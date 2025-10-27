שימוש באבוקות יגרור קנס, השערים ייפתחו ב-18:00

משטרת ישראל השלימה את היערכותה לקראת משחק הכדורגל בין מכבי תל אביב לעירוני קרית שמונה, שייערך הערב (שני) בשעה 20:00 באצטדיון בלומפילד. החל משעות הצהריים יתפרסו באזור האצטדיון שוטרים רבים של מחוז תל אביב, סדרנים ומאבטחים, לשמירה על הסדר והביטחון, לאבטחת הקהל ולהכוונת התנועה במקום. שערי האצטדיון ייפתחו בשעה 18:00 ותבוצע בדיקה קפדנית לכלל הבאים.

בהיבט התחבורתי, מהשעה 15:30 ייסגרו לתנועה הרחובות אמץ, שארית ישראל, התחיה, כביש 3320 מכיוון רחוב בן צבי, כביש 3952 מכיוון רחוב בן צבי ורחוב שניצלר מכיוון קיבוץ גלויות. המשטרה מבקשת מהציבור להתעדכן מראש ולהימנע מהגעה ברכב פרטי למתחם במידת האפשר.

המשטרה מדגישה כי יתבצע בידוק קפדני לכלל האוהדים, ולכן מומלץ להגיע מוקדם על מנת למנוע עומסים בשערים. חל איסור מוחלט על כניסה עם נשק, ואין אפשרות להשאיר נשק בכניסה. כמו כן, אסור להכניס אלכוהול או להיכנס תחת השפעתו, ואסורה לחלוטין הפעלת רחפנים במהלך המשחק. אוהדים שיגיעו עם רעלות פנים, חם צוואר או כל פריט לבוש המקשה על זיהוי – ייקנסו ב־500 ש"ח וכניסתם לא תותר.

בנוסף, הכנסת ציוד עידוד תותר רק באישור המשטרה. חל איסור מוחלט על הכנסת אבוקות או אמצעי פירוטכניקה אחרים, העלולים לסכן חיי אדם. הפעלת פירוטכניקה עלולה לגרור קנס של 3,000 ש"ח והליך פלילי. המשטרה תבצע אכיפה מוגברת כנגד חנייה אסורה ותבקש מהציבור להחנות אך ורק במקומות המיועדים לכך.

במשטרה קוראים לקהל האוהדים להישמע להנחיות השוטרים והסדרנים, להימנע מגילויי אלימות פיזית או מילולית ולשמור על החוק והסדר הציבורי לפני המשחק, במהלכו ולאחריו. המשטרה מדגישה את חשיבות השמירה על אווירה ספורטיבית וחוויית ספורט מהנה ובטוחה לכלל האוהדים.