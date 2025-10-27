בתום דרמה אדירה: חולון גברה 77:86 על נתניה

המחזור השלישי של ליגת ווינר סל ננעל הערב (שני) עם משחק פשוט אדיר. הפועל חולון גברה בביתה 77:86 על אליצור נתניה, תוצאה שנראית רגילה לצופה הממוצע, אבל איזו דרמה מדהימה הייתה לנו. המארחת כבר הובילה ב-27 הפרש, אך ריצת 4:31 של הצפוניים בסיום גרמה לה להזיע, ולבסוף התעלות של ג’ורדן מקריי, שקלע 20 נקודות הובילה לניצחונה של חולוניה.

הרבע הראשון התחיל צמוד יחסית, כששתי הקבוצות ניסו לברוח האחת לשנייה, ולבסוף המארחת ירדה בשמונה הפרש. בעשר הדקות הבאות, הסיפור כבר היה שונה לחלוטין, כשהחבורה של דני פרנקו רקדה על המגרש, הציגה כדורסל מדהים, וירדה למחצית ב-20 הפרש.

בתחילת הרבע השלישי המשחק היה נראה גמור. יתרון השיא של חולון עמד על 27 הפרש, אבל כאן הטירוף התחיל. ריצת 31:4 מדהימה של האורחים עד לאמצע הרבע הרביעי, בהובלתו של שאק ביוקנן במשחק גדול, עשתה שוויון לא ייאמן. רק אז, התעוררות של המארחת ושל הקלע המוביל שלה הערב, מקריי, הובילה לניצחון דרמטי בסיום.

אז האם דני פרנקו יכול להיות מרוצה? זה הניצחון השלישי ברציפות של קבוצתו בכל המסגרות, שברבע השני הציגה כדורסל פשוט מדהים, אך המשחק הזה כמעט וחמק לה מבין האצבעות. בצד השני, עידן אבשלום ספג את ההפסד הראשון שלו בליגה, אבל יכול לצאת מעודד מהאופי שנתניה הראתה למרות שבירה מוקדמת.

קלעו להפועל חולון: ג'ורדן מקריי 20 נקודות, עידן זלמנסון 13, ליאור קררה 11, אקסבייר מנפורד 10, דרק וולטון ג'וניור (10 אסיסטים) ונתנאל ארצי 9 כ”א, חסן מרטין 7, יאיר קרביץ 3, טד ווית'רס ורועי רוזנברג 2 כ”א.

קלעו לאליצור נתניה: שאק ביוקנן 25 נקודות, סמאג'ה כריסטון 15, קליאל ספיר 12, אור קורנליוס 10, אפי טיומקין 5, ניקו קרבאצ'ו (12 ריבאונדים) ואוטיס פרייז'ר 4 כ”א ודורי סהר 2.

רבע ראשון: 17:25 להפועל חולון

חמישיית הפועל חולון: ג'ורדן מקריי, ליאור קררה, חסן מרטין, אקסבייר מנפורד ודרק וולטון ג'וניור.

חמישיית אליצור נתניה: אור קורנליוס, שגיב דביר, אוטיס פרייז’ר, שאק ביוקנן וסמאג’ה כריסטון.

המשחק נפתח עם ג’אמפ שוט ושתי נקודות של דרק וולטר ג’וניור, סמאג’ה כריסטון החזיר מקרוב מהצד השני. ליאור קררה החזיר לחולוניה את היתרון, אך שאק ביוקנן השווה במהירות. האורחת עלתה ליתרון שלוש, ג’ורדן מקריי חדר פנימה וקלע נהדר צעד וחצי, חסן מרטין הוסיף לייאפ. השלשה הראשונה במשחק הייתה של שאק ביוקנן. מקריי הלך לקו והכניס זריקה אחת, עידן זלמנסון עם מהלך פוסט-אפ העלה את המארחת ל-13:15. אור קורניליוס יצא למהלך של סל ועבירה. חולון יצאה לריצה של 0:8 בסיום הרבע.

סמאג'ה כריסטון חודר לסל (רועי כפיר)

רבע שני: 36:56 להפועל חולון

אוטיס פרייז’ר ניצב לזריקה פנויה מהפינה ועשה איירבול. קורנליוס קלע שתיים בלייאפ. קרביץ וארצי החזירו ארבע נקודות מהירות, זלמנסון הוביל בריחה לשמונה הפרש עבור חולון. קליאל ספיר קלע מחצי מרחק, אך זלמנסון שם את השלשה הראשונה של המארחת במשחק.

יאיר קרביץ בפעולה (רועי כפיר)

וולטון חדר לסל ושם עוד שתיים, יתרון דו ספרתי לחולוניה. מקריי נתן דאנק מפלצתי והמשיך את הבריחה של המארחת. חסן מרטין הוסיף מהלך של סל ועבירה, חגיגה של הסגולים-צהובים. כריסטון הכניס שתיים מהעונשין והמשיך להצטיין אצל נתניה, מקריי צלף שלשה בלתי אפשרית, קררה הוסיף שתיים במתפרצת.

חסן מרטין (רועי כפיר)

רבע שלישי: 55:71 להפועל חולון

המחצית השנייה החלה עם שלשה מהירה של אסקבייר מנפורד, קררה הוסיף עוד שתיים. כריסטון קלע את הנקודות הראשונות של נתניה ברבע, קורנליוס הוסיף לייאפ. וולטון קלע שתיים ממסירה מדהימה של קררה, ביוקנן צלף שלשה מהפינה בצד השני. ארצי חדר לצבע והוסיף סל קשה. קליאל ספיר לקח ריבאונד והכניס שתי נקודות עבור האורחת, שהוריד ל-20 הפרש. אפי טיומקין הוסיף שלשה בסוף עבור האורחת בשחור.

אור קורניליוס מחפש מסירה (רועי כפיר)

רבע רביעי: 77:86 להפועל חולון

נתניה המשיכה לצמצם פערים עם ריצת 0:16 מהרבע השלישי, זלמנסון הרגיע עם לייאפ. האורחת לא ויתרה כשביוקנן קלע עוד שתיים ואחרי קצב גבוה הריצה של האורחת הייתה 4:26. שלשה נוספת של ביוקנן הורידה לשתי הפרש בלבד. לא ייאמן, נתניה הצליחה להשוות את המשחק. מקריי החזיר את היתרון של המארחת עם שלשה קשה. חולון הצליחה להתעשת ומקריי קלע שלשה מהפינה שהשלימה ריצת 2:10 של חולון מאז השוויון.