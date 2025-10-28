“גם עם תורג'מן וזהבי האמנתי שאני יכול לשחק"

מכבי תל אביב הצליחה לצאת אמש (שני) עם חיוך על הפנים לאחר חמישה משחקים ללא ניצחון, כשהפעם השיגה את שלוש הנקודות עם 1:3 מול עירוני קריית שמונה. מי שקיבל את ההזדמנות בהרכב הקבוצה היה סייד אבו פרחי, שגם דיבר לאחר המפגש.

הגעתם למשחק קצת עם הגב לקיר, איך הגעתם? היה לחץ?

”אני לא חושב שיש לחץ. אנחנו באים כמו כל משחק, לא משנה מה המתחרות שלנו עושות. באים כל משחק, חייבים שלוש נקודות ואני שמח שהשגנו את זה”.

יש הרבה חילופים ופציעות בהתקפה של מכבי, אתה רואה את עצמך משיג את המקום בהרכב?

”אני עובד קשה באימונים, ואני שמח שהוא (לאזטיץ’, ר.א) נתן לי את המקום בהרכב הפעם ומקווה גם להמשיך”.

ז'רקו לאזטיץ', העניק את המקום בהרכב (רדאד ג'בארה)

היה לך ברור כבר בקיץ שתחזור לסגל מעונת ההשאלה?

”באתי בתחילת העונה, עבדתי קשה, המאמן ובן דיברו איתי והבנו מה הדרך שלי תהיה”.

אתה יכול לשחק בכנף, כחלוץ, מה אתה מעדיף?

“אני מעדיף להיות על המגרש, תודה”.

איך התמודדתם עם הלחץ של ק”ש והאם הופתעתם מהיריבה?

”קריית שמונה קבוצה ממש טובה, באמת, הם עשו לנו מלא בעיות וצרות והגיעו למצבים. עמדנו שם עם האופי, אני שמח על הנקודות ומסתכל הלאה”.

מה היו התחושות בחדר ההלבשה ברצף המשחקים ללא ניצחון?

”אם תסתכל על הקבוצות שהפסדנו להן, אלה קבוצות טופ, וגם שיחקנו טוב במשחקים האלה והגענו להזדמנויות. היינו מעודדים, כולם ממש בטוב בחדר ההלבשה ויודעים להרים אחד את השני”.

שחקני מכבי תל אביב חוגגים, יודעים להרים אחד את השני (רדאד ג'בארה)

איך הבחירה של לאזטיץ’ לשים את דור פרץ לפרקים כחלוץ השפיעה על החלוצים?

”זה נתן מוטיבציה לעבוד יותר קשה ולהוכיח לו”.

אתה מרגיש משהו מיוחד לקראת המשחק מול ריינה?

”זה משחק כמו כל משחק, אבל כן, לשחק נגד קבוצה שנתנה לי את הבמה זה כיף, אני מכוון לכבוש אפשר להגיד? לחגוג אני לא אחגוג, אני אכבד, זו קבוצה שכיבדה אותי”.

מכבי החתימה בקיץ את יון ניקולאסקו, אתה האמנת שבשלב הזה תהיה משמעותי בקבוצה?

”גם שנה שעברה כשדור תורג’מן וערן זהבי היו אז האמנתי שאני יכול לשחק, בגדול אני לא מסתכל מי על התפקיד, גם בתור מועדון לא מסתכלים איזה שם על התפקיד, מי שעובד קשה ומוכיח את עצמו בסוף מקבל, אני שמח שאני מתחיל לאט לאט לפרוץ ואני מקווה שבסוף השנה אהיה אחד מהשחקנים המובילים בקבוצה”.

ערן זהבי ודור תורג'מן, גם כשהם היו אבו פרחי האמין בעצמו (ראובן שוורץ)

המאמן אמר לנו הרבה דברים חיוביים עליך, מה אתה מרגיש ממנו ואיך הקשר בניכם?

”הוא מדבר איתי, מכוון אותי, גם העוזרים מכוונים ומאמינים בי, ועובדה שאני משחק”.

מה השאיפות שלך? האישיות? איך אתה רואה את הקריירה שלך?

”כרגע אני מתעסק רק בשנה, אני רוצה להיות שחקן הרכב במכבי תל אביב, זה היה החלום שלי מאז שהגעתי למועדון בתור ילד, מקווה לעשות את זה ולכבוש כמה שיותר שערים ולעזור לקבוצה”.

סייד אבו פרחי חוגג עם חבריו לקבוצה, רוצה להיות שחקן הרכב במכבי תל אביב (רדאד ג'בארה)

בנוגע לאירופה, זה נראה קשה מאוד. אמנם היה תיקו מכובד בסלוניקי, אבל שני הפסדים ועכשיו זה רק הולך ונהיה יותר קשה עם המשחקים הבאים, אפשר לעשות משהו או שהרמה לא בשבילנו?

”כמובן שאפשר לעשות, קבוצות קטנות יכולות להפתיע גדולות ורואים את זה, אנחנו מסתכלים בלבן של העיניים, אנחנו לא משחקים בבית אז זה מאוד קשה, ננסה להוציא כמה שאפשר”.