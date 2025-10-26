ותודה ללאמין: ריאל הגיעה רעבה וניצחה בצדק

אחרי עונה עם ארבעה הפסדים במשחקי הקלאסיקו, ריאל מדריד רשמה ניצחון חשוב בקלאסיקו הראשון של עונת 25/26 עם 1:2 על ברצלונה בברנבאו. אורי רייך, עמית לוינטל וחמי אלמוג מסכמים בפודקאסט ריאל את המשחק.

מה בתפריט: הסטטיסטיקה המשוגעת בפתיחת העונה של צ’אבי אלונסו, השינויים הטקטיים של המאמן שעבדו לטובתו, התוצאה שלא שיקפה את פערי הרמות בין הקבוצות, הקאמבק של ג’וד בלינגהאם והשיא ששבר, המספרים המשוגעים של קיליאן אמבפה מול ברצלונה והלקח שלמד מהעונה שעברה.

יפה כלבנה: 1:2 לריאל על בארסה בקלאסיקו!

עוד בפרק: ההתעלות של קמאבינגה וטשואמני, הטעויות של גולר והאוסן, החלטות השיפוט מעוררות המחלוקת וחוקי הנבדל והפנדל שצריכים להשתנות, התגובה המוגזמת של ויניסיוס בחילוף המוקדם (מדי?), המהומה האלימה בסיום סביב לאמין ימאל והדברים שאמר לפני המשחק, הפער שנוצר בצמרת הטבלה והמחזור הבא מול ולנסיה.