איבאי לקח על עצמו את האשמה בבלגן עם ימאל

"אני חושב שהבלגן שנוצר בקלאסיקו והבלגן שנוצר ברחבי העולם בעקבות מה שלאמין ימאל אמר, זה חלקית באשמתי", כך אמר איבאי יאנוס לאחר שצפה בעימות הסופי במשחק הליגה בין ריאל מדריד לברצלונה שהסתיים ב-1:2 לבלאנקוס.

מעבר לניצחון הצמוד של ריאל מדריד, שחקן ההתקפה של ברצלונה נשאר במרכז תשומת הלב לאורך כל המשחק, ובסיומו שחקני ריאל מדריד, בראשות הקפטן דני קרבחאל, התנפלו על הכישרון הצעיר של הקטלונים כדי לנזוף בו על דבריו. התוצאה הייתה תגרה על כר הדשא בברנבאו, כשימאל היה המטרה.

איבאי יאנוס, יוצר התוכן והיוטיובר המפורסם, הזכיר כי גם לו וגם ללאמין ימאל יש קבוצות בקינגס ליג, והוא היה זה שעודד את השחקן להגיע למשחק בין שתי הקבוצות כדי להוסיף עניין וליהנות מהאירוע. הוא לא שיער אילו השלכות יהיו לכך.

הסיבה לתגרה בסיום הקלאסיקו? התגרות בימאל

בטון קליל, לאמין ימאל השיב לשאלותיו של איבאי בתגובות אירוניות ובהערות מרומזות כלפי ריאל מדריד, מה שעורר תגובות לא מעטות בקרב אנשי הבלאנקוס וסביבתם, בדיוק בזמן שהדברים של שחקן ברצלונה החלו להתפשט ברשתות החברתיות.

איבאי יאנוס הביע חרטה בלילה ואמר כי כוונתו הייתה רק "לעשות כיף", מבלי לדעת שדבריו של לאמין ימאל עלולים להתפרש אחרת אם יוצאו מהקשרם.