"אפילו לא עם נגריירה": בלינגהאם עקץ את פדרי

ג’וד בלינגהאם היה האיש המרכזי בקלאסיקו שנערך ביום ראשון. קשר ריאל מדריד בישל את שער הפתיחה של קיליאן אמבפה, כבש את שער הניצחון 1:2 רגע לפני השריקה להפסקה, ורשם את הופעתו הטובה ביותר מאז חזרתו מפציעה.

לצד היכולת המרשימה, בלינגהאם גם לקח חלק בעימותים מילוליים שנמשכו לאורך המשחק. באירוע אחד, פדרי הרגיש כי האנגלי נוגע במצחו בזמן ששכב על הדשא בעקבות עבירה קודמת, והגיב בהצגה דרמטית כשהתמוטט שוב על הקרקע. למרות שהמהלך נחשב ללא ספורטיבי, השופט סוטו גראדו בחר להתעלם ממנו.

פדרי דרש את הרחקתו של בלינגהאם, אך הקשר של הבלאנקוס השיב לו בצורה חדה. לפי הצילומים ששודרו בתוכנית מיוחדת בספרד, בלינגהאם ניגש לאזור של פדרי וסוטו גראדו ואמר שם: “כרטיס אדום? אפילו לא עם נגריירה”, התייחסות לפרשת השיפוט של ברצלונה שהסעירה את ספרד.

יפה כלבנה: 1:2 לריאל על בארסה בקלאסיקו!

רגע מעניין נוסף נרשם במחצית השנייה, כאשר אמבפה לקח פנדל שנעצר על ידי וויצ'ך שצ'סני. מיד לפני הביצוע, פראן טורס פנה לוויניסיוס כנראה במטרה לבצע טראש טוק ולהוציא אותו מאיזון, ושאל: “אתה כבר לא בועט?”, והברזילאי השיב מיד: “לא מעניין אותי, קיליאן לוקח את זה”.

נחשף המלל בין לאמין ימאל לוויניסיוס

הקלאסיקו הלוהט בין ריאל מדריד לברצלונה לא הסתיים רק על כר הדשא, אלא המשיך גם בירידה לחדרי ההלבשה. באותה תוכנית שחשפה תמלולים משיחות חשפו גם את הרגע הסוער בין ויניסיוס ללאמין ימאל בסיום, במהלך התגרה הגדולה והמהומה לאחר שריקת הסיום.

המהומה בין ריאל מדריד לברצלונה (צילום מסך)

על פי הדיווח, בזמן ששחקני שתי הקבוצות עשו את דרכם למנהרה בסיום, וויניסיוס ניגש לעבר היהלום הצעיר של בארסה, אז הספרדי פנה אליו ושאל: “נריב?”, הברזילאי לא נשאר חייב והשיב מיד: "בוא עכשיו”. האירוע התרחש דקות לאחר העימותים הקשים על כר הדשא, שחתמו קלאסיקו מתוח במיוחד. למרות חילופי הדברים, אנשי שתי הקבוצות מנעו מהעימות להתפתח מעבר לכך, והשניים נפרדו לדרכם.