קאנגווה, דיופ ולוי בהרכב הפועל ב"ש מול ריינה

המחזור השמיני של ליגת העל יימשך הערב (ראשון, 20:15) כשאנחנו נקבל משחק קצוות. מוליכת הטבלה, הפועל באר שבע, תרצה להתאושש מההפסד הראשון שלה בתחרות נגד עירוני קריית שמונה בשבוע שעבר, ותארח את נועלת הטבלה, מכבי בני ריינה.

הרכב הפועל באר שבע: ניב אליאסי, רועי לוי, אור בלוריאן, ג'יבריל דיופ, הלדר לופס, לוקאס ונטורה, קינגס קאנגווה, אליאל פרץ, דן ביטון, אמיר גנאח ואיגור זלטאנוביץ'.

הרכב בני ריינה: גד עמוס, איאד חוטבא, מור ברמי, עאיד חבשי, עבדאללה ג’אבר, איהאב גנאים, עמנואל בנדה, אסיל כנעאני, מוחמד שכר, אוסו קוובנה ואלכסה פייץ’.

רן קוז'וק (ראובן שוורץ)

החבורה של רן קוז’וק כאמור איבדה שלוש נקודות לראשונה העונה במחזור הקודם, כשהיא אף ספגה במהלך האחרון במשחק. האדומים יודעים שהמשחק היום הוא הזדמנות חשובה בשבילם להתאושש, לברוח מבית”ר ירושלים ולהפעיל לחץ על מכבי תל אביב, רגע לפני שהיא מארחת מחר את ק”ש.

מהצד השני, האורחת מגיעה במצב שונה לחלוטין. כשהיא נועלת את הטבלה ומועמדת רצינית לירידת ליגה העונה, החבורה של אדהם האדיה עדיין ללא ניצחון העונה, כשהיא עם נקודה אחת בלבד. הקבוצה הצפונית יודעת שהיום יהיה לה קשה מאוד להוציא משהו מהמשחק, אבל היא חייבת להילחם.

אדם האדיה (חגי מיכאלי)

במסגרת מפגשי העבר, דווקא ריינה היא זאת שניצחה את המפגש האחרון בין הקבוצות בעונה החולפת. למעשה, בארבעת המפגשים האחרונים, ב”ש הצליחה לנצח פעם אחת בלבד, בעונת 2023/24, כשגברה על הצפוניים 1:2.