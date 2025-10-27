יום רביעי, 29.10.2025 שעה 18:20
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
6222-2743הפועל ת"א
6266-3133מכבי ת"א
5260-2773עירוני רמת גן
5231-2313מכבי רעננה
5234-2293הפועל העמק
4154-1642הפועל חולון
4212-2213הפועל ירושלים
4276-2763עירוני קריית אתא
4267-2543הפועל ב"ש/דימונה
4258-2413אליצור נתניה
4238-2213הפועל גליל עליון
4239-2193מכבי ראשל"צ
3263-2163עירוני נס ציונה
2209-1932בני הרצליה

אורלנד: התמודדנו עם הרבה פציעות וחוסר מזל

מאמן בני הרצליה לקראת המשחק מול טרפאני שארק מחר ב-18:30 במחזור השלישי בליגת האלופות של פיב"א: "משחק חשוב במסגרת הרצון שלנו להעפיל לשלב הבא"

|
יהוא אורלנד (ראובן שוורץ)
יהוא אורלנד (ראובן שוורץ)

בני הרצליה תשחק מחר (שלישי, 18:30) מול טרפאני שארק במסגרת המחזור השלישי בליגת האלופות של פיב”א הרצליה “תארח” את המשחק באופבה, שממוקמת במזרח צ’כיה.

הרצליה מפיקה את המשחק בשיתוף עם קבוצת הכדורסל המקומית, כשהצפי הוא ל-750 אוהדים מקומיים שיגיעו לתמוך בקבוצה הישראלית. מי שמוכר על ידי האוהדים הצ’כים הוא נואה קרטר, שחתם הקיץ בהרצליה אחרי שהיה בעונה שעברה ה-MVP של הליגה הצ’כית, ואף הדיח את אופבה ברבע גמר הפלייאוף עם אולמוץ. 

טרפאני היא כוח עולה בכדורסל האירופי, ומאז שנרכשה בידי בעלים חדש היא הספיקה להעפיל בעונת 23/24 לליגה האיטלקית הראשונה, ולסיים את העונה שעברה במקום השני בטבלה. טרפאני פתחה את העונה עם מאזן של שלוש ניצחונות והפסד בליגה האיטלקית. בליגת האלופות הפסידה את שני משחקיה הראשונים במפעל ששוחקו בביתה, מול טנריף וטופאש בורסה. גם הרצליה פתחה את המפעל עם שני הפסדים, מול טנריף ובורסה, בשני משחקי חוץ. 

מאמן הקבוצה, יהוא אורלנד: "אנחנו מגיעים למשחק מאוד חשוב במסגרת הרצון שלנו להעפיל לשלב הבא במפעל. אנחנו בונים את האופי שלנו, היינו צריכים להתמודד עם הרבה פציעות וחוסר מזל בשבועות האחרונים ואני מקווה שנצליח לחזור עם הניצחון”.

