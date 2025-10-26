יום רביעי, 29.10.2025 שעה 01:30
ליגה איטלקית 25-26
218-169נאפולי1
187-149מילאן2
183-88רומא3
1511-198אינטר4
147-138בולוניה5
137-139אטאלנטה6
135-98קומו7
128-98יובנטוס8
1212-108אודינזה9
117-118לאציו10
1110-98קרמונזה11
1114-88טורינו12
109-88ססואולו13
910-88קליארי14
77-38פארמה15
614-79לצ'ה16
511-48ורונה17
412-78פיורנטינה18
412-58פיזה19
311-48גנואה20

נצמדה לנאפולי בפסגה: רומא גברה 0:1 על ססואולו

הקבוצה מעיר הנצח התאוששה אחרי שני הפסדים, כשהפרש שערים מבדיל בינה לבין המוליכה אחרי שדיבאלה הכריע. פיורנטינה חזרה מפיגור כפול מול בולוניה

פאולו דיבאלה חוגג (IMAGO)
פאולו דיבאלה חוגג (IMAGO)

המחזור השמיני של הליגה האיטלקית נמשך היום (ראשון) כאשר במוקד היה ה-0:1 של רומא על ססואולו, בזכותו נצמדה לנאפולי המוליכה. במשחקים נוספים, ורונה וקליארי נפרדו ב-2:2 וטורינו גברה 1:2 על גנואה.

ססואולו – רומא 1:0

דיבאלה מעניק לרומא נצחון

אחרי הפסד לאינטר בליגה והפסד לוויקטוריה פלזן בליגה האירופית, רומא התאוששה עם 0:1 קטן ויקר שהגיע בזכות שער של פאולו דיבאלה בדקה ה-16, והעלה אותה אל המקום השני, כשרק הפרש שערים מפריד בינה לבין נאפולי שבמקום הראשון. מנגד, ססואולו נעצרה לאחר שלושה משחקים רצופים ללא הפסד.

פיורנטינה – בולוניה 2:2

2:2 עצבני בין פיורנטינה לבולוניה

נדמה כי זו שירת הברבור של סטפנו פיולי בסגול. מאמן המארחת עדיין לא הצליח לרשום ניצחון מאז ששב לקווים של הוויולה זאת אחרי שהוא וקבוצתו שבו מפיגור כפול, כשהרוסובלו נותרו במקום החמישי. סנטיאגו קאסטרו כבש ראשון בוולה אדיר לרשת הסגולה, כשניקולו קמביאג’י הכפיל. אלברט גודמונסון צימק בפנדל אחרי עבירה של אמיל הולם, שהורחק לקראת הסיום, ופיורה ניצלה זאת כדי למצוא את הרשת פעם נוספת מהנקודה הלבנה, הפעם מרגליו של מויזה קן שהצליח לחלץ נקודה דרמטית.

טורינו – גנואה 1:2

איזו דרמה! 1:2 לטורינו על גנואה בתוספת

אחרי הניצחון על נאפולי, טורינו עם ניצחון נוסף, שני ברציפות, הפעם על חשבונה של גנואה, שרשמה משחק רביעי ללא ניצחון ונועלת את הטבלה. מורטן תורסבי העלה דווקא את האורחת ליתרון ראשונה בד’קה השביעית, אך שער עצמי של סטפנו סבלי (63’) ושער דרמטי של ג’ילרמו מריפאן בדקה ה-90 הפכו את התוצאה.

ורונה – קליארי 2:2

2:2 צמוד ועיקש בין ורונה לקליארי

ורונה עם משחק תשיעי ברציפות ללא ניצחון בכל המסגרות. מנגד, קליארי עם משחק חמישי ללא ניצחון. רוברטו ג’אג’ילרדיני העלה את המארחת ליתרון בדקה ה-23 וגיפט אורבן הכפיל בדקה ה-59, אך ריאד אידריסי (77’) ומאתיה פליצ’י (90+2) איזנו את התוצאה.

נגןכמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטר
כמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטרנגןכמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרות
כמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרותנגןויניסיוס ג'וניור נותן הצצה לאוסף החולצות
ויניסיוס ג'וניור נותן הצצה לאוסף החולצותנגןהאם סון צלח את אתגר החומה הארוכה בעולם?
האם סון צלח את אתגר החומה הארוכה בעולם?
