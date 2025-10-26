יום ראשון, 26.10.2025 שעה 21:56
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
2710-2210ריאל מדריד1
2212-2510ברצלונה2
2010-1810ויאריאל3
1811-1410אספניול4
1610-169אתלטיקו מדריד5
1610-159בטיס6
1410-1110אלצ'ה7
1410-910אתלטיק בילבאו8
1412-1010חטאפה9
1316-1710סביליה10
128-99אלאבס11
1110-119ראיו וייקאנו12
1013-1110סלטה ויגו13
1012-910אוססונה14
918-1410לבאנטה15
915-1110מיורקה16
914-1010ריאל סוסיאדד17
916-1010ולנסיה18
719-710אוביידו19
722-910ג'ירונה20

במדריד חגגו את ה-1:2: ריאל מחקה את החוב שלה

בתקשורת בבירת ספרד היו מאושרים אחרי הניצחון בקלאסיקו הגדול בברנבאו: "אמבפה כיפר על טעויות העבר, העליונות של ברצלונה של פליק מוטלת בספק גדול"

|
קיליאן אמבפה מאושר אחרי השער שכבש (רדאד ג'בארה)
קיליאן אמבפה מאושר אחרי השער שכבש (רדאד ג'בארה)

התגובות בספרד לאחר הניצחון 1:2 של ריאל מדריד על ברצלונה בקלאסיקו הערב (ראשון) התמקדו בעיקר בשינוי שחל בקבוצה של צ’אבי אלונסו ובכוכבים שהובילו אותה לניצחון. ב’אס’ נכתב בכותרת הראשית: "מדריד מחקה את החוב שלה".

העיתון פרגן לקבוצה הלבנה על מחצית ראשונה מבריקה, שבמהלכה כבשו קיליאן אמבפה וג’וד בלינגהאם: "אלונסו והשחקנים שלו ניצחו את בארסה עם מחצית ראשונה מצוינת, בזכות שני שערים של אמבפה ובלינגהאם. בארסה של לאמין ימאל הגיבה לאט ורק במעט, כשפרמין היה הטוב בשורותיה".

עוד נכתב כי תהליך השינוי של ריאל מדריד מתחיל להראות תוצאות: "להתרגל לשינויים לוקח זמן, אבל הקלאסיקו הראשון של העונה השאיר את העליונות המוחלטת של בארסה של פליק בספק גדול. נכון שהוא (פליק) הגיע מגולח ונקי לברנבאו, אבל לפרקים הוא חטף מהלומות מקבוצה של מדריד שנמצאת בתהליך שיפור, נושכת, נחושה, מאורגנת וחדה".

יפה כלבנה: 1:2 לריאל על בארסה בקלאסיקו!

ב’אס’ גם התייחסו לוויניסיוס ג’וניור: "ויניסיוס סימל את המחויבות לשיפור עד שהרס אותה עם תגובתו בזמן ההחלפה". לבסוף, הדגישו בעיתון את השינוי שעבר אמבפה: "אמבפה כבר כיפר על טעויות העבר. כעת, מעבר לכך שהוא יעיל, הוא גם משפיע. ללא ספק, הוא האחראי העיקרי לכך שמוליכת הטבלה פתחה פער של חמש נקודות".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהאם סון צלח את אתגר החומה הארוכה בעולם?
האם סון צלח את אתגר החומה הארוכה בעולם?נגןנועה קירל מטרילה את דניאל פרץ במסעדה
נועה קירל מטרילה את דניאל פרץ במסעדהנגןזהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדל
זהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדלנגןהבת של פיני זהבי אורחת בבית של ניימאר
הבת של פיני זהבי מתארחת בבית של ניימאר
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */