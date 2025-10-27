איתן הורן לשחקני ב"ש: לא מבין שאני פה מולכם

הפועל ב"ש ניצחה אתמול (ראשון) 0:1 את מכבי בני ריינה, אבל הרגע המרגש בטרנר לא היה קשור בכלל לכדורגל, אלא לטקס לכבוד איתן הורן. שורד השבי שחזר אחרי שנתיים בעזה, ביקר בחדר ההלבשה של הדרומיים עם אחיו יאיר, אף הוא שורד שבי, והם דיברו בפני השחקנים.

“כשיצאתי דבר ראשון שהמשפחה דאגה לספר לי זה כל מה שאתם - המועדון והקהל - עשיתם עבורי ועבור יאיר בשביל שאנחנו נחזור”, סיפר איתן שניכר היה כי הוא מתרגש, “אנחנו חולי כדורגל, חולים על הפועל ב"ש ואני לא מבין שאני נמצא פה מולכם.

"יותר קשה לי לעכל את זה שאני רואה אתכם מאשר שיצאתי מעזה, שם הייתי שנתיים. אני רוצה להגיד לכולכם ממש תודה ואם אני שרדתי שנתיים בעזה בגלל האמונה והלחימה, אז אני מאמין שאנחנו כולנו ביחד נצליח וכולנו ביחד נגיע לתוצאות. ממש ממש תודה. אני לא מאמין”.

איתן הורן בחדר ההלבשה בטרנר

איתן הורן התרגש במיוחד, לא הצליח לעצור את הדמעות במהלך דבריו וחיבק את רן קוז’וק, שאמר לו: “טוב לראות אותך".

יאיר הורן אמר: “אנחנו משפחה, מרגישים בנוח, מרגישים בטוח. זה עזר לנו לעבור את כל החוויה אז תודה, תודה לכולם”.