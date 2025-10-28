אייטון: היה טראש טוק, אבדיה השוויץ בכל סל שלו

אין ספק שאפשר להתרגל ליכולת הזו של דני אבדיה. ארבעה משחקים שיחקה פורטלנד העונה, כאשר הלילה (בין שני לשלישי) היה הרביעי, והוא נגמר עם ניצחון 108:122 אצל הלייקס החסרים, ובשני משחקים יש לטרייל בלייזרס ניצחון ובשני משחקים יש להם הפסד בדרך למאזן של 2:2.

מעל הכל, בכל ארבעת המשחקים אבדיה נראה נפלא והוא לא ירד מרף 20 הנקודות. 20 נקודות, 26 נקודות, 23 נקודות והלילה נגד הלייקרס 25 נקודות, מה שאומר שהפורוורד הישראלי על ממוצע של 23.5 נקודות במשחק, והוא ללא ספק נראה כקונטנדר רציני לתואר השחקן המשתפר של העונה, כפי שהתחזיות חזו.

בסך הכל הוא תרם ב-LA, כאשר הקבוצה המקומית חסרה את לברון ג’יימס ולוקה דונצ’יץ’, 25 נקודות, 4 ריבאונדים ו-4 אסיסטים, והממוצעים שלו בכל העונה עד כה בארבעה משחקים עומדים על 23.5 נקודות, 5.7 ריבאונדים ו-4 אסיסטים.

דני אבדיה בפעולה (רויטרס)

אגב, דני קלע 5 שלשות מתוך 8 ניסיונות, והוא היה רחוק שלשה אחת משיא השלשות במשחק בודד שלו ב-NBA, כשקלע 6 מעבר לקשת באותו שיא קריירה שקבע נגד הפליקנס עם 43 נקודות. דיאנדרה אייטון, שהפסיד ושיחק נגד האקסית, אמר בסיום: “הם ללא ספק סיפקו טראש טוק כל המשחק, דני אבדיה השוויץ בכל סל שלו”.