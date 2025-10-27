יום שני, 27.10.2025 שעה 11:32
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
100%237-2422פילדלפיה 76'
100%209-2252שיקגו בולס
67%339-3453דטרויט פיסטונס
67%346-3823מיאמי היט
67%354-3683מילווקי באקס
67%321-3313ניו יורק ניקס
67%355-3963שארלוט הורנטס
67%356-3603קליבלנד קאבלירס
33%342-3303אורלנדו מג'יק
33%362-3293אטלנטה הוקס
33%379-3503וושינגטון וויזארדס
33%379-3833טורונטו ראפטורס
0%383-3483אינדיאנה פייסרס
0%341-3243בוסטון סלטיקס
0%385-3483ברוקלין נטס
 מערב 
100%359-3833אוקלהומה ת'אנדר
100%315-3633סן אנטוניו ספרס
67%379-3753גולדן סטייט ווריורס
67%349-3643לוס אנג'לס לייקרס
67%338-3513לוס אנג'לס קליפרס
67%352-3423מינסוטה טימברוולבס
67%371-3703ממפיס גריזליס
50%248-2642דנבר נאגטס
50%213-2332יוטה ג'אז
33%371-3383דאלאס מאבריקס
33%351-3413סקרמנטו קינגס
33%351-3603פורטלנד בלייזרס
33%378-3333פיניקס סאנס
0%240-2352יוסטון רוקטס
0%248-2382ניו אורלינס פליקנס

לו: קשה לעכל דבר כזה, בילאפס נשמע רגוע

מאמן הקליפרס על חברו שנעצר בפרשת ההימורים הלא חוקיים: "כמו אחי מאז גיל 17, מאמין באופי וביושרה של צ'ונסי. הכי קשה לו - ההתמודדות של בנותיו"

|
צ'ונסי בילאפס (IMAGO)
צ'ונסי בילאפס (IMAGO)

מאמן לוס אנג’לס קליפרס, טיירון לו, התייחס אמש (ראשון) לראשונה למעצרו של מאמן פורטלנד טרייל בלייזרס, צ’ונסי בילאפס, במסגרת חקירה פדרלית הנוגעת להימורים בלתי חוקיים ולמשחקי פוקר מבוימים. לו סיפר כי שוחח עם בילאפס לאחר המעצר, וציין שחברו הוותיק "בעל ביטחון מלא במצב" ושנראה כי הוא מתמודד ברוגע עם הסיטואציה הקשה.

לו שדיבר לפני משחק קבוצתו מול פורטלנד, הדגיש את הקשר האישי העמוק ביניהם: "צ’ונסי הוא כמו אח בשבילי מאז שהייתי בן 17. אני הסנדק של שלוש הבנות שלו. קשה לעכל דבר כזה. אתה שונא לראות מישהו קרוב אליך עובר תקופה כזו – במיוחד כשהדבר משפיע על המשפחה שלו, על הבנות ועל אשתו, פייפר. אני מאמין באופי וביושרה של צ’ונסי, אני יודע מי הוא כאדם. הוא יקבל ממני אהבה ותמיכה תמיד”.

כשנשאל כיצד בילאפס נשמע בשיחה ביניהם, הוא אמר: "כשאתה מכיר מישהו כל כך הרבה שנים, אתה יודע לזהות לפי הקול אם הוא באמת בסדר. הוא נשמע רגוע ובטוח, למרות הקושי שברור שהוא ומשפחתו חווים. הדבר הקשה ביותר בשבילו הוא לראות את בנותיו מתמודדות עם זה, אבל מעבר לכך הוא באמת נשמע בטוח בעצמו ובמצב".

טיירון לו (רויטרס)טיירון לו (רויטרס)

בעקבות המעצר, הנהלת הבלייזרס הודיעה כי בילאפס הושעה מתפקידו עד להודעה חדשה, ומינתה את טיאגו ספליטר למאמן זמני. במשחק הראשון לאחר המינוי, פורטלנד גברה על גולדן סטייט ולאחר מכן הפסידה הלילה לקליפרס במשחק שבו דני אבדיה קלע 23 נקודות.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןויניסיוס ג'וניור נותן הצצה לאוסף החולצות
ויניסיוס ג'וניור נותן הצצה לאוסף החולצותנגןהאם סון צלח את אתגר החומה הארוכה בעולם?
האם סון צלח את אתגר החומה הארוכה בעולם?נגןנועה קירל מטרילה את דניאל פרץ במסעדה
נועה קירל מטרילה את דניאל פרץ במסעדהנגןזהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדל
זהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */