מעט הצגות אישיות וגם התרסקויות.

נתחיל מהמשחק הפורה של המחזור, ה-2:3 של בית”ר על הפועל חיפה. ג’ורג’ דיבה שכבש שער עצמי סיים עם 3- נקודות, כשאצל הירושלמים ירדן שועה חזר לעצמו בענק עם 8 מסירות מפתח, 2 תיקולים ו-11 נקודות, וג’ונבוסקו קאלו שכבש הוסיף 9 נקודות משלו.

האלופה מכבי ת”א שניצחה אמש 1:3 את קריית שמונה נהנתה מ-8 נקודות של רז שלמה שבישל והוסיף 3 תיקולים ו-3 הרחקות, 8 נקודות גם לעידו שחר שכבש, אלעד מדמון שהתכבד באחד השערים הוסיף 9 נקודות ורוי רביבו (בישול) ודור פרץ (שער) סיימו עם 7 נקודות כל אחד.

שחקני מכבי תל אביב חוגגים את השער של דור פרץ (רדאד ג'בארה)

הפועל ב”ש ניצחה 0:1 את ריינה וההגנה שלה כיכבה בענק, כשכובש השער הלדר לופס סיים עם 11 נקודות, ורועי לוי ואור בלוריאן תרמו 12 נקודות כל אחד בהופעה נפלאה ומגוונת שכללה תיקולים, הרחקות, חטיפות ומסירות מפתח שהקפיצו להם את הניקוד בנוסף לשער הנקי.

מכבי חיפה אכזבה ב-1:1 מול עירוני טבריה, אבל היו שני שחקנים שבלטו לטובה. איתן אזולאי שהמשיך להפגין יכולת מעולה עם 8 נקודות בזכות 2 מסירות מפתח, 2 חטיפות ו-3 תיקולים, וקני סייף עם לא פחות מ-14 נקודות אחרי בישול, 4 מסירות מפתח, 3 דריבלים, 2 חטיפות ו-2 תיקולים. בטבריה בלטו אלי בלילתי (8 נקודות) וגיא חדידה (9).

קני סייף מתקדם (חג'אג' רחאל)

מכבי נתניה שניצחה 0:2 את הפועל ת”א נהנתה מהופעה גדולה של כארם ג’אבר עם 13 נקודות, מאור לוי שהבקיע את אחד מהשערים סיים עם 12 נקודות. ב-1:1 בין אשדוד להפועל פתח תקווה בלטו טום בן זקן עם 9 נקודות (בישול) וצ’יפיוקה סונגה שהבקיע מנגד עם 10 נקודות. ב-0:0 בין הפועל ירושלים לבני סכנין, הראל שלום הצטיין עם 14 נקודות (שער נקי, 3 מסירות מפתח, 3 דריבלים, 2 חטיפות ו-7 תיקולים), אופק נדיר סיים עם 10 נקודות ומנגד אלון אזוגי סיים עם 11 נקודות.

כמו כמעט בכל מחזור בפנטזי גם המחזור החולף היה צמוד במיוחד כשהמנג’ר ‘באמוססססס’ זכה עם 100 נקודות לעומת 99 של ינון12 שסיים שני. ההרכב המנצח של המחזור: מוחמד אבו ניל, אופק נדיר, אלון אזוגי, אור בלוריאן, איתן אזולאי, עידו שחר, אנדריאן קרייב, ירדן שועה, סתיו טוריאל, סילבה קאני ויוג’ין אנסה. את הדירוג הכללי מוליך איזה שלופים עם 682 נקודות, כשמושיקו ולהקתו במקום השני עם 679.