הרכבים וציונים



פאבלו בריוס (La Liga) פאבלו בריוס (La Liga)

המחזור ה-10 בליגה הספרדית ממשיך בשעה זו לאחר שאתמול קיבלנו תצוגת כדורגל מרשימה בקלאסיקו, עם ניצחון של ריאל מדריד על ברצלונה בסנטיאגו ברנבאו. כעת יצאה לדרך התמודדות נוספת כשריאל בטיס מארחת את אתלטיקו מדריד בבניטו ויימרין שבסביליה. שידור חי בערוץ ONE.

האורחים ירצו להשכיח את משחקן האחרון באירופה ולהתחיל לעלות על הגל. בשבוע שעבר הובסו חניכיו של דייגו סימאונה בלונדון במסגרת ליגת האלופות, הייתה זו תצוגה רעה של הקולצ’ונרוס, עם 4:0 אצל ארסנל באצטדיון האמירויות.

בצד השני, המארחים ירצו גם הם להתחיל להתחבר, כשהם אחרי שני משחקים בהם לא הצליחו לנצח, הראשון היה במחזור הקודם, האנדלוסים הגיעו ללה סרמיקה להתמודדות מול מנור סולומון וחבריו אך סיימו בתיקו, גם במשחק האחרון באירופה דברים לא הלכו כמו שצריך, הקבוצה מסביליה נדדה לבלגיה וסיימה בתיקו מאופס מול גנק בליגה האירופית.

המשחק האחרון שהתקיים בין השתיים היה בסוף העונה שעברה, כאשר היו אלה הרוחיבלאנקוס שאירחו את המשחק במטרופולינו והביסו 1:4 עם תצוגת משחק מרשימה של חוליאן אלבארס כשהבקיע צמד ובישל ולאנחל קוראה. האם הכוכב הארגנטינאי יצליח להציל את אתלטיקו מדריד?