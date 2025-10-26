יום ראשון, 26.10.2025 שעה 21:53
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
2710-2210ריאל מדריד1
2212-2510ברצלונה2
2010-1810ויאריאל3
1811-1410אספניול4
1610-169אתלטיקו מדריד5
1610-159בטיס6
1410-1110אלצ'ה7
1410-910אתלטיק בילבאו8
1412-1010חטאפה9
1316-1710סביליה10
128-99אלאבס11
1110-119ראיו וייקאנו12
1013-1110סלטה ויגו13
1012-910אוססונה14
918-1410לבאנטה15
915-1110מיורקה16
914-1010ריאל סוסיאדד17
916-1010ולנסיה18
719-710אוביידו19
722-910ג'ירונה20

טשואמני: העימות עם ימאל? אני אוהב את זה

קשרה של ריאל מדריד אחרי ה-1:2 בקלאסיקו: " כשהייתי קטן ראיתי דברים כאלה נגד ברצלונה, אלה רק מילים, אין כוונה רעה. אם הוא רוצה לדבר, אין בעיה"

|
אורליאן טשואמני (IMAGO)
אורליאן טשואמני (IMAGO)

אחרי יותר משנה, ריאל מדריד חזרה היום (ראשון) לנצח בקלאסיקו עם 1:2 גדול על ברצלונה. הבלאנקוס הגדילו את הפער מהקטלונים לחמש נקודות, כשהם חזק חזק במקום הראשון. בתום החגיגה על היריבה באדום-כחול, שחקן הלבנים אורליאן טשואמני דיבר עם התקשורת המקומית על המשחק עצמו, על העימותים בסיום וגם על ההתנהגות של ויניסיוס שירד לחדר ההלבשה בעת שהוחלף.

אורליאן טשואמני אמר: "זה היה משחק שונה, משחק אחר, ואנחנו מאוד שמחים עם הניצחון היום. עשינו את מה שהיינו צריכים לעשות, לפי תוכנית המשחק. נגד אתלטיקו לא שיחקנו את המשחק שרצינו, והיום הייתה לנו הזדמנות נוספת להראות מה אנחנו מסוגלים לעשות. אנחנו צריכים להמשיך כך. רק שלוש נקודות שוות משהו, ויש לנו עוד נקודות להשיג. אנחנו חייבים להשתפר".

על העימות בסיום עם לאמין ימאל: "אני אוהב את זה. בסוף המשחק ראינו קצת עימות בין השחקנים. עזרנו זה לזה להתחרות. כשהייתי קטן ראיתי דברים כאלה נגד ברצלונה, ולקחנו את זה בשקט. אני אוהב את זה, אלה רק מילים, אין שום כוונה רעה. הנחישות שלהם גרמה לנו להילחם קצת יותר".

מהומות על המגרש: צפו בקטטה בקלאסיקו

על מה שקרה בין דני קרבחאל ללאמין ימאל בסיום אמר: "אני אוהב את זה. אם לאמין רוצה לדבר, אין בעיה. המשחק מוכרע על המגרש, ואנחנו ניצחנו. אנחנו מאוד מרוצים מהביצועים שלנו וממשיכים להסתכל קדימה".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
