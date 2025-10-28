יום שלישי, 28.10.2025 שעה 12:15
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
216-238הפועל ב"ש1
174-187מכבי ת"א2
1710-178בית"ר ירושלים3
1311-157הפועל ת"א4
1218-168מכבי נתניה5
118-98הפועל חיפה6
119-88בני סכנין7
1116-118מ.ס אשדוד8
108-148מכבי חיפה9
1019-88עירוני טבריה10
914-128הפועל פ"ת11
810-88עירוני ק"ש12
214-58הפועל ירושלים13
123-68מכבי בני ריינה14

אורן ביטון יחזור להרכב, 3 שחקנים יצטרפו בינואר

המגן יחליף בהרכב הפועל חיפה מול אשדוד את סאנה גומז, שסובל ממתיחה בגודל 2 ס"מ בשריר התאומים. הקבוצה תחתים בחלון ההעברות בלם, קשר אחורי וחלוץ

|
אורן ביטון בפעולה (חג'אג' רחאל)
אורן ביטון בפעולה (חג'אג' רחאל)

לקראת משחקה בסוף השבוע מול מ.ס אשדוד, בהפועל חיפה יאלצו להסתדר ללא המגן הזר, סאנה גומז, שסובל ממתיחה בגודל 2 ס"מ בשריר התאומים, כאשר את מקומו ימלא אורן ביטון.

גומז נחשב לאחד הזרים היותר טובים שנחתו השנה בקבוצה והוא למעשה יחזור לעניינים רק לאחר הפגרה, אך בקבוצה מהכרמל יכולים להתנחם בכך שביטון נמצא בכושר טוב וכבר שיחק בניצחון על בני ריינה. 

גל אראל צפוי להמשיך ולשחק במתכונת דומה לזו שפתח מול בית"ר ירושלים  – עם שלישייה קדמית שכוללת את איתי בוגנים, ג'בון איסט, ממנו מצפים במועדון ליותר תפוקה, ואניס פורת, כאשר יונתן פרבר ורותם חטואל יהיו גיבוי מהספסל. 

לקראת חלון ההעברות של ינואר, הקבוצה תעשה את ההתאמות הנדרשות כדי להתחזק בלפחות בעוד שתי עמדות נוספות – בלם, קשר אחורי במקום לארי אנגולו וחלוץ מטרה נוסף.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןכמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטר
כמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטרנגןכמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרות
כמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרותנגןויניסיוס ג'וניור נותן הצצה לאוסף החולצות
ויניסיוס ג'וניור נותן הצצה לאוסף החולצותנגןהאם סון צלח את אתגר החומה הארוכה בעולם?
האם סון צלח את אתגר החומה הארוכה בעולם?
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */