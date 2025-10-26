"איבד את זה": ויניסיוס ירד בזעם לחדר ההלבשה

סערה בספרד בעקבות הרגעים שאחרי חילופו של ויניסיוס בקלאסיקו. כוכב ריאל מדריד, שנראה מתוסכל לאורך חלקים מהמשחק, לא קיבל טוב את החלטתו של צ'אבי אלונסו להחליפו, וירד ישירות לחדר ההלבשה, מבלי לעבור בספסל או ללחוץ ידיים.

במהלך השידור ברדיו הספרדי Carousel נשמעו תגובות חריפות. דני גארידו אמר: "הוא לגמרי איבד את זה". אנטון מאנה הוסיף: "ויניסיוס הולך ישירות לחדר ההלבשה, הוא נרגז מאוד".

העיתונאי אנטוניו רומרו ניסה להסביר את הסיטואציה: "כל מה שהוא עשה טוב במשחק נהרס בתמונה מצערת אחת שיכולה להיות מזוהה איתו. כשנותנים לך יותר מדי חופש, וכשאתה מנסה לתקן, זה הופך למסובך מאוד".

ויניסוס מתעצבן ויורד ישירות לחדר ההלבשה!

גם בתקשורת הספרדית הכתובה לא נשארו אדישים. ב"מארקה" נכתב: "וואו, כמה שוויניסיוס כועס". אגב, ויניסיוס חזר אחר כך לספסל, לא לפני שסינן עוד כמה מילים לחבריו נגד אלונסו.

“ויניסיוס איבד את העשתונות ברגע שבו צ’אבי אלונסו החליט להחליפו ברודריגו בדקה ה-71. כאשר השופט הרביעי הרים את השלט לביצוע החילוף של ריאל מדריד, הבין הברזילאי שהוא זה שנבחר לרדת מהמגרש – ולא לקח לו הרבה זמן להתפרץ, ‘אני? אני? אני?’ חזר ויניסיוס שוב ושוב, מתקשה להבין את מה שעיניו רואות”, נכתב ב’מארקה’.

ובזמן שהכוכב הברזילאי מצביע על חזהו, ההתפרצות האחרונה שלו הגיעה עם קללה בולטת, “!f*** off”, לשמיים של הברנבאו, ביטוי ברור של חוסר ההסכמה המוחלטת שלו עם החלטתו של המאמן הבאסקי.

ויניסיוס לא מרוצה (רדאד ג'בארה)

הברזילאי דווקא היה בעיצומו של משחק טוב, כשהיה מסוכן בכל נגיעה וייצר לא מעט מצבים באזור הרחבה של ברצלונה עם פריצות בלתי פוסקות. ב-72 הדקות שבהן היה על כר הדשא השלים ויניסיוס 5 מתוך 6 דריבלים (83%), ניצח ב-7 מתוך 11 מאבקי קרקע (64%) וביצע 8 מתוך 15 מסירות מדויקות (53%).

בכל מקרה, התגובות בספרד נעות בין ביקורת על ההתנהלות של הברזילאי לבין הבנה לתסכולו, אך ברור שהמחווה שלו כלפי אלונסו לא תעבור בשתיקה במועדון ממדריד.