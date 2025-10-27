יום שני, 27.10.2025 שעה 10:24
216-238הפועל ב"ש1
1710-178בית"ר ירושלים2
143-156מכבי ת"א3
1311-157הפועל ת"א4
1218-168מכבי נתניה5
118-98הפועל חיפה6
119-88בני סכנין7
1116-118מ.ס אשדוד8
108-148מכבי חיפה9
1019-88עירוני טבריה10
914-128הפועל פ"ת11
87-77עירוני ק"ש12
214-58הפועל ירושלים13
123-68מכבי בני ריינה14

מכבי ת"א תחזור לנצח? היחסים למשחק מול ק"ש

אחרי 5 משחקים ברצף ללא ניצחון, הצהובים קיבלו יחס של פי 1.2 לקחת שלוש נקודות ב-20:00 מול הצפוניים. וגם: היחסים להפתעה, אתלטיקו וחולון בכדורסל

|
שחקני מכבי תל אביב (חגי מיכאלי)
שחקני מכבי תל אביב (חגי מיכאלי)

אחרי חמישה משחקים רצופים ללא ניצחון, מכבי ת"א רוצה לחזור לעניינים. הצהובים יארחו ב-20:00 את עירוני קריית שמונה, בספרד אתלטיקו מדריד תצא למשחק חוץ מול ריאל בטיס (22:00, שידור חי בערוץ ONE) ובליגת העל בכדורסל הפועל חולון תארח את אליצור נתניה (20:50).

מכבי ת"א פייבוריטית כמובן לניצחון על הקבוצה הצפונית: הצהובים קיבלו יחס של פי 1.2 לניצחון. מי שמאמין בהפתעה ישמח לדעת שהיחס לניצחון של ק"ש הוא פי 9.5, בעוד לתיקו בתום 90 דקות יש יחס של פי 5.8.

אחרי התבוסה 4:0 לארסנל, אתלטיקו תנסה לחזור לנצח בליגה הספרדית. ניצחון של הקולצ’ונרוס מוערך ביחס של פי 2.05 לעומת יחס של פי 3.05 במקרה שהמארחים ייקחו שלוש נקודות. מי שיילך על תיקו וזה מה שיקרה, ירוויח פי 3.4 מסכום ההימור.

חוליאן אלברס (IMAGO)חוליאן אלברס (IMAGO)
יפה כלבנה: 1:2 לריאל על בארסה בקלאסיקו!

בכדורסל, חולון פייבוריטית מול נתניה וההפרש שנקבע הוא 8 נקודות. ניצחון של הסגולים בפער גדול מכך קיבל יחס של פי 1.8, כמו גם לתרחיש של ניצחון ב-7 הפרש, הארכה או ניצחון נתנייתי. אם חולון תנצח בהפרש של 8 נקודות בדיוק, היחס לכך הוא פי 9.

