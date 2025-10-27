אורלנד: התמודדנו עם הרבה פציעות וחוסר מזל

בני הרצליה תשחק מחר (שלישי, 18:30) מול טרפאני שארק במסגרת המחזור השלישי בליגת האלופות של פיב”א הרצליה “תארח” את המשחק באופבה, שממוקמת במזרח צ’כיה.

הרצליה מפיקה את המשחק בשיתוף עם קבוצת הכדורסל המקומית, כשהצפי הוא ל-750 אוהדים מקומיים שיגיעו לתמוך בקבוצה הישראלית. מי שמוכר על ידי האוהדים הצ’כים הוא נואה קרטר, שחתם הקיץ בהרצליה אחרי שהיה בעונה שעברה ה-MVP של הליגה הצ’כית, ואף הדיח את אופבה ברבע גמר הפלייאוף עם אולמוץ.

טרפאני היא כוח עולה בכדורסל האירופי, ומאז שנרכשה בידי בעלים חדש היא הספיקה להעפיל בעונת 23/24 לליגה האיטלקית הראשונה, ולסיים את העונה שעברה במקום השני בטבלה. טרפאני פתחה את העונה עם מאזן של שלוש ניצחונות והפסד בליגה האיטלקית. בליגת האלופות הפסידה את שני משחקיה הראשונים במפעל ששוחקו בביתה, מול טנריף וטופאש בורסה. גם הרצליה פתחה את המפעל עם שני הפסדים, מול טנריף ובורסה, בשני משחקי חוץ.

מאמן הקבוצה, יהוא אורלנד: "אנחנו מגיעים למשחק מאוד חשוב במסגרת הרצון שלנו להעפיל לשלב הבא במפעל. אנחנו בונים את האופי שלנו, היינו צריכים להתמודד עם הרבה פציעות וחוסר מזל בשבועות האחרונים ואני מקווה שנצליח לחזור עם הניצחון”.