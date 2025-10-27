יום שלישי, 28.10.2025 שעה 04:01
לאומית גברים סל 25-26
6240-2753מכבי אשדוד
5238-2593הפועל אילת
5279-2903אליצור אשקלון
5267-2753הפועל מגדל העמק
5256-2513מ.כ. עוטף דרום
5239-2223הפועל חיפה
4163-1752מכבי רחובות
4258-2643אליצור יבנה
4254-2563מכבי קריית גת
3152-1723עירוני נהריה
3156-1633א.ס. רמה"ש
3185-1682מכבי פ"ת
3263-2323מכבי חיפה
3273-2383מ.ס צפת
2162-1452אליצור שומרון
00-00מכבי מעלה אדומים

צ'וברוביץ' מעוניין לעזוב את נהריה ושוקל פרישה

הסנטר הוותיק מאוכזב ממיעוט דקות המשחק שלו, ושוקל לתלות את נעליו. למרות זאת, בקבוצה עדיין מעוניינים שיישאר. במועדון רוצים להחזיר את אבייב

|
שחקני נהריה חוגגים (יעל אמסילי, מנהלת הליגה הלאומית)
שחקני נהריה חוגגים (יעל אמסילי, מנהלת הליגה הלאומית)

בעירוני נהריה מתכוננים השבוע לשני משחקי בית במסגרת הליגה הלאומית, כאשר ייארחו מחר (שלישי, 19:00) את מכבי מעלה אדומים ובשישי, במשחק חוזר מהמחזור הראשון, למשחק שהופסק עקב תקלת תקשורת, את א.ס רמת השרון. 

מי שביקש לעזוב את הקבוצה הוא הסנטר הוותיק, אלכס צ'וברוביץ'. השחקן (38, 2.12), שזכה בעונת 2012/13 באליפות המדינה עם מכבי חיפה, פתח את עונתו הרביעית בנהריה, אך במשחקים הראשונים העונה מיעט לקבל דקות והוא מאוכזב ממעמדו. ל-One נודע כי הוא אף שוקל פרישה ממשחק. במשחק ביום שישי ברוממה, מול הפועל חיפה, צ'וברוביץ' לא היה בסגל ולא נכח באולם. לטענת אנשי נהריה, עקב מחלה. 

בנהריה מעוניינים שהסנטר ימשיך עד סיום העונה. מהמועדון נמסר: "אלכס צ’וברוביץ’ הוא שחקן חשוב מאוד בסגל הקבוצה והפך מזמן לשחקן בית. אלכס לא נכח במשחק האחרון בעקבות מחלה וכבר היום חזר לאימוני הקבוצה,אנו בטוחים כי  אלכס כמו שחקנים אחרים יעשה הכל על מנת שהקבוצה תעמוד במטרות המקצועיות שלה". 

במקביל, במועדון מנסים להחזיר לקבוצה את איליי אבייב. הפורוורד (27, 2.03), ששיחק בנהריה בעונת 2023/24, שיחק בעונה שעברה באליצור יבנה ומתחילת העונה לא שיחק באף קבוצה

