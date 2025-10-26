אלונסו: הכעס של ויניסיוס? נדבר על זה בינינו

ריאל מדריד גברה הערב (ראשון) 1:2 על ברצלונה בקלאסיקו רווי מתח בברנבאו, ושמרה על המקום הראשון בליגה. צ’אבי אלונסו, שניצח לראשונה כמאמן בקלאסיקו, שיבח את שחקניו לאחר המשחק והתייחס גם למהומה בסיום ולתגובות של ויניסיוס.

על העימות עם לאמין ימאל אמר אלונסו: "הקבוצה כבר הייתה מאוד דרוכה ועם מוטיבציה עוד לפני תחילת המשחק. דיברנו מראש על כמה המשחק הזה חשוב, לא רק בגלל שלוש הנקודות, אלא בגלל כל מה שהוא מייצג. אני שמח בשביל השחקנים, לפני הכל, הם היו צריכים את ההרגשה הזאת של ניצחון גדול".

על כעסו של ויניסיוס: "אני לוקח מהמשחק הזה הרבה מאוד דברים חיוביים, גם מוויני. הוא נתן משחק גדול, ואני לא רוצה לאבד את הפוקוס. אלה דברים שנדבר עליהם בינינו, ובתוך כל המשחק הנהדר שהיה לו, הוא גם תרם רבות לקבוצה. זה היה ניצחון קטן, אבל חשוב".

המאמן הוסיף: "אנחנו מאוד שמחים מהניצחון, מהמשחק, מהעבודה האדירה שעשינו, מההקרבה, מאיך ששיחקנו. זה היה ניצחון נחוץ מאוד לקבוצה ולאוהדים. ראיתי את הברנבאו רועד מהתרגשות ממה שקרה על הדשא. זה לא רק בגלל שלוש הנקודות, יש לזה משמעות עמוקה יותר".

על מה אהב במיוחד במשחק: "היו הרבה רגעים, גם במחצית השנייה, שבהם שלטנו במשחק. זו הייתה שליטה מלאה, גם בלי הכדור עבדנו מצוין, מאוד מאוחדים, וגם עם הכדור ידענו איך לפגוע בהם".

על חשיבות המשחק: "לא רק בגלל הניצחון והשלוש נקודות, אלא גם בגלל האמונה שהקבוצה הזו באמת מסוגלת לנצח משחקים גדולים".