יום שני, 27.10.2025 שעה 15:21
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
2710-2210ריאל מדריד1
2212-2510ברצלונה2
2010-1810ויאריאל3
1811-1410אספניול4
1610-169אתלטיקו מדריד5
1610-159בטיס6
1410-1210ראיו וייקאנו7
1410-1110אלצ'ה8
1410-910אתלטיק בילבאו9
1412-1010חטאפה10
1316-1710סביליה11
129-910אלאבס12
1013-1110סלטה ויגו13
1012-910אוססונה14
918-1410לבאנטה15
915-1110מיורקה16
914-1010ריאל סוסיאדד17
916-1010ולנסיה18
719-710אוביידו19
722-910ג'ירונה20

ציציפאס: מניח שאני משחק עכשיו באתלטיקו

הטניסאי שנמצא בתהליכי החלמה מפציעה, שיתף בחשבון הטוויטר שלו מפגש עם אוהד בשיקגו: "הוא שאל 'אתה גריזמן?'. אמרתי שלא והוא ענה: 'ניסיון יפה'"

|
סטפנוס ציציפאס (רויטרס)
סטפנוס ציציפאס (רויטרס)

טורניר המאסטרס של פאריס עומד בפתח, עם היעדרויות רבות של טניסאים בכירים. אחד מהם הוא היווני, סטפנוס ציציפאס. המדורג 3 בעולם לשעבר נמצא בתהליכי החלמה מפציעה, ומנצל את ההפוגה לשתף את חוויותיו המשעשעות עם עוקביו ברשתות החברתיות.

“אסף אותי נהג מונית אופניים סרבי בשיקגו. הוא הסתכל עלי ושאל: אתה אנטואן גריזמן?", סיפר היווני. “עניתי לו שלא. הוא קרץ ואמר ‘ניסיון יפה’. אני מניח שאני משחק עכשיו באתלטיקו מדריד”.

ציציפאס, שנחשב עד לא מזמן לאחד מהכוכבים העולים של סבב הטניס העולמי, וזכה ב-3 טורנירי מאסטרס, עבר שנה מאתגרת, בה הידרדר עד המקום ה-25 בעולם.

ציציפאס מקווה להחלים מהפציעה ולהשאיר אותה מאחור, כאשר הוא עתיד להשתתף בטורניר האחרון של העונה באתונה, שם עשוי לפגוש את המדורג חמישי בעולם, נובאק ג’וקוביץ’.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןויניסיוס ג'וניור נותן הצצה לאוסף החולצות
ויניסיוס ג'וניור נותן הצצה לאוסף החולצותנגןהאם סון צלח את אתגר החומה הארוכה בעולם?
האם סון צלח את אתגר החומה הארוכה בעולם?נגןנועה קירל מטרילה את דניאל פרץ במסעדה
נועה קירל מטרילה את דניאל פרץ במסעדהנגןזהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדל
זהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */