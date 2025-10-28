המכביזם של אבו פרחי ומודל למקין לבן הרוש

מכבי תל אביב חזרה לנצח אמש (שני) את עירוני קריית שמונה 1:3 ושמה מאחור את רצף המשחקים בהם לא השכילה לעשות זאת בליגה ובאירופה. במועדון היו מרוצים מאוד מהניצחון שהגיע נגד יריבה קשה ולא סתם דאגו להזכיר לאחר המשחק כי מדובר בקבוצה שרק במחזור הקודם הייתה הראשונה שניצחה את הפועל באר שבע העונה בליגת העל.

המאמן, ז'רקו לאזטיץ', החליט לפתוח במשחק עם סייד אבו פרחי בעמדת החלוץ והוא אומנם לא כבש, אך סיפק משחק טוב בסך הכל והיה מעורב מאוד התקפית. בסיום נשאל המאמן על הקרדיט שהוא החליט להעניק לשחקן הצעיר והשיב כי הוא אוהב מאוד את העבודה שלו ואת איך שהוא משחק וציין כי הוא מזהה בו "מכביזם", וכי זו הרוח שהוא רוצה לראות מהשחקנים שלו.

במכבי ת"א ידעו שקריית שמונה תעשה צרות ותייצר משחק קשה מאוד בזכות הצורה בה הקבוצה של שי ברדה לוחצת גבוה, ולאזטיץ' ציין כי אומנם הקהל לא אהב לראות את ההתעקשות להניע כדור בחלק האחורי תוך כדי הלחץ, אבל זו הייתה תכנית המשחק והבקשה שלו כדי שברגע שיצליחו להשתחרר מהלחץ, יהיה הרבה יותר נוח לייצר התקפות מהירות ופתוחות. לאחר המשחק היו טענות לפיהן הלחץ היה לא רק בשיטת המשחק של ק"ש אלא גם על השחקנים של מכבי ת"א בעקבות התוצאות האחרונות. על כך אמר לאזטיץ': "לא היה שום לחץ, אני לא הרגשתי את זה ואני לא חושב שהשחקנים הרגישו את זה. זה לא מחובר למה שאנחנו מרגישים ביום יום".

ז'רקו לאזטיץ' (רדאד ג'בארה)

בקבוצה אמרו: "צריך להבין שהסיפור הזה של אירופה הוא לא אירוע פשוט. אנחנו לא משחקים בתנאים רגילים וכל משחק בליגה שנגמר בתוצאה לא טובה, אוטומטית גורר משבר מדומה עבור התקשורת כי מיד לאחר מכן מגיע משחק באירופה שאם אתה לא מנצח אותו אז כבר מתחילים לחבר ולספור כמה לא ניצחנו, ומתעלמים מכל מה שמלווה אותנו - עומס שונה משאר הקבוצות, פציעות, זרים שבאו מאוחר ועדיין לא התאקלמו, 12 שחקנים שהתחלפו בקיץ אחד ושחקני מפתח שעזבו. יש מורכבויות. ניצחנו 1:3 יריבה קשה מאוד, אז לא בכל 90 הדקות היה מדהים, אבל גם צריך להיות הגיוניים. רק ביום חמישי עשינו משחק ממש טוב והובסנו בו. לוקחים את הניצחון ומתקדמים הלאה".

מי שקיבל אמש דקות ראשונות בליגה במדי הקבוצה הוא נועם בן הרוש. המגן הימני עלה בתוך תוספת הזמן של המשחק, אחרי שקיבל את התחושה ביומיים האחרונים שיש סיכוי שישחק יותר ואולי אף יפתח. הסיטואציה סביבו אינה נוחה לקרובים אליו, בטח כאשר מדובר בשחקן צעיר שהייתה עליו תחרות גדולה בקיץ והוא הגיע מתוך מחשבה שהוא יקבל הזדמנויות, כאלה שעדיין לא הגיעו. אין ספק שברמת המועדון ראו בו שחקן חשוב שצריך להביא לקבוצה, אך על הדשא הוא בינתיים לא מקבל הזדמנויות מהמאמן בזמן ששאר שחקני הסגל שהגיעו הקיץ כן קיבלו הזדמנות לפתוח או לדקות משמעותיות יותר.

על כך אמר לאזטיץ': "נועם שחקן טוב מאוד, הוא הגיע ממקום שבו היו דרישות אחרות ממנו כשחקן הגנה, הוא היה צריך קצת זמן כדי להבין יותר את מה שאני רוצה ממנו, והוא ישחק. הוא יקבל את ההזדמנויות שלו. אני אומר לו ולכולם, תזכרו מה היה כאן עם סתיו למקין. גם סתיו הגיע בעונה שעברה עם ציפייה לקבל הרבה דקות והוא בסוף שיחק את הכמות הנמוכה ביותר מבין הבלמים, אבל בסוף כשהוא קיבל את ההזדמנות הוא לקח אותה, שיחק ברגעי ההכרעה כל הזמן וגם יצא לו מזה מעבר לליגה גדולה יותר. אז כל מי שפה צריך לזכור שהעונה ארוכה והכל יכול להשתנות וזה בסוף כן תלוי בהם".

נועם בן הרוש (האתר הרשמי של מכבי ת"א)

בנוגע לחליו וארלה וקרווין אנדרדה, שעלו מהספסל, יש לציין כי השחקן מוונצואלה לא היה בכשירות מלאה אחרי שנפגע בקרסול מול מיטיולן, בעוד את שחקן הכנף מכף ורדה לאזטיץ' בינתיים משלב לאט לאט. "שניהם צריכים זמן. יש לי סבלנות עם שניהם כמו שהייתה לי סבלנות עם פטאצ'י בעונה שעברה", אמר לאזטיץ', שהתייחס גם ליון ניקולאסקו שנכנס רק בדקה ה-93: "ניקו צריך עוד כמה ימים כדי להיות 100% והוא ישחק. אני לא אוהב לפתוח או לשחק עם שחקנים שלא מרגישים 100%. דיברנו איתו, הוא היה צריך 10 ימים כדי להיות לגמרי מוכן והוא ישחק".

גם במקרה של ניקולאסקו, צריך לציין כי יש חוסר שביעות רצון מצד השחקן על כך שהוא לא קיבל יותר דקות משחק ולא חזר עדיין למצב שהוא פותח, כאשר הוא כן כשיר ומרגיש בסדר, כמו כן הסטטיסטיקה מאז שנפצע ויצא מההרכב הייתה די ברורה. במכבי ת"א בכל אופן מצפים כי הדברים ישתנו וכי במשחקים הקרובים הוא כבר יקבל יותר דקות משחק, וכמובן לאף אחד זה לא מחדש משהו שהקבוצה תהיה חייבת בסופו של דבר כמה כובשי שערים מובילים שיסחבו את הקבוצה על גבם. המשחק הבא יהיה בנוף הגליל ביום שבת מול האחרונה בטבלה, מכבי בני ריינה.