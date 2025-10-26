טשואמני: העימות עם ימאל? אני אוהב את זה

אחרי יותר משנה, ריאל מדריד חזרה היום (ראשון) לנצח בקלאסיקו עם 1:2 גדול על ברצלונה. הבלאנקוס הגדילו את הפער מהקטלונים לחמש נקודות, כשהם חזק חזק במקום הראשון. בתום החגיגה על היריבה באדום-כחול, שחקן הלבנים אורליאן טשואמני דיבר עם התקשורת המקומית על המשחק עצמו, על העימותים בסיום וגם על ההתנהגות של ויניסיוס שירד לחדר ההלבשה בעת שהוחלף.

אורליאן טשואמני אמר: "זה היה משחק שונה, משחק אחר, ואנחנו מאוד שמחים עם הניצחון היום. עשינו את מה שהיינו צריכים לעשות, לפי תוכנית המשחק. נגד אתלטיקו לא שיחקנו את המשחק שרצינו, והיום הייתה לנו הזדמנות נוספת להראות מה אנחנו מסוגלים לעשות. אנחנו צריכים להמשיך כך. רק שלוש נקודות שוות משהו, ויש לנו עוד נקודות להשיג. אנחנו חייבים להשתפר".

על העימות בסיום עם לאמין ימאל: "אני אוהב את זה. בסוף המשחק ראינו קצת עימות בין השחקנים. עזרנו זה לזה להתחרות. כשהייתי קטן ראיתי דברים כאלה נגד ברצלונה, ולקחנו את זה בשקט. אני אוהב את זה, אלה רק מילים, אין שום כוונה רעה. הנחישות שלהם גרמה לנו להילחם קצת יותר".

מהומות על המגרש: צפו בקטטה בקלאסיקו

על מה שקרה בין דני קרבחאל ללאמין ימאל בסיום אמר: "אני אוהב את זה. אם לאמין רוצה לדבר, אין בעיה. המשחק מוכרע על המגרש, ואנחנו ניצחנו. אנחנו מאוד מרוצים מהביצועים שלנו וממשיכים להסתכל קדימה".