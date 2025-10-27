הפסד שלישי ברצף לבוסטון, 119:113 לדטרויט

הבית המזרחי של ליגת ה-NBA נמשכה אמש (ראשון) עם מפגש מסקרן במיוחד, בו דטרויט פיסטונס אירחה את בוסטון סלטיקס, כאשר בתום 48 דקות יצאה המארחת עם ידה על העליונה בזכות 113:119.

המשחק נפתח דווקא עם רבע ראשון נפלא של הסלטיקס ממנו ירדו ביתרון תשע נקודות, אך הרבעים השני והשלישי היו שייכים לדטרויט, שהפגינה עוצמה, להפסקת המחצית כבר ירדה ביתרון וברבע השלישי השיגה מקדמה שהספיקה לה עד הסיום, למרות רבע אחרון טוב של האורחת.

מי שלהט במיוחד על הפרקט דווקא עבור הקבוצה המפסידה הוא ג’יילן בראון שסיפק לא פחות מ-41 נקודות, כאשר את המנצחת הובילו קייד קנינגהאם שקלע 25 נק’ וג’יילן דוראן שסיים עם דאבל דאבל של 24 נקודות לצד 17 ריבאונדים.

אחרי ההפסדים לפילדלפיה וניו יורק בשני משחקי הפתיחה, הסלטיקס כעת סופרים הפסד שלישי ברציפות בשלושה משחקים, וכשהם נמצאים עמוק בתחתית, הם יקוו לתקן במשחק הבא נגד ניו אורלינס. מנגד, הפיסטונס רושמים ניצחון שני ברציפות, ויקוו להמשיך במסלול הניצחונות נגד קליבלנד.