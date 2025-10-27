קבוצות הליגות הנמוכות חולמות על גביע המדינה

גביע המדינה חוזר אלינו. מחר (שלישי) יתקיימו לא פחות מ-11 משחקים שייקבעו מי הן העולות לשלב הבא, בו יתמודדו גם קבוצות מליגת העל. ברביעי, הפועל חדרה תארח את מ.כ. שדרות מליגה ב' ומ.ס. דימונה, מליגה א' דרום, תפגוש בביתה את מכבי פתח תקווה. הגרלת סיבוב ח' תתקיים ביום ראשון (02/11) בשעה 13:00.

הקבוצות מהליגות הנמוכות שיתמודדו מול אחת מקבוצות הליגה הלאומית הן: מכבי בני ג'דיידה מכר (ליגה ב'), מכבי אחי נצרת (ליגה א'), מ.כ. ירמיהו חולון (ליגה א'), שמשון פזטל תל אביב (ליגה א'), מכבי אתא ביאליק (ליגה א'), הפועל אום אל פאחם (ליגה א'), מ.כ. כפר סבא (ליגה א'), מכבי עירוני אשדוד (ליגה א'), מ.כ. שדרות (ליגה ב') ומ.ס. דימונה (ליגה א').

קבוצות מהליגות הנמוכות שעשויות לעלות לסיבוב ח' בגלל שמתמודדות אחת מול השנייה: מ.כ. הפועל ירכא (ליגה ג') שתתמודד מול מכבי קריית גת (ליגה א') ומכבי נווה שאנן (ליגה א') שתתמודד מול חברתה לליגה א' צפון, הפועל עירוני כרמיאל ומ.ס. בני יפו אורתודוכסים (ליגה ב') או מכבי השרון נתניה (ליגה ג') שאחת מהן תתמודד מול מ.כ. ירושלים, מליגה א' דרום.

שמשון פזטל תל אביב (יונתן גינזבורג)

ארבע נציגות מהליגות הנמוכות, כאמור, ייכנסו בוודאות להגרלת סיבוב ח', שם יהיה אפשר לפגוש גם את אחת מהקבוצות הגדולות בליגת העל. מעבר לכך, מכבי יפו, בני יהודה ת"א, הפועל כפר שלם והפועל כפר סבא עלו אוטומטית לסיבוב הבא. המפגש היחיד מהליגה הלאומית, יפגיש בין מכבי הרצליה להפועל עכו.

חי אבייב, מאמן שמשון פזטל תל אביב, שתתמודד מול מ.ס. כפר קאסם: "אנחנו במצבנו בליגה כרגע מרוכזים במשחק ליגה בשישי. כמובן שנגיע למשחק הזה מאוד מוכנים. קיבלנו בהגרלה את אחת הקבוצות הטובות בליגה הלאומית , יש לנו שחקנים צעירים שרוצים להוכיח שהם צריכים לשחק בלאומית ואין במה יותר טובה מזאת להראות את היכולת שלהם".

"אני באמת מאמין בשחקנים שבמשחק אחד יכולים לעשות משהו יפה , אנחנו מאוד רוצים לעבור שלב. במשחק גביע כמו שכולם יודעים אין לתקן , זה משחק אחד ניתן את הכל כדי לשמוח בסוף המשחק למרות שאנחנו אנדרדוג מובהק, אבל שוב הגמר גביע האמיתי שלנו זה נגד רמת השרון בשישי".

דניאל טולמסוב, מאמן מכבי עירוני אשדוד, שתתמודד מול הפועל רמת גן: "גביע זה תמיד כיף. השחקנים באים מוכנים רוצים להוכיח שהמקום שלהם לפחות בליגה הלאומית. הקהל יהיה פקטור משמעותי במשחק הזה השחקן ה-12 שלנו מי שהיה בסנטטיקו שהקהל ממלא את המקום יודע כמה כוח זה קהל של ליגת העל".

"זה כמו לשחק עם שחקן נוסף. אנחנו נבוא צנועים נעבוד קשה. אנחנו משחקים נגד קבוצה חזקה מאוד מהליגה הלאומית, אבל אני מאמין מאוד בשחקנים שלי, במיוחד במשחק בית שלנו יחד עם הקהל יכולים לנצח".

עידן דוד, מאמן מ.כ. כפר סבא 1928 של האוהדים, שתתמודד מול הפועל ראשון לציון: "אנחנו מתכוננים ברצינות מלאה, כמו לכל משחק. ראשון לציון קבוצה איכותית , אבל אנחנו מסתכלים קודם כל על עצמנו. נרצה להמשיך את הדרך שלנו, עם משמעת, מחויבות ואמונה. בגביע הכול פתוח מי שיבוא מוכן, ממוקד ועם לב גדול ינצח. אני מאמין בקבוצה ובשחקנים שלי שיעמדו באתגר הזה כמו גברים, במיוחד שזה בבית שלנו עם הדחיפה של הקהל המדהים שלנו השמים הם הגבול".

קהל מ.ס כפר סבא (יונתן גינזבורג)

אבי סבג, מאמן מכבי אתא ביאליק, שתתמודד מול הפועל עפולה: "אנחנו משחקים מול הקבוצה המשתפרת ביותר בליגה הלאומית. בעפולה עשו את ההתאמות הנדרשות בכדי להעמיד קבוצה ללאומית, מהרגע שהודיעו להם שעולים הם בחזרה לשם. ראינו גם נגד מכבי פתח תקווה, שהם עמדו מולם יפה. אנחנו באים למשחק לתת פייט ולא לשמש תפאורה. נבוא על מנת לנצח. יודעים שבמשחקי הגביע הכל אפשרי וכך נגיע גם מול עפולה".

מוסא בן חיים, מאמן מ.כ. ירמיהו חולון, שתתמודד מול הפועל נוף הגליל: "הפועל נוף הגליל היא קבוצה טובה מאוד. נבוא לשחק את המשחק שלנו. נצטרך להיות ביום טוב בשביל לעשות הפתעה".

מהדי ואכד, מאמן מכבי בני ג'דיידה מכר, שתתמודד מול הפועל רעננה: "משחק מעניין חוויה להרבה שחקני לשחק במעמד כזה נגד קבוצה מליגה גבוהה. נצטרך לעשות את המקסימום לצמצם כמה שיותר את הפערים בין הליגות, בכל זאת משחק בית ויש לנו שחקנים ששיחקו כבר במעמדים האלה אז לא נבוא במטרה לנצח. זה משחק ביתי ויהיה קהל נעשה המקסימום במטרה להיות יריבה ראויה".

מכבי בני ג'דיידה מכר (צילום אחמד כיאל)

שרון אביטן, מאמן מ.ס. דימונה, שתתמודד מול מכבי פתח תקווה: "ההגרלה הכי קשה שניתן היה לקבל בשלב הזה, נשתדל לבוא מוכנים ולנטרל את היתרונות של מכבי פ״ת ולא חסר כאלה. עם כל זאת אני בטוח בשחקנים שלי שידעו להביא את עצמם לבמה המרכזית וניתן מאבק מהשנייה הראשונה ועד הסוף".

אהוד כחילה, מאמן מ.כ. שדרות, שתתמודד מול הפועל חדרה: "קבוצה כמו שדרות מתרגשת לקבל הגרלה כזו, עם קבוצה מהליגה הלאומית. לצערי, זה משחק חוץ, כך שלא נוכל לשמח את הקהל בעיר שלנו, בתוך שדרות. נבוא, נשחק את הכדורגל שלנו, נעשה את המקסימום. אנחנו מבינים שיש פערים, אבל בעיר גאים במי שאנחנו ואנחנו קבוצה מאוחדת, עם חוסן מנטלי ענק. מאמינים שהיכולת תבוא לידי ביטוי על כר הדשא ומי ייתן ותהיה לנו הפתעה".

אהוד כחילה (יונתן גינזבורג) (יונתן גינזבורג)

עלאא סאיג, מאמן מכבי אחי נצרת, שתתמודד מול עירוני מודיעין: "הגביע זה מפעל מרגש שכל שנה מחדש יש בו הפתעות. אני מקווה שביום שלישי תהיה לנו חוויה מיוחדת נתן את הכל נשחק את הכדורגל שלנו ו בעזרת השם נעבור שלב".

יש לציין כי מוחמד אגבארייה, שאימן עד לא מזמן את הפועל אום אל פאחם התפטר מתפקידו אחרי המשחק מול טמרה ונכון לכרגע מי שיעמוד על הקווים מול מ.ס. קריית ים מהליגה הלאומית הוא מאמן הנוער של המועדון, מג'ד אגבאריה, ממנו טרם קיבלנו כמה מילים לקראת המשחק. באם ימסור דבר מה, נפרסם כאן, כמקובל.