במכבי ת"א מאמינים שיחזקאל יחזור בשבוע הבא

מכבי תל אביב תארח הערב (שני, 20:00) את עירוני קריית שמונה למשחק שיסגור את המחזור, כשהיא חייבת לחזור למסלול הניצחונות אחרי חמישה משחקים, 2 בליגה ו-3 באירופה, בהם לא השכילה לעשות זאת. האלופה לא באה במצב אידיאלי למשחק, כאשר כריסטיאן בליץ' בחוץ ולא ישוב עד אחרי הפגרה הבינלאומית לפחות, ושגיב יחזקאל ימשיך להיעדר גם מהמשחק הזה, כמו גם מהמשחק מול ריינה.

לפחות בנוגע ליחזקאל, במכבי ת"א מאמינים כי הוא יחזור להתאמן עם הקבוצה בשבוע הבא אחרי המשחק מול ריינה, זאת אחרי שדיווח על הקלה בכאבים מהם סבל כתוצאה מהפציעה בשרירי הבטן. המנוחה במשחקים האחרונים ביחד עם הפגרה הבינלאומית עשו את שלהם ויחזקאל כבר מרגיש טוב יותר ואם אכן ימשיך להרגיש פיחות בכאבים, ניתן יהיה להחזירו לפעילות מלאה אחרי שהיה חשש מהפציעה שלו כפי שסיפר המאמן, ז'רקו לאזטיץ', אתמול.

שחקן נוסף שאינו בכשירות מלאה הוא קרווין אנדרדה שנפצע בקרסול מול מיטיולן, כאשר גם אושר דוידה סיים עם כאבים, אך אמור לעמוד לרשותו של לאזטיץ' הערב. המאמן מתלבט בנוגע ל-3 עמדות במגרש כאשר באימון המסכם הוא תרגל לסירוגין את בן הרוש על חשבון טייריס אסאנטה וזוהי התלבטות אחת.

אושר דוידה. אמור לעמוד לרשות לאזטיץ' (רדאד ג'בארה)

שתי התלבטויות נוספות נמצאות בהתקפה. סייד אבו פרחי תורגל בכנף וגם בחוד, אלעד מדמון תורגל לסירוגין בכנף, וכאשר אבו פרחי הוצב שם, אז יון ניקולאסקו קיבל את הגופייה, מה שמעיד על כך שהמאמן מתלבט את מי להציב מבין השלושה. באופן מפתיע, דווקא חליו וארלה לא תורגל בין האופציות אך ייתכן שלאזטיץ' עשה את התרגולים השונים כדי לבדוק אפשרויות אחרות למקרה שיחליט לא לפתוח עם וארלה.

במכבי ת"א מבינים כי הם חייבים להכניס שחקני התקפה לעניינים כדי להתחיל ולקבל מספרים, כך שלאזטיץ' צריך לבחור בצורה נכונה ולפגוע בול ב-11 שהוא מעלה למשחק הזה. הציפייה היא שניקולאסקו ייצא לדרך חדשה אצל לאזטיץ' וגם אחרי ששם את הפציעה בקרסול מאחוריו, ולכן מאמינים כי בסופו של דבר הוא יקבל הערב דקות בין אם בהרכב או כמחליף, ומכאן הדקות רק יעלו.

יון ניקולאסקו. ייצא לדרך חדשה? (רדאד ג'בארה)

הרכב משוער: רועי משפתי, טייריס אסאנטה (נועם בן הרוש), עלי קמארה, הייטור, רוי רביבו, איסוף סיסוקו, איתמר נוי (עידו שחר), דור פרץ, אושר דוידה, סייד אבו פרחי, יון ניקולאסקו (אלעד מדמון).