ליגה ספרדית 25-26
2710-2210ריאל מדריד1
2212-2510ברצלונה2
2010-1810ויאריאל3
1811-1410אספניול4
1610-169אתלטיקו מדריד5
1610-159בטיס6
1410-1210ראיו וייקאנו7
1410-1110אלצ'ה8
1410-910אתלטיק בילבאו9
1412-1010חטאפה10
1316-1710סביליה11
129-910אלאבס12
1013-1110סלטה ויגו13
1012-910אוססונה14
918-1410לבאנטה15
915-1110מיורקה16
914-1010ריאל סוסיאדד17
916-1010ולנסיה18
719-710אוביידו19
722-910ג'ירונה20

חלש במיוחד: "אוקטובר האיום" של לאמין ימאל

מספר 10 של ברצלונה סגר חודש גרוע מבחינתו, עם פציעה שלא חולפת, רק שער ובישול אחד, היעדרות מהנבחרת והפסדים כואבים לפ.ס.ז' ובקלאסיקו מול ריאל

|
לאמין ימאל (IMAGO)
לאמין ימאל (IMAGO)

אוקטובר היה חודש איום במיוחד עבור לאמין ימאל. כפי שהאנזי פליק ניסח בשנה שעברה, זה היה ממש "אוקטובר מחורבן": הוא החל בהפסד לפאריס סן ז’רמן (2:1), משחק שבו נונו מנדש ולואיס אנריקה הוציאו אותו משיווי משקל, והסתיים בנפילה נוספת, הפעם בברנבאו בקלאסיקו (2:1), שם נבלם על ידי היכולת ההגנתית של אלברו קאררס והתוכנית של צ’אבי אלונסו.

בין לבין, הוא סבל מפציעה באגן שהשביתה אותו מהמשחק מול סביליה וגרמה לאי זימונו לנבחרת, כשברקע סערה קלה סביב טיול לקרואטיה עם בת זוגו. לסיום, הגיעה גם "שבוע הקלאסיקו הסוער", שבו הופיע בקינגס ליג, ואז הגיע למשחק בברנבאו כשהוא רחוק מאוד משיאו וללא אותו קצב שהפך אותו לכוכב עולמי בעונה שעברה.

ההייפ סביב לאמין ימאל החל כבר בקיץ. אחרי עונה נהדרת עם דאבל (ולצידו הסופר קאפ), הגיע יום הולדתו ה-18 והחתמת חוזה חדש עד 2031. במשחקי ההכנה ובשלושת מחזורי הפתיחה (מול מיורקה, לבאנטה וריו וייקאנו) נראה היה שהוא ממשיך לטוס, בישול נהדר לראפיניה ושער בפאלמה, מהלך מכריע ב-2:3 מול לבאנטה ופנדל מוצלח בווייקאס. אך מאז הפגרה הראשונה והמשחקים מול בולגריה וטורקיה, החלה ההידרדרות, עם כאבים באגן והיעדרות ממושכת.

לאמין ימאל (IMAGO)לאמין ימאל (IMAGO)

מאז ראינו רק הבזק בודד: המסירה הנהדרת לרוברט לבנדובסקי שהובילה לשער הניצחון מול ריאל סוסיאדד בסוף ספטמבר, ומעבר לזה, כמעט כלום. ההילה נעלמה. כנראה זמנית, אבל במקומה נוצר הרבה רעש. טיול לקרואטיה עם בת הזוג הפך לשערורייה תקשורתית, ובשבוע שלפני הקלאסיקו הפכה האמירה המפורסמת שלו, "הם גונבים ומתלוננים", לציטוט ויראלי בכל העולם, שעדיין לא דעך גם אחרי שריקת הסיום של סוטו גראדו.

קרבחאל האשים אותו בתנועות ידיים שהוא "פטפטן", קורטואה ניגש לנזוף בו, וג’וד בלינגהאם עקץ ברשתות: "דיבורים זה זול". לאמין ימאל סיים את חודש אוקטובר עם 319 דקות משחק בלבד, בהן כבש שער אחד (פנדל מול אולימפיאקוס) ובישל אחד לפדרי בניצחון 0:1 על ג’ירונה. אבל בעיקר, עם תחושות לא טובות. חסרים לו מהירות, כוח מתפרץ, והקסם במשחק אחד על אחד כמעט ונעלם.

לאמין ימאל, חייב להתעורר (רדאד גלאמין ימאל, חייב להתעורר (רדאד ג'בארה)

במסיבת העיתונאים לאחר הקלאסיקו ביקש עוזר המאמן מרקוס סורג סבלנות: "הוא צעיר, הוא צריך זמן, וכולנו נעמוד מאחוריו". כעת השאלה היא איך ייצא ימאל מהחודש הזה, מנטלית, פיזית והתנהגותית. במועדון יש מי שסבורים שעליו להנמיך פרופיל ולעבוד בשקט כדי להשיב לעצמו את התכונות שהפכו אותו בעיני רבים לשחקן השני בטיבו בעולם.

אחרים סבורים שלאמין ימאל הוא שחקן של מהות, שכבר הוכיח שהוא שייך לטופ וצריך להישאר נאמן לאישיותו. נובמבר כבר מעבר לפינה, ובו ממתינים מבחנים לא פשוטים, גם עבור ברצלונה וגם עבור לאמין עצמו. באמצע גם פגרת נבחרות עם משחקי מוקדמות המונדיאל, ואולי גם מפגש מחודש עם קרבחאל. אולי זו תהיה ההזדמנות לפיוס.

