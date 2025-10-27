בשלב הזה של העונה: הנקודות חשובות מהיכולת

אחרי שבוע לא פשוט שכלל הפסד חוץ מפתיע לקריית שמונה, הפועל באר שבע הצליחה אמש (שבת) להשיג ניצחון חשוב 0:1 באצטדיון טרנר על מכבי בני ריינה, במסגרת המחזור השמיני בליגת העל.

איציק כלפי ודובב גבאי מסכמים את הניצחון עם פרק נוסף בפודקאסט הפועל באר שבע בערוץ הפודקאסטים של ONE, על המיני מהפכה בהרכב באר שבע, למה דובב לא מסכים עם הניתוח הכנה של קוז'וק אחרי המשחק ומדוע הנקודות חשובות יותר מהיכולת בשלב הזה של העונה?

עוד בפרק - על הבכורה של דיופ ורועי לוי בהרכב הפותח, מה לא עבד במחצית השנייה שכמעט הוביל לאיבוד נקודות כמו בעונה שעברה, האם התקופה הלא טובה שבה באר שבע נמצאת יכולה להשתנות נגד בית"ר ירושלים וכמובן איך לא - הטקס המרגש לחזרתו של איתן הורן לטרנר ולבני משפחתו סוף סוף. האזנה נעימה.