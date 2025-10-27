"הביאו את ניקולאסקו, אבל לא נותנים לו ביטחון"

במכבי ת”א לא רגילים לספור חמישה משחקים ברציפות ללא ניצחון, אבל זה המצב שבו חניכיו של ז’רקו לאזטיץ’ מוצאים את עצמם לפני המשחק מול עירוני קריית שמונה (שני, 20:00). הצהובים נחושים לחזור לנצח כדי לפתוח דף חדש, והאקס קובי רפואה דיבר לקראת המשחק בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות “ישראייר”.

איך אתה עוד לא מאמן השנה?

”אני לא רוצה להיות במשחק הכיסאות הזה. אני יושב ומחכה להצעה שתגיע”.

למה אתה שואף?

”ליגת העל”.

מה דעתך על הקלאסיקו?

”אני אוהד ריאל מדריד אז אני שמח. ריאל שלטה והייתה טובה יותר, והגיע לה לנצח”.

קובי רפואה (חגי מיכאלי)

קריית שמונה יכולה להפתיע בבלומפילד?

”מכבי תל אביב לא במומנטום טוב, אבל היא קבוצה טובה יותר. אם מכבי תפסיק עם המשחקים האלה של חלוץ מדומה אז היא תנצח”.

מה היית עושה?

”הביאו חלוץ טוב כמו ניקולאסקו, אבל לא נותנים לו ביטחון. תנו לו לפתוח ארבעה-חמישה משחקים רצוף ותראו איך הוא נותן את הגולים. לא צריך להתחכם עם שטויות של דור פרץ בחוד, יש חלוץ טוב, תנו לו לשחק”.

אומרים שיש מתח בין ניקולאסקו ללאזטיץ’, מה היית עושה?

"הביאו שחקן בסכומים מטורפים ולא נותנים לו לשחק. זה פוגע בו. מבחינתי, ניקולאסקו הוא החלוץ הבכיר במכבי והוא חייב לפתוח. פגעו לו בביטחון. כנראה שיש ביניהם משהו שאני לא יודע, אבל לא אכנס לזה. תנו לחלוץ לשחק חלוץ. זה פגיעה כפולה, כי גם החלוצים לא משחקים וגם פרץ לא משחק בעמדה שלו”.

דור פרץ (רדאד ג'בארה)

קריית שמונה יכולה לעשות את זה?

”אם מכבי תמשיך להתחכם, בוודאי שק”ש יכולה לנצח. הם קבוצה טובה והם לא יעשו חיים קלים למכבי תל אביב”.

כמה ייגמר?

”אני לא אכנס לתוצאות. המשחק תלוי במכבי תל אביב, ואם הם יבואו טוב הם ינצחו. אני מאמין שהם ייקחו שלוש נקודות, אבל הכל יכול לקרות”.