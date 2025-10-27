ציציפאס: מניח שאני משחק עכשיו באתלטיקו

טורניר המאסטרס של פאריס עומד בפתח, עם היעדרויות רבות של טניסאים בכירים. אחד מהם הוא היווני, סטפנוס ציציפאס. המדורג 3 בעולם לשעבר נמצא בתהליכי החלמה מפציעה, ומנצל את ההפוגה לשתף את חוויותיו המשעשעות עם עוקביו ברשתות החברתיות.

“אסף אותי נהג מונית אופניים סרבי בשיקגו. הוא הסתכל עלי ושאל: אתה אנטואן גריזמן?", סיפר היווני. “עניתי לו שלא. הוא קרץ ואמר ‘ניסיון יפה’. אני מניח שאני משחק עכשיו באתלטיקו מדריד”.

ציציפאס, שנחשב עד לא מזמן לאחד מהכוכבים העולים של סבב הטניס העולמי, וזכה ב-3 טורנירי מאסטרס, עבר שנה מאתגרת, בה הידרדר עד המקום ה-25 בעולם.

ציציפאס מקווה להחלים מהפציעה ולהשאיר אותה מאחור, כאשר הוא עתיד להשתתף בטורניר האחרון של העונה באתונה, שם עשוי לפגוש את המדורג חמישי בעולם, נובאק ג’וקוביץ’.