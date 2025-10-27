יום שני, 27.10.2025 שעה 01:01
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
100%236-2552מילווקי באקס
100%206-2242ניו יורק ניקס
100%237-2422פילדלפיה 76'
100%209-2252שיקגו בולס
67%339-3453דטרויט פיסטונס
50%240-2372וושינגטון וויזארדס
50%240-2542טורונטו ראפטורס
50%239-2672מיאמי היט
50%242-2572שארלוט הורנטס
50%243-2422קליבלנד קאבלירס
33%342-3303אורלנדו מג'יק
33%362-3293אטלנטה הוקס
0%269-2382אינדיאנה פייסרס
0%341-3243בוסטון סלטיקס
0%385-3483ברוקלין נטס
 מערב 
100%359-3833אוקלהומה ת'אנדר
100%315-3633סן אנטוניו ספרס
67%379-3753גולדן סטייט ווריורס
67%371-3703ממפיס גריזליס
50%248-2642דנבר נאגטס
50%213-2332יוטה ג'אז
50%229-2372לוס אנג'לס לייקרס
50%231-2372לוס אנג'לס קליפרס
50%242-2282מינסוטה טימברוולבס
50%224-2212סקרמנטו קינגס
50%237-2532פורטלנד בלייזרס
33%378-3333פיניקס סאנס
0%242-1992דאלאס מאבריקס
0%240-2352יוסטון רוקטס
0%248-2382ניו אורלינס פליקנס

הפסד שלישי ברצף לבוסטון, 119:113 לדטרויט

אחרי ההפסדים לפילדלפיה וניו יורק, הסלטיקס נמצאים בתחתית המזרח עם הפסד נוסף, למרות יכולת אדירה של בראון (41 נק'). קנינגהאם ודוראן בלטו מנגד

|
קייד קנינגהאם (רויטרס)
קייד קנינגהאם (רויטרס)

הבית המזרחי של ליגת ה-NBA נמשכה אמש (ראשון) עם מפגש מסקרן במיוחד, בו דטרויט פיסטונס אירחה את בוסטון סלטיקס, כאשר בתום 48 דקות יצאה המארחת עם ידה על העליונה בזכות 113:119.

המשחק נפתח דווקא עם רבע ראשון נפלא של הסלטיקס ממנו ירדו ביתרון תשע נקודות, אך הרבעים השני והשלישי היו שייכים לדטרויט, שהפגינה עוצמה, להפסקת המחצית כבר ירדה ביתרון וברבע השלישי השיגה מקדמה שהספיקה לה עד הסיום, למרות רבע אחרון טוב של האורחת.

מי שלהט במיוחד על הפרקט דווקא עבור הקבוצה המפסידה הוא ג’יילן בראון שסיפק לא פחות מ-41 נקודות, כאשר את המנצחת הובילו קייד קנינגהאם שקלע 25 נק’ וג’יילן דוראן שסיים עם דאבל דאבל של 24 נקודות לצד 17 ריבאונדים.

אחרי ההפסדים לפילדלפיה וניו יורק בשני משחקי הפתיחה, הסלטיקס כעת סופרים הפסד שלישי ברציפות בשלושה משחקים, וכשהם נמצאים עמוק בתחתית, הם יקוו לתקן במשחק הבא נגד ניו אורלינס. מנגד, הפיסטונס רושמים ניצחון שני ברציפות, ויקוו להמשיך במסלול הניצחונות נגד קליבלנד.

