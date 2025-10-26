יום ראשון, 26.10.2025 שעה 19:15
ליגה ספרדית 25-26
249-209ריאל מדריד1
2210-249ברצלונה2
2010-1810ויאריאל3
1811-1410אספניול4
1610-169אתלטיקו מדריד5
1610-159בטיס6
1410-1110אלצ'ה7
1410-910אתלטיק בילבאו8
1412-1010חטאפה9
1316-1710סביליה10
128-99אלאבס11
1110-119ראיו וייקאנו12
109-79אוססונה13
918-1410לבאנטה14
915-1110מיורקה15
914-1010ריאל סוסיאדד16
916-1010ולנסיה17
711-89סלטה ויגו18
719-710אוביידו19
722-910ג'ירונה20

"איבד את זה": ויניסיוס ירד בזעם לחדר ההלבשה

הברזילאי של ריאל מדריד לא אהב את החילוף של אלונסו בקלאסיקו, בספרד הופתעו: "וואו כמה שהוא כועס, כל מה שהוא עשה טוב במשחק נהרס בתמונה מצערת"

|
ויניסיוס יורד לחדר ההלבשה (צילום מסך)
ויניסיוס יורד לחדר ההלבשה (צילום מסך)

סערה בספרד בעקבות הרגעים שאחרי חילופו של ויניסיוס בקלאסיקו. כוכב ריאל מדריד, שנראה מתוסכל לאורך חלקים מהמשחק, לא קיבל טוב את החלטתו של צ'אבי אלונסו להחליפו, וירד ישירות לחדר ההלבשה, מבלי לעבור בספסל או ללחוץ ידיים.

במהלך השידור ברדיו הספרדי Carousel נשמעו תגובות חריפות. דני גארידו אמר: "הוא לגמרי איבד את זה". אנטון מאנה הוסיף: "ויניסיוס הולך ישירות לחדר ההלבשה, הוא נרגז מאוד".

העיתונאי אנטוניו רומרו ניסה להסביר את הסיטואציה: "כל מה שהוא עשה טוב במשחק נהרס בתמונה מצערת אחת שיכולה להיות מזוהה איתו. כשנותנים לך יותר מדי חופש, וכשאתה מנסה לתקן, זה הופך למסובך מאוד".

ויניסוס מתעצבן ויורד ישירות לחדר ההלבשה!

גם בתקשורת הספרדית הכתובה לא נשארו אדישים. ב"מארקה" נכתב: "וואו, כמה שוויניסיוס כועס". אגב, ויניסיוס חזר אחר כך לספסל, לא לפני שסינן עוד כמה מילים לחבריו נגד אלונסו.

“ויניסיוס איבד את העשתונות ברגע שבו צ’אבי אלונסו החליט להחליפו ברודריגו בדקה ה-71. כאשר השופט הרביעי הרים את השלט לביצוע החילוף של ריאל מדריד, הבין הברזילאי שהוא זה שנבחר לרדת מהמגרש – ולא לקח לו הרבה זמן להתפרץ, ‘אני? אני? אני?’ חזר ויניסיוס שוב ושוב, מתקשה להבין את מה שעיניו רואות”, נכתב ב’מארקה’.

ובזמן שהכוכב הברזילאי מצביע על חזהו, ההתפרצות האחרונה שלו הגיעה עם קללה בולטת, “!f*** off”, לשמיים של הברנבאו, ביטוי ברור של חוסר ההסכמה המוחלטת שלו עם החלטתו של המאמן הבאסקי.

ויניסיוס לא מרוצה (רדאד גויניסיוס לא מרוצה (רדאד ג'בארה)

הברזילאי דווקא היה בעיצומו של משחק טוב, כשהיה מסוכן בכל נגיעה וייצר לא מעט מצבים באזור הרחבה של ברצלונה עם פריצות בלתי פוסקות. ב-72 הדקות שבהן היה על כר הדשא השלים ויניסיוס 5 מתוך 6 דריבלים (83%), ניצח ב-7 מתוך 11 מאבקי קרקע (64%) וביצע 8 מתוך 15 מסירות מדויקות (53%).

בכל מקרה, התגובות בספרד נעות בין ביקורת על ההתנהלות של הברזילאי לבין הבנה לתסכולו, אך ברור שהמחווה שלו כלפי אלונסו לא תעבור בשתיקה במועדון ממדריד.

