"תחושות קשות ועצוב כשיש נקודה אחת מתוך 24"

בבני ריינה היו מאוכזבים מההפסד 1:0 בטוטו טרנר מול הפועל באר שבע. מצבה של הקבוצה מהצפון רק הולך ומחמיר בטבלה והיא תצטרך נס ספורטיבי כדי לחמוק מירידה. בשבוע הבא מצפה לה משחק מול מכבי תל אביב.

המאמן אדהם האדיה אמר: "הראינו רוח ודרך במגרש כזה. אני מאוכזב מאוד, אבל פחות רוצה מחמאות וצריך נקודות. אני מאמין שהעונה עוד ארוכה. הסגל מצוין, ברגע שיהיו לנו את כל השחקנים ניראה הרבה יותר טוב. הגענו למצבים, לדעתי נפסל לנו שער חוקי. אני מרגיש שאני מקופח מהתוצאה”.

“לא היה מענה לב"ש בהרבה דקות משחק שלנו ואני מצדיע לשחקנים. לא מתרגש כרגע ממצב הנקודות, חשובה לי הדרך. השחקנים צריכים להביא נקודות, בסוף זה יתחבר ונישאר בליגה. אני מאמין במי שנמצא פה, הקבוצה עברה שינוי גדול מתחילת העונה, מי שמכיר אותי אני בא לעבוד ומאמין בעבודה קשה והראש כרגע במכבי ת"א", הוסיף.

רן :מספיק צנועים כדי לחבק את הניצחון

מוחמד שכר אמר: "אנחנו נראים טוב בשני המשחקים האחרונים. יש הרבה אנרגיות מהרגע שאדהם הגיע. יש דרך ומאמינים בדרך שלו. אם הוא היה בתחילת שנה היו לנו הרבה יותר נקודות. מי שחושב שיהיה לנו קל להישאר בליגה לא נמצא בענף הנכון. אנחנו יודעים כמה נצטרך לעבוד קשה. אם היינו לוקחים אתמול נקודות מול ב"ש זה היה בונוס בשבילנו. היו בתחילת העונה הרבה התפשרויות, אבל עכשיו יש דרך חדשה. ברור שאני עצוב כאשר משיגים נקודה מ-24 נקודות. התחושות קשות. ברור שאני עצוב. קשה להיות שמח, אבל לא נוותר".