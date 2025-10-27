יום שני, 27.10.2025 שעה 11:32
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
100%237-2422פילדלפיה 76'
100%209-2252שיקגו בולס
67%339-3453דטרויט פיסטונס
67%346-3823מיאמי היט
67%354-3683מילווקי באקס
67%321-3313ניו יורק ניקס
67%355-3963שארלוט הורנטס
67%356-3603קליבלנד קאבלירס
33%342-3303אורלנדו מג'יק
33%362-3293אטלנטה הוקס
33%379-3503וושינגטון וויזארדס
33%379-3833טורונטו ראפטורס
0%383-3483אינדיאנה פייסרס
0%341-3243בוסטון סלטיקס
0%385-3483ברוקלין נטס
 מערב 
100%359-3833אוקלהומה ת'אנדר
100%315-3633סן אנטוניו ספרס
67%379-3753גולדן סטייט ווריורס
67%349-3643לוס אנג'לס לייקרס
67%338-3513לוס אנג'לס קליפרס
67%352-3423מינסוטה טימברוולבס
67%371-3703ממפיס גריזליס
50%248-2642דנבר נאגטס
50%213-2332יוטה ג'אז
33%371-3383דאלאס מאבריקס
33%351-3413סקרמנטו קינגס
33%351-3603פורטלנד בלייזרס
33%378-3333פיניקס סאנס
0%240-2352יוסטון רוקטס
0%248-2382ניו אורלינס פליקנס

"דני השחקן הכי אנדרייטד בליגה, היה בכל מקום"

בארצות הברית משבחים את אבדיה ("הגיוון שלו מאפשר לקבוצה לשנות קצב ולשלוט במצבים בהם אחרים מתקשים") ובטוחים: "הוא האולסטאר הבא שייצא מפורטלנד"

|
דני אבדיה (רויטרס)
דני אבדיה (רויטרס)

ההפסד 114:107 ללוס אנג’לס קליפרס לא מנע מדני אבדיה לקבל מחמאות גדולות בתקשורת האמריקאית. הפורוורד הישראלי רשם משחק מצוין נוסף במדי פורטלנד עם 23 נקודות, 7 ריבאונדים ו-5 אסיסטים, והתקשורת בארצות הברית הדגישה את התרומה הרב גונית שלו ואת ההתאמה המפתיעה שלו לתפקידי פנים בקו נמוך.

באתר Blazer’s Edge, נכתב בהתפעלות: "העבודה של טומאני קמרה ושל אבדיה בתפקיד הסנטר בפועל מרשימה מאוד מבפנים, והגמישות שלהם הפכה את הבלייזרס לנשק משמעותי בהרכב החדש". גם לאחר ההפסד, שבו הוביל קוואי לנארד את לוס אנג’לס עם 30 נקודות ו-10 ריבאונדים, ציינו בארצות הברית כי דווקא אבדיה היה המצטיין בצד של פורטלנד.

"דני אבדיה סיפק את המשחק הכללי הרגיל שלו, 23 נקודות, 7 ריבאונדים ו-5 אסיסטים ב-7 מ-16 מהשדה. הוא היה בכל מקום, מניע את הכדור, חוסם, ורץ למתפרצות", נכתב בסקירה שלאחר המשחק. בפרשנות באתר צוין כי השילוב של אבדיה בהרכב הנמוך מעניק לקבוצה יתרון דינמי: "היתרון במהירות שהבלייזרס מקבלים כשהם משחקים בהרכב נמוך עולה בהרבה על החיסרון הקל בריבאונד. הגיוון של אבדיה מאפשר לקבוצה לשנות קצב ולשלוט במצבים בהם אחרים מתקשים".

דני אבדיה מול ברוק לופז (רויטרס)דני אבדיה מול ברוק לופז (רויטרס)

כתבים בכירים בארה”ב אף טענו: “אבדיה יהיה האולסטאר הבא שייצא מפורטלנד”, “דני הוא השחקן הכי אנדרייטד בליגה”. למרות ההפסד, המסר ברור. בארצות הברית מתחילים לראות באבדיה לא רק שחקן משלים, אלא בורג מרכזי בבנייה מחדש של פורטלנד.

