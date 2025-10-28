6 נקודות ו-5 אסיסטים לבן שרף בהפסד ליוסטון

משחקי ליגת ה-NBA נערכו גם הלילה (בין שני לשלישי) והנציג החדש שלנו בליגה, בן שרף, עלה שוב בחמישייה של ברוקלין נטס בהפסד במשחק החוץ 137:109 ליוסטון רוקטס, שהציב את הקבוצה מניו יורק בתחתית המזרח עם מאזן 4:0. דני וולף, שמתאושש מפציעה ונשלח לג'י ליג, לא היה בסגל.

ב-25 דקות על הפרקט, שרף סיים עם 6 נקודות (2 מ-8 מהשדה, 2 מ-5 משלוש), ריבאונד אחד, 5 אסיסטים, חטיפה, 2 איבודים ומדד פלוס מינוס 9-. הלילה הוא גם קלע לראשונה מחוץ לקשת בליגה הטובה בעולם, כשדייק פעמיים בזריקות לשלוש.

יוסטון פתחה את הרבע הראשון בסערה והובילה בסיומו 25:42 ואל המחצית ירדה ביתרון של 11 הפרש, אך ברבע השלישי ברחה והובילה בסיומו ב-26 הפרש, מה שגרם לרבע האחרון להיות לפרוטוקול בלבד. עבור הרוקטס מדובר בניצחון הבכורה העונה, אחרי שהפסידו לאוקלהומה ודטרויט בשני המשחקים האחרונים.

שחקני הרוקטס מרוצים (רויטרס)

טארי איסון הוביל את יוסטון עם 22 נקודות. אלפרן שנגון סיים עם 21 נקודות, קווין דוראנט עם 19 ואמן תומפסון עם 12. בצד השני, טרנס מאן הוביל את ברוקלין עם 21 נקודות, מייקל פורטר ג'וניור קלע 18 ודיירון שארפ רשם דאבל דאבל של 17 נקודות ו-12 כדורים חוזרים. המשחק הבא של הנטס יהיה בברקלייס סנטר בין רביעי לחמישי מול אטלנטה. האם שרף וחבריו ירשמו סוף סוף ניצחון בכורה העונה?