יום שני, 27.10.2025 שעה 10:25
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
2710-2210ריאל מדריד1
2212-2510ברצלונה2
2010-1810ויאריאל3
1811-1410אספניול4
1610-169אתלטיקו מדריד5
1610-159בטיס6
1410-1210ראיו וייקאנו7
1410-1110אלצ'ה8
1410-910אתלטיק בילבאו9
1412-1010חטאפה10
1316-1710סביליה11
129-910אלאבס12
1013-1110סלטה ויגו13
1012-910אוססונה14
918-1410לבאנטה15
915-1110מיורקה16
914-1010ריאל סוסיאדד17
916-1010ולנסיה18
719-710אוביידו19
722-910ג'ירונה20

איבאי לקח על עצמו את האשמה בבלגן עם ימאל

הסטרימר הצטער על כך ששחקן ההתקפה של ברצלונה ספג את זעמם של שחקני ריאל מדריד, כשלדבריו כוונתו הייתה רק "לעשות כיף" באירוע של הקינגס ליג

|
לאמין ימאל (IMAGO)
לאמין ימאל (IMAGO)

"אני חושב שהבלגן שנוצר בקלאסיקו והבלגן שנוצר ברחבי העולם בעקבות מה שלאמין ימאל אמר, זה חלקית באשמתי", כך אמר איבאי יאנוס לאחר שצפה בעימות הסופי במשחק הליגה בין ריאל מדריד לברצלונה שהסתיים ב-1:2 לבלאנקוס.

מעבר לניצחון הצמוד של ריאל מדריד, שחקן ההתקפה של ברצלונה נשאר במרכז תשומת הלב לאורך כל המשחק, ובסיומו שחקני ריאל מדריד, בראשות הקפטן דני קרבחאל, התנפלו על הכישרון הצעיר של הקטלונים כדי לנזוף בו על דבריו. התוצאה הייתה תגרה על כר הדשא בברנבאו, כשימאל היה המטרה.

איבאי יאנוס, יוצר התוכן והיוטיובר המפורסם, הזכיר כי גם לו וגם ללאמין ימאל יש קבוצות בקינגס ליג, והוא היה זה שעודד את השחקן להגיע למשחק בין שתי הקבוצות כדי להוסיף עניין וליהנות מהאירוע. הוא לא שיער אילו השלכות יהיו לכך.

הסיבה לתגרה בסיום הקלאסיקו? התגרות בימאל

בטון קליל, לאמין ימאל השיב לשאלותיו של איבאי בתגובות אירוניות ובהערות מרומזות כלפי ריאל מדריד, מה שעורר תגובות לא מעטות בקרב אנשי הבלאנקוס וסביבתם, בדיוק בזמן שהדברים של שחקן ברצלונה החלו להתפשט ברשתות החברתיות.

איבאי יאנוס הביע חרטה בלילה ואמר כי כוונתו הייתה רק "לעשות כיף", מבלי לדעת שדבריו של לאמין ימאל עלולים להתפרש אחרת אם יוצאו מהקשרם.

לאמין ימאל ואיבאי בקינגס ליג הלילה (האתר הרשמי של הקינגס ליג)לאמין ימאל ואיבאי בקינגס ליג הלילה (האתר הרשמי של הקינגס ליג)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןויניסיוס ג'וניור נותן הצצה לאוסף החולצות
ויניסיוס ג'וניור נותן הצצה לאוסף החולצותנגןהאם סון צלח את אתגר החומה הארוכה בעולם?
האם סון צלח את אתגר החומה הארוכה בעולם?נגןנועה קירל מטרילה את דניאל פרץ במסעדה
נועה קירל מטרילה את דניאל פרץ במסעדהנגןזהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדל
זהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */