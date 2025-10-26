יום ראשון, 26.10.2025 שעה 19:42
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
186-227הפועל ב"ש1
1710-178בית"ר ירושלים2
143-156מכבי ת"א3
1311-157הפועל ת"א4
1218-168מכבי נתניה5
118-98הפועל חיפה6
119-88בני סכנין7
1116-118מ.ס אשדוד8
108-148מכבי חיפה9
1019-88עירוני טבריה10
914-128הפועל פ"ת11
87-77עירוני ק"ש12
214-58הפועל ירושלים13
122-67מכבי בני ריינה14

קאנגווה, דיופ ולוי בהרכב הפועל ב"ש מול ריינה

בלוריאן ולופס ישלימו את ההגנה האדומה ב-20:15, אליאסי יחזור לשער. ונטורה ופרץ ישלימו את הקישור, ביטון, גנאח וזלטאנוביץ' בהתקפה. שכר יפתח מנגד

|
קינגס קאנגווה בפעולה (ראובן שוורץ)
קינגס קאנגווה בפעולה (ראובן שוורץ)

המחזור השמיני של ליגת העל יימשך הערב (ראשון, 20:15) כשאנחנו נקבל משחק קצוות. מוליכת הטבלה, הפועל באר שבע, תרצה להתאושש מההפסד הראשון שלה בתחרות נגד עירוני קריית שמונה בשבוע שעבר, ותארח את נועלת הטבלה, מכבי בני ריינה.

הרכב הפועל באר שבע: ניב אליאסי, רועי לוי, אור בלוריאן, ג'יבריל דיופ, הלדר לופס, לוקאס ונטורה, קינגס קאנגווה, אליאל פרץ, דן ביטון, אמיר גנאח ואיגור זלטאנוביץ'.

הרכב בני ריינה: גד עמוס, איאד חוטבא, מור ברמי, עאיד חבשי, עבדאללה ג’אבר, איהאב גנאים, עמנואל בנדה, אסיל כנעאני, מוחמד שכר, אוסו קוובנה ואלכסה פייץ’.

רן קוזרן קוז'וק (ראובן שוורץ)

החבורה של רן קוז’וק כאמור איבדה שלוש נקודות לראשונה העונה במחזור הקודם, כשהיא אף ספגה במהלך האחרון במשחק. האדומים יודעים שהמשחק היום הוא הזדמנות חשובה בשבילם להתאושש, לברוח מבית”ר ירושלים ולהפעיל לחץ על מכבי תל אביב, רגע לפני שהיא מארחת מחר את ק”ש.

מהצד השני, האורחת מגיעה במצב שונה לחלוטין. כשהיא נועלת את הטבלה ומועמדת רצינית לירידת ליגה העונה, החבורה של אדהם האדיה עדיין ללא ניצחון העונה, כשהיא עם נקודה אחת בלבד. הקבוצה הצפונית יודעת שהיום יהיה לה קשה מאוד להוציא משהו מהמשחק, אבל היא חייבת להילחם. 

אדם האדיה (חגי מיכאלי)אדם האדיה (חגי מיכאלי)

במסגרת מפגשי העבר, דווקא ריינה היא זאת שניצחה את המפגש האחרון בין הקבוצות בעונה החולפת. למעשה, בארבעת המפגשים האחרונים, ב”ש הצליחה לנצח פעם אחת בלבד, בעונת 2023/24, כשגברה על הצפוניים 1:2.

