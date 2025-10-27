יום שני, 27.10.2025 שעה 14:24
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
216-238הפועל ב"ש1
1710-178בית"ר ירושלים2
143-156מכבי ת"א3
1311-157הפועל ת"א4
1218-168מכבי נתניה5
118-98הפועל חיפה6
119-88בני סכנין7
1116-118מ.ס אשדוד8
108-148מכבי חיפה9
1019-88עירוני טבריה10
914-128הפועל פ"ת11
87-77עירוני ק"ש12
214-58הפועל ירושלים13
123-68מכבי בני ריינה14

איתן הורן לשחקני ב"ש: לא מבין שאני פה מולכם

צפו בשורד השבי מתרגש ומזיל דמעה בחדר ההלבשה של הדרומיים: "יותר קשה לעכל את זה שאני רואה אתכם מאשר שיצאתי מעזה". הוא ואחיו יאיר הודו לקבוצה

|
איתן הורן בחדר ההלבשה של הפועל באר שבע (צילום מסך)
איתן הורן בחדר ההלבשה של הפועל באר שבע (צילום מסך)

הפועל ב"ש ניצחה אתמול (ראשון) 0:1 את מכבי בני ריינה, אבל הרגע המרגש בטרנר לא היה קשור בכלל לכדורגל, אלא לטקס לכבוד איתן הורן. שורד השבי שחזר אחרי שנתיים בעזה, ביקר בחדר ההלבשה של הדרומיים עם אחיו יאיר, אף הוא שורד שבי, והם דיברו בפני השחקנים.

“כשיצאתי דבר ראשון שהמשפחה דאגה לספר לי זה כל מה שאתם - המועדון והקהל - עשיתם עבורי ועבור יאיר בשביל שאנחנו נחזור”, סיפר איתן שניכר היה כי הוא מתרגש, “אנחנו חולי כדורגל, חולים על הפועל ב"ש ואני לא מבין שאני נמצא פה מולכם.

"יותר קשה לי לעכל את זה שאני רואה אתכם מאשר שיצאתי מעזה, שם הייתי שנתיים. אני רוצה להגיד לכולכם ממש תודה ואם אני שרדתי שנתיים בעזה בגלל האמונה והלחימה, אז אני מאמין שאנחנו כולנו ביחד נצליח וכולנו ביחד נגיע לתוצאות. ממש ממש תודה. אני לא מאמין”.

איתן הורן בחדר ההלבשה בטרנר

איתן הורן התרגש במיוחד, לא הצליח לעצור את הדמעות במהלך דבריו וחיבק את רן קוז’וק, שאמר לו: “טוב לראות אותך".

יאיר הורן אמר: “אנחנו משפחה, מרגישים בנוח, מרגישים בטוח. זה עזר לנו לעבור את כל החוויה אז תודה, תודה לכולם”.

הטקס לכבוד שורד השבי איתן הורן (מרטין גוטדאמק)הטקס לכבוד שורד השבי איתן הורן (מרטין גוטדאמק)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןויניסיוס ג'וניור נותן הצצה לאוסף החולצות
ויניסיוס ג'וניור נותן הצצה לאוסף החולצותנגןהאם סון צלח את אתגר החומה הארוכה בעולם?
האם סון צלח את אתגר החומה הארוכה בעולם?נגןנועה קירל מטרילה את דניאל פרץ במסעדה
נועה קירל מטרילה את דניאל פרץ במסעדהנגןזהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדל
זהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */