יום שלישי, 28.10.2025 שעה 01:01
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
100%237-2422פילדלפיה 76'
100%209-2252שיקגו בולס
67%339-3453דטרויט פיסטונס
67%346-3823מיאמי היט
67%354-3683מילווקי באקס
67%321-3313ניו יורק ניקס
67%355-3963שארלוט הורנטס
67%356-3603קליבלנד קאבלירס
33%342-3303אורלנדו מג'יק
33%362-3293אטלנטה הוקס
33%379-3503וושינגטון וויזארדס
33%379-3833טורונטו ראפטורס
0%383-3483אינדיאנה פייסרס
0%341-3243בוסטון סלטיקס
0%385-3483ברוקלין נטס
 מערב 
100%359-3833אוקלהומה ת'אנדר
100%315-3633סן אנטוניו ספרס
67%379-3753גולדן סטייט ווריורס
67%349-3643לוס אנג'לס לייקרס
67%338-3513לוס אנג'לס קליפרס
67%352-3423מינסוטה טימברוולבס
67%371-3703ממפיס גריזליס
50%248-2642דנבר נאגטס
50%213-2332יוטה ג'אז
33%371-3383דאלאס מאבריקס
33%351-3413סקרמנטו קינגס
33%351-3603פורטלנד בלייזרס
33%378-3333פיניקס סאנס
0%240-2352יוסטון רוקטס
0%248-2382ניו אורלינס פליקנס

רשמית: דני וולף נשלח לקבוצת הג'י ליג של הנטס

הקבוצה מניו יורק הודיעה באופן רשמי שהגבוה הישראלי, יחד עם דרייק פאוול, יחברו ללונג איילנד נטס. וולף עדיין לא רשם דקות רשמיות אצל ברוקלין

|
דני וולף (הפועל ירושלים, איציק בלניצקי)
דני וולף (הפועל ירושלים, איציק בלניצקי)

ברוקלין נטס הודיעה הערב (שני) כי שלחה את דני וולף ודרייק פאוול לקבוצת הבת שלהם בליגת הפיתוח, לונג איילנד נטס. השניים יצטרפו לאימוני פתיחת מחנה האימונים של הקבוצה השבוע.

וולף, שנבחר במקום ה-27 בדראפט 2025 על ידי ברוקלין, עדיין לא רשם הופעה רשמית במדי הנטס בליגה. הפורוורד-סנטר היה אחד משחקני המכללות הבולטים של אוניברסיטת ייל בעונה החולפת, עם ממוצעים של 14.1 נקודות ו-9.7 ריבאונדים למשחק.

דרייק פאוול, שנבחר על ידי הנטס בסיבוב הראשון של הדראפט האחרון (בחירה 21), יצטרף אף הוא לאימונים של לונג איילנד במטרה לצבור דקות ולחדד את יכולותיו לקראת העונה הקרובה. בלונג איילנד יקוו לפתח את שני הצעירים לקראת חזרה עתידית לסגל של ברוקלין במהלך העונה.

