ליגת העל Winner 25-26
216-238הפועל ב"ש1
1710-178בית"ר ירושלים2
143-156מכבי ת"א3
1311-157הפועל ת"א4
1218-168מכבי נתניה5
118-98הפועל חיפה6
119-88בני סכנין7
1116-118מ.ס אשדוד8
108-148מכבי חיפה9
1019-88עירוני טבריה10
914-128הפועל פ"ת11
87-77עירוני ק"ש12
214-58הפועל ירושלים13
123-68מכבי בני ריינה14

יצחקי: למדנו הרבה מהמשחק הקודם נגד הפועל

מאמן בית"ר ירושלים לקראת הפועל תל אביב בגמר הטוטו: "העובדה שאנחנו יודעים לחזור מפיגור מראה על האופי שלנו". שועה: "בטוח שנעשה הכל בצורה טובה"

|
ברק יצחקי (שחר גרוס)
ברק יצחקי (שחר גרוס)

בית”ר ירושלים תתמודד מול הפועל תל אביב מחר (שלישי, 20:30) באצטדיון סמי עופר בגמר גביע הטוטו, במשחק שיהיה טעון במיוחד. הירושלמים מגיעים לאחר ניצחון 2:3 על הפועל חיפה בליגת העל, כשהם זוכרים את המפגש הקודם נגד האדומים מתל אביב שנגמר בהפסד 3:2 דרמטי. לקראת המשחק המאמן ברק יצחקי דיבר במסיבת עיתונאים ושיתף בתחושותיו.

בפעם האחרונה שפגשתם את הפועל תל אביב זה נגמר כואב. איך מתכוננים הפעם למשחק?
"המשחק הקודם לצערי לא הסתיים לטובתנו, אני חושב שזה היה משחק לא טוב שלנו, למדנו ממנו הרבה וידענו להתרומם ממנו. נצטרך להגיע הפעם בשיא המוכנות. שמעתי שאתם אומרים שהפועל מגיעה בפורמה לא טובה, אני פחות מסכים עם זה, בטח אחרי המשחק האחרון. אם ראיתם אותו לעומק, הפועל שלטה ברוב המשחק עד ההרחקה ששינתה את המשחק. אני חושב שזה היה אחד המשחקים הטובים של הפועל. נצטרך לבוא בשיא הריכוז והכושר מול קבוצה חזקה ומאומנת".

ירדן שועה, ברק יצחקי, אליניב ברדה ושחר פיבן (שחר גרוס)ירדן שועה, ברק יצחקי, אליניב ברדה ושחר פיבן (שחר גרוס)

ספגתם העונה כמה פעמים ראשונים וידעתם לחזור ולנצח.
"זה מאוד משמעותי. אף אחד לא רוצה להתחיל את המשחק בפיגור, אבל אם זה כבר קורה, מאוד חשוב שאנחנו יודעים לחזור למשחק ולנצח ועשינו את זה לא פעם ולא פעמיים וזה מראה על האופי של הקבוצה. בעונה שעברה קבוצות היו מסתגרות ולא היינו מצליחים לחזור, העונה זה שונה. אבל יותר מנשמח אם נעלה ראשונים ליתרון וננצח משחקים גם בלי מהפכים”.

ירדן שועה אמר: "זה משמח אחרי תקופה אישית פחות טובה לחזור לעניינים, להבקיע ולתרום לקבוצה ואני בטוח שאעשה את זה גם במשחק הקרוב".

היריבות עם הפועל מוסיפה לרצון שלך להניף את הגביע?
"זה טיפה מוסיף. יש אווירה מדהימה בין הקהלים, שכל אחד חולם עליה. הכי כיף לסיים עם תואר ואני בטוח שנעשה הכל בצורה הכי טובה שיש כדי להשיג את זה".

ירדן שועה (שחר גרוס)ירדן שועה (שחר גרוס)
