ניצחון 4 ברצף ללברקוזן בליגה, 0:2 על פרייבורג

המחזור השמיני של הליגה הגרמנית נמשך היום (ראשון) כאשר במשחק המוקדם, באייר לברקוזן המשיכה ברצף הנפלא עם ניצחון ליגה רביעי ברציפות בדמות 0:2 על פרייבורג. בהמשך, שטוטגרט אירחה את מיינץ מהתחתית והמשיכה גם היא בכושר הנהדר עם 1:2.

באייר לברקוזן – פרייבורג 0:2

הקבוצה של קספר היולמנד ממשיכה במומנטום עם עוד ניצחון משכנע. ארנסט פוקו היה הראשון לכבוש בדקה ה-22, כשאלכס גארסיה מצא את ארנסט פוקו בקצה הרחבה, והאחרון שחרר כדור חד ישר לרשת. בדקה ה-52 היתרון הוכפל, כשאלכס גרימלדו הגביה כדור נפלא לרחבה, ואדמונד טפסובה נגח מקרוב את השער שקירב את לברקוזן לניצחון. בדקה ה-74 פיליפ לינהארט ספג את הכרטיס הצהוב השני, השאיר את פרייבורג בעשרה שחקנים וחיסל סופית את הסיכויים של קבוצתו לחזור למשחק. פרייבורג כעת סופרת משחק רביעי ברציפות ללא ניצחון.

שחקני לברקוזן חוגגים (IMAGO)

שטוטגרט – מיינץ 1:2

הקבוצה של סבסטיאן הנס נראית נהדר והשיגה היום ניצחון חמישי ברציפות בבונדסליגה, וזאת אחרי שחזרה מפיגור. נדים אמירי כבש ראשון בפנדל (41’) לזכות האורחת, אך כריס פיריך השווה בתוספת הזמן (49’) ודניז אונדף השלים בדקה ה-79 את הקאמבק עבור שטוטגרט – שרחוקה נקודה בלבד מהמקום השני.