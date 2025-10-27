יום שלישי, 28.10.2025 שעה 07:15
כדורגל עולמי  >> ליגה איטלקית
ליגה איטלקית 25-26
188-158נאפולי1
183-88רומא2
176-138מילאן3
1511-198אינטר4
147-138בולוניה5
135-98קומו6
126-128אטאלנטה7
128-98יובנטוס8
1212-108אודינזה9
117-118לאציו10
1110-98קרמונזה11
1114-88טורינו12
109-88ססואולו13
910-88קליארי14
77-38פארמה15
613-78לצ'ה16
511-48ורונה17
412-78פיורנטינה18
412-58פיזה19
311-48גנואה20

קווין דה בריינה עלול להחמיץ כארבעה חודשים

מכה לנאפולי: הקשר הבלגי, שנפצע במהלך בעיטת הפנדל שכבש בניצחון 1:3 על אינטר, ייעדר ככל הנראה לתקופה ארוכה מהמגרשים, אחרי שהתגלתה פגיעה בירך

|
קווין דה בריינה יורד מהמגרש בעזרת הצוות המקצועי (IMAGO)
קווין דה בריינה יורד מהמגרש בעזרת הצוות המקצועי (IMAGO)

מכה לנאפולי. הניצחון 1:3 של הפרטנופיי ביום שבת על אינטר העלה את האלופה המכהנת לפסגת הטבלה, במאבק לשמירה על התואר, אך הוא גבה מחיר יקר עבור הקבוצה, שאיבדה את אחד השחקנים החשובים בשורותיה למשך תקופה ארוכה.

קווין דה בריינה, שהצטרף בקול תרועה רמה בקיץ כרכש הגדול של החלון עבור הקבוצה מדרום איטליה, כבש במשחק את שער היתרון בפנדל, אך נפצע במהלך הבעיטה והוחלף מיד לאחר מכן. היום (שני), המועדון אישר את חומרת הפציעה, כשאובחן עם פגיעה חמורה בשריר הדו-ראשי של הירך הימנית וככל הנראה יפספס מספר חודשים.

הקוסם הבלגי ישב כעת בחוץ ויחלוק את היציע עם חברו לנבחרת ולקבוצה, רומלו לוקאקו, שנפצע במשחקי הידידות ויחזור רק ב-2026, כשזמן החזרה המשוער שלו הוא לעוד כחודשיים, וארבעה חודשים בסך הכל. זמן ההיעדרות של דה בריינה עלול להיות זהה.

קווין דה בריינה ורומלו לוקאקו. שני החברים בחוץ (רויטרס)קווין דה בריינה ורומלו לוקאקו. שני החברים בחוץ (רויטרס)

כעת, נותר לראות מי אמור להיכנס לנעליו של הקשר במערך של אנטוניו קונטה, שרק אחרי התבוסה 6:2 לפ.ס.וו איינדהובן אמר שהם השתוללו הקיץ בהבאת שחקנים. עם הפציעה של הקשר, האם הדברים יסתדרו דווקא טוב יותר בלעדיו?

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןכמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרות
כמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרותנגןויניסיוס ג'וניור נותן הצצה לאוסף החולצות
ויניסיוס ג'וניור נותן הצצה לאוסף החולצותנגןהאם סון צלח את אתגר החומה הארוכה בעולם?
האם סון צלח את אתגר החומה הארוכה בעולם?נגןנועה קירל מטרילה את דניאל פרץ במסעדה
נועה קירל מטרילה את דניאל פרץ במסעדה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */