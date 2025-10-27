יום שני, 27.10.2025 שעה 14:24
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
223-169ארסנל1
1811-169בורנמות'2
177-179טוטנהאם3
177-119סנדרלנד4
167-179מנצ'סטר סיטי5
1614-159מנצ'סטר יונייטד6
1514-169ליברפול7
158-99אסטון וילה8
1411-179צ'לסי9
139-129קריסטל פאלאס10
1314-149ברנטפורד11
128-99ניוקאסל12
1215-149ברייטון13
1112-99אברטון14
1114-99לידס15
1017-129ברנלי16
814-99פולהאם17
517-59נוטינגהאם פורסט18
420-79ווסטהאם19
219-79וולבס20

"לא נשב ונסתכל על הפער, הליגה עוד ארוכה"

פפ דיבר לאחר ההפסד 1:0 לווילה ופער שש הנקודות שנפתח מארסנל: "אנחנו רק באוקטובר, אין מה להתייחס להפרש. אנחנו סובלים מעומס משחקים וזה קשה"

|
פפ גווארדיולה (IMAGO)
פפ גווארדיולה (IMAGO)

מנצ’סטר סיטי נעצרה אתמול (ראשון), דווקא אחרי תקופה טובה בה לא הפסידה תשעה משחקים רצופים, כאשר נכנעה 1:0 לאסטון וילה. התכולים נמצאים כעת במקום החמישי בטבלה עם 16 נקודות, כשהם רחוקים שש נקודות מארסנל שנמצאת בפסגה.

בסיטיזנס יצאו מאוכזבים, אך נשארו אופטימיים להמשך העונה. מאמן הקבוצה פפ גווארדיולה, אמר בסיום: “אנחנו משחקים טוב בהרבה משחקים, אבל לא מצליחים לנצח אותם. אנחנו סובלים מעומס ולא מעט פציעות של שחקנים, ואני נאלץ לתת לשחקן לשחק 90 דקות שלוש פעמים בשבוע לא מעט פעמים”.

המאמן המשיך: “השחקנים מתעייפים כבר בדקה ה-65 וזה משפיע. אנחנו מאוכזבים שלא ניצחנו, אבל התפקיד שלנו הוא לא לשבת ולהסתכל על הפער בטבלה. ארסנל מנצחים ומובילים את הטבלה ואם ימשיכו לנצח עד סוף העונה לא יהיה לנו מה לעשות חוץ מלברך אותם על האליפות, אבל אני מרגיש שזה לא הסיפור והליגה עוד ארוכה, ככה שהפער כרגע לא באמת משמעותי”.

פפ גווארדיולה (IMAGO)פפ גווארדיולה (IMAGO)

“הקבוצה שלי בחיים, היא טובה ומשחקת טוב. אנחנו מגיעים למצבים וצריכים ללמוד לנצח אותם טוב יותר. אנחנו רק באוקטובר, אי אפשר לדעת לאן העונה תתפתח. לדבר עכשיו על פער בטבלה זה לא רלוונטי. אנחנו מתמקדים במשחק הבא, יש לנ עוד מפעלים לשחק בהם ונתכונן לכל משחק בהתאם”, סיכם פפ.

מנ’צסטר סיטי נכנסת כעת ללו”ז לא פשוט עם לא מעט מפגשים מאתגרים. ביום רביעי תפגוש את סוונסי למשחק במסגרת הגביע האנגלי, ולאחר מכן תפגוש את בורנמות’ וליברפול בליגה למפגשי צמרת, כשבין לבין תארח את דורטמונד בליגת האלופות.

ארלינג הולאנד מתוסכל (IMAGO)ארלינג הולאנד מתוסכל (IMAGO)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןויניסיוס ג'וניור נותן הצצה לאוסף החולצות
ויניסיוס ג'וניור נותן הצצה לאוסף החולצותנגןהאם סון צלח את אתגר החומה הארוכה בעולם?
האם סון צלח את אתגר החומה הארוכה בעולם?נגןנועה קירל מטרילה את דניאל פרץ במסעדה
נועה קירל מטרילה את דניאל פרץ במסעדהנגןזהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדל
זהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */