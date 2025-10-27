רשמית: דני וולף נשלח לקבוצת הג'י ליג של הנטס

ברוקלין נטס הודיעה הערב (שני) כי שלחה את דני וולף ודרייק פאוול לקבוצת הבת שלהם בליגת הפיתוח, לונג איילנד נטס. השניים יצטרפו לאימוני פתיחת מחנה האימונים של הקבוצה השבוע.

וולף, שנבחר במקום ה-27 בדראפט 2025 על ידי ברוקלין, עדיין לא רשם הופעה רשמית במדי הנטס בליגה. הפורוורד-סנטר היה אחד משחקני המכללות הבולטים של אוניברסיטת ייל בעונה החולפת, עם ממוצעים של 14.1 נקודות ו-9.7 ריבאונדים למשחק.

דרייק פאוול, שנבחר על ידי הנטס בסיבוב הראשון של הדראפט האחרון (בחירה 21), יצטרף אף הוא לאימונים של לונג איילנד במטרה לצבור דקות ולחדד את יכולותיו לקראת העונה הקרובה. בלונג איילנד יקוו לפתח את שני הצעירים לקראת חזרה עתידית לסגל של ברוקלין במהלך העונה.