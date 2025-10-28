יום שלישי, 28.10.2025 שעה 12:13
216-238הפועל ב"ש1
174-187מכבי ת"א2
1710-178בית"ר ירושלים3
1311-157הפועל ת"א4
1218-168מכבי נתניה5
118-98הפועל חיפה6
119-88בני סכנין7
1116-118מ.ס אשדוד8
108-148מכבי חיפה9
1019-88עירוני טבריה10
914-128הפועל פ"ת11
810-88עירוני ק"ש12
214-58הפועל ירושלים13
123-68מכבי בני ריינה14

בכר עובר לשני אימונים, קורנו יחזור אחרי הפגרה

המאמן ביצע שינוי במתכונת האימונים של מכבי חיפה, המגן יהיה כשיר אחרי הפגרה בנובמבר. סמי עופר יהיה מלא מול הפועל י-ם, דרזי ופיינזיכט יתאמנו

ברק בכר (חג'אג' רחאל)
מכבי חיפה חידשה היום (שלישי) את אימוניה במתכונת של שני אימונים ביום והחלה למעשה את ההכנות לקראת משחקה החשוב מול הפועל ירושלים. מי שזומנו לאימון אחר הצהריים של הקבוצה הם שני שחקני קבוצת הנוער, דניאל דרזי וינון פיינגזיכט. 

נראה שהשעה המוקדמת של המשחק (15:00), לראשונה העונה, גרמה להרבה אוהדים לא לרצות להחמיץ את ההזדמנות ולרכוש את כמות הכרטיסים שנותרה מלבד 21 אלף המנויים, מה שמבטיח סמי עופר מלא. אגב, גם יציע הפועל ירושלים, שמכיל 3,000 אוהדים, יחולק בין שני מחנות האוהדים.

פייר קורנו ימשיך להיעדר בגלל הפציעה ולמעשה יהיה כשיר רק לאחר הפגרה בנובמבר. אגב, מחליפו של הצרפתי, קני סייף, הוא בין היחידים שבחיפה יכולים לציין לטובה בזכות היכולת שגילה בשני המשחקים האחרונים.

במכבי חיפה לא יכולים היום לדבר על הצמרת הגבוהה ונראה שעיקר המטרה היא לנסות ולהשיג ניצחון ראשון אחרי חמישה מחזורי ליגה. עד לפגרה, מצפים לחבורה של ברק בכר שני משחקים מול הפועל ירושלים ובני סכנין, בסיומם הקבוצה תהיה חייבת להוציא שש נקודות אם היא לא רוצה להסתבך במאבקי הכניסה לפלייאוף.

בכרמל לא מדברים בקול רם על ההיערכות לקראת ינואר, אבל נראה שהצורך לצרף קשר עושה משחק במקומו של מתיאס נהואל זועק לשמיים. נהואל עצמו מחזיק בחוזה גבוה במיוחד וספק האם תהיה קבוצה שתרצה לצרף אותו בינואר בזמן שהוא בקושי משחק ולא נמצא בכושר.

