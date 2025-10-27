צ'וברוביץ' מעוניין לעזוב את נהריה ושוקל פרישה

בעירוני נהריה מתכוננים השבוע לשני משחקי בית במסגרת הליגה הלאומית, כאשר ייארחו מחר (שלישי, 19:00) את מכבי מעלה אדומים ובשישי, במשחק חוזר מהמחזור הראשון, למשחק שהופסק עקב תקלת תקשורת, את א.ס רמת השרון.

מי שביקש לעזוב את הקבוצה הוא הסנטר הוותיק, אלכס צ'וברוביץ'. השחקן (38, 2.12), שזכה בעונת 2012/13 באליפות המדינה עם מכבי חיפה, פתח את עונתו הרביעית בנהריה, אך במשחקים הראשונים העונה מיעט לקבל דקות והוא מאוכזב ממעמדו. ל-One נודע כי הוא אף שוקל פרישה ממשחק. במשחק ביום שישי ברוממה, מול הפועל חיפה, צ'וברוביץ' לא היה בסגל ולא נכח באולם. לטענת אנשי נהריה, עקב מחלה.

בנהריה מעוניינים שהסנטר ימשיך עד סיום העונה. מהמועדון נמסר: "אלכס צ’וברוביץ’ הוא שחקן חשוב מאוד בסגל הקבוצה והפך מזמן לשחקן בית. אלכס לא נכח במשחק האחרון בעקבות מחלה וכבר היום חזר לאימוני הקבוצה,אנו בטוחים כי אלכס כמו שחקנים אחרים יעשה הכל על מנת שהקבוצה תעמוד במטרות המקצועיות שלה".

במקביל, במועדון מנסים להחזיר לקבוצה את איליי אבייב. הפורוורד (27, 2.03), ששיחק בנהריה בעונת 2023/24, שיחק בעונה שעברה באליצור יבנה ומתחילת העונה לא שיחק באף קבוצה