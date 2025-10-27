"הייתי יכול לעזור להפועל ולדאפה בהתפתחות"

בן שהר חזר לליגת העל ב-2021 ושיחק מאז בהפועל באר שבע, מכב חיפה, מכבי פתח תקווה והפועל תל אביב, אצלה סיים חוזה בקיץ. החלוץ התראיין היום (שני) לתוכנית "שיחת היום" ב-ONE בחסות 'ישראייר' ושיתף לגבי המשך דרכו המקצועית ושלל נושאים נוספים.

מה קורה איתך? אתה מתאמן הרבה, אבל מה עם הקבוצה הבאה?

"שאלה טובה. אני מתאמן הרבה ושומר על עצמי מאוד. בכנות, הדברים כרגע לא מתבהרים. היו כמה הצעות שאני לא חושב שהייתי צריך לקחת. כמה הצעות מהלאומית וגם אחת מליגת העל שלא התקדמה. יש לי דד ליין, ואני מחכה. דברים יכולים להתבהר בקרוב. נראה מה יהיה”.

פרישה על הפרק?

”ברור, אבל אני לא ממהר לקבל החלטות. אני מאוד אוהב את המשחק. לקום ולהתאמן. אני חושב שאני יכול לעזור ללא מעט קבוצות בליגת העל. זמן עובר יש מחשבות רבות, אבל מתרכז כרגע בלהתאמן ולעשות מה שאני אוהב. אני קם כל בוקר בחמש וחצי בבוקר להתאמן”.

בן שהר בפעולה (חגי מיכאלי)

מה עם אמא בתיה?

”הגברת שינתה גישה ואמרה לי לעשות מה שטוב לי. היא עדיין לחוצה וזאת אמא שלי וזה בסדר. היא רוצה לראות אותי ממשיך לשחק עוד שנתיים ונראה מה יהיה”.

הפועל תל אביב צריכה חלוץ, אתה חושב שאתה יכול לעזור לאליניב ברדה?

”גם אליניב ברדה חושב שאני יכול לעזור לו כמו שעשיתי בעונה שעברה. גם בעונה הקודמת נתתי הרבה, גם על הדשא וגם בהכוונת הצעירים. ניקח את דניאל דאפה, שהוא חלוץ נהדר, אבל הוא רק ילד ואני מאמין שאני יכול לתת לו הרבה ולעזור לו ולהפועל תל אביב להתקדם ולהתפתח. כל אחד עושה את החושבים שלו”.

בן, איך אתה רואה את הפועל ב”ש עד עכשיו?

”הטקס למשפחת הורן היה מאוד מרגש והכדורגל היה מאוד מחובר לקהילה במלחמה הזאת. הפועל באר שבע חזקה מאוד. גם כשהם לא משחקים כדורגל גדול, הם נלחמים, רצים. אני מכיר את קוז’וק עוד מהימים במכבי פ”ת, הוא מאמן שדרוש הרבה כבר בחימום. הניצחונות האלה, הקטנים במשחקים לא גדולים, זה מה שיביא אותם לישורת האחרונה והם לגמרי בתמונה חזק על התואר”.

יכול להיות קאמבק?

”גם הפועל באר שבע וגם הפועל תל אביב זה מועדונים שמאוד יקרים לליבי. מה שיהיה יהיה. אני אוהב את שניהם ואשמח לשחק עבורם”.

"הפועל ת"א וב"ש יקרות לליבי". בן שהר (חגי מיכאלי)

עוד מעט התביעה של בוזגלו מגיעה לדיון ואתה צריך להעיד.

”אני לא מתעסק בזה ולא כל כך מבין בזה גם כרגע”.

לגבי איגור זלאטנוביץ’, הוא לא מצליח לבוא ליותר מדי מבחינת מספרים, אבל קוז’וק מעיד שהוא מייצר לו המון מצבים ופרמטרים אחרים. מה אתה חושב על זה?

”שאלה טובה. אני מכיר את איגור והוא שחקן טוב. לפעמים לוקח זמן להתאקלם. יש מעבר גדול בין מכבי נתניה להפועל באר שבע ברמת הציפיות והלחץ. עצם זה שהוא יודע לסחוב בלמים איתו, לייצר מצבים לאחרים, הוא טוב בזה. אבל חייב להגיד שלאורך זמן זה לא יספיק. הביאו אותו כדי להביא שערים. קוז’וק נותן לו ביטחון וזה טוב, ואני בטוח שעם הזמן השערים שלו יבואו. בסוף, חלוץ נמדד בתכלס, ומחלוץ בקבוצה כמו הפועל באר שבע מצופה לתת גולים”.

מה יהיה בגמר גביע הטוטו?

”יהיה משחק שקול וצמוד. לשתי הקבוצות יהיה קשה, ומרכז המגרש זה מה שיכריע את המשחק. ניקח את שלישיות הקישור של שתי הקבוצות, הם יצטרכו לעבוד מאוד קשה ולהיות אגרסיביים באמצע. זה משחק, גמר, הכל יכול להיות”.

מי תנצח לדעתך?

”קשה להגיד. זה באמת משחק שהכל יכול לקרות בו”.

איילסון טבארש עולה מעל כולם (רדאד ג'בארה)

דיברת מקודם על דד ליין, מה פחות או יותר הזמן שאתה מקציב למציאת קבוצה?

”לא יודע להגיד בדיוק. זה לא יהיה מחר, אבל גם לא עוד כמה חודשים. אני מקווה שתהיה התפתחות בימים הקרובים. אם לא, נתמודד עם זה והכל יהיה בסדר”.

מה עם בני ריינה? זאת אופציה?

”יצא לי להיפגש עם סעיד בסול בעבר והוא אחלה בן אדם. מה שיגיע יישאר ביני לבין הקבוצות ברגע הזה, נראה מה יהיה”.