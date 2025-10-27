"אני עוזב את הקבוצה, אני עוזב, עדיף כבר לעזוב"

הבעת הזעם של ויניסיוס לאחר שהוחלף בקלאסיקו הייתה אחת התמונות הבולטות של אחר הצהריים בסנטיאגו ברנבאו. הברזילאי לא הסתיר את כעסו כשהבין שהוא זה שנבחר לרדת מהמגרש כדי לפנות מקום לרודריגו, ולאחר כמה מחוות זועמות בחר ללכת ישר לחדר ההלבשה. ובדרכו לשם, לפי מצלמות הטלוויזיה בספרד, פלט את הפצצה: "אני עוזב את הקבוצה... אני עוזב, מעדיף לעזוב".

זו הייתה הדקה ה-71 כשוויניסיוס ראה את המספר שלו על לוח השופט הרביעי. שוב, הברזילאי לא האמין שהוא זה שנדרש לעזוב את הדשא מוקדם מהצפוי. הפעם, בניגוד לפעמים אחרות, הכעס שלו היה גלוי הרבה יותר, ושחקן הכנף של ריאל מדריד לא הסתיר את אי הסכמתו עם החלטתו של צ’אבי אלונסו: "אני? אני? מיסטר, מיסטר!", קרא הברזילאי בפנים מזועזעות, ידיו פרושות לצדדים, כשהוא דורש הסבר.

הכעס של ויניסיוס היה עצום ברגע שהוחלף, והוא הלך ישר לחדר ההלבשה. ובזמן שמספר 7 של ריאל הצביע על החזה שלו, ההתפרצות האחרונה שלו כללה "פאק יו" ברור לשמיים של הברנבאו. צ’אבי אלונסו, מצידו, ניסה להרגיע את הסיטואציה באמירה: "קדימה ויני, ב* **** שכמוך".

ויניסוס מתעצבן ויורד ישירות לחדר ההלבשה!

כדי לתווך את הסכסוך נאלץ מאמן השוערים של ריאל מדריד, לואיס יופיס, ללכת לחדר ההלבשה ולדבר עם ויניסיוס. הוא אמר לו את האמת בפנים, והצליח לשכנע את הברזילאי, שחזר לספסל יחד עם חבריו לקבוצה דקות לאחר מכן.

כבר במסיבת העיתונאים שלאחר המשחק הודיע מאמן ריאל מדריד כי מדובר בנושא שידון בו, אך בדלתיים סגורות, במטרה למנוע מהסערה להימשך. צ’אבי אלונסו הבהיר כי הוא יפתור את העניין באופן פרטי מול השחקן.

ויניסיוס (צילום מסך)

הברזילאי דיבר לערוץ הטלוויזיה של ריאל אחרי ההתמודדות, לא התייחס לעצבים בחילוף ואמר: “משחק נהדר, לנצח בקלאסיקו זה תמיד חשוב מאוד. חיכינו למשחק הזה הרבה זמן. עכשיו אנחנו צריכים ליהנות קצת, יש לנו כמה ימי מנוחה".

לגבי המשחק והאירועים שקרו במהלכו, ויניסיוס הדגיש: "ככה זה בקלאסיקו, יש הרבה דברים שקורים על המגרש ומחוצה לו. אנחנו מנסים לאזן את כל זה, אבל זה לא תמיד אפשרי". ויניסיוס ביקש להבהיר: "אנחנו לא רוצים לפגוע באף אחד, לא בשחקני ברצלונה ולא באוהדים", אך הזכיר ש"כשאנחנו נכנסים למגרש אנחנו יודעים שעלינו להגן על הצד שלנו, וכך היה גם הפעם".