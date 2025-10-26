נצמדה לנאפולי בפסגה: רומא גברה 0:1 על ססואולו

המחזור השמיני של הליגה האיטלקית נמשך היום (ראשון) כאשר במוקד היה ה-0:1 של רומא על ססואולו, בזכותו נצמדה לנאפולי המוליכה. במשחקים נוספים, ורונה וקליארי נפרדו ב-2:2 וטורינו גברה 1:2 על גנואה.

ססואולו – רומא 1:0

דיבאלה מעניק לרומא נצחון

אחרי הפסד לאינטר בליגה והפסד לוויקטוריה פלזן בליגה האירופית, רומא התאוששה עם 0:1 קטן ויקר שהגיע בזכות שער של פאולו דיבאלה בדקה ה-16, והעלה אותה אל המקום השני, כשרק הפרש שערים מפריד בינה לבין נאפולי שבמקום הראשון. מנגד, ססואולו נעצרה לאחר שלושה משחקים רצופים ללא הפסד.

פיורנטינה – בולוניה 2:2

2:2 עצבני בין פיורנטינה לבולוניה

נדמה כי זו שירת הברבור של סטפנו פיולי בסגול. מאמן המארחת עדיין לא הצליח לרשום ניצחון מאז ששב לקווים של הוויולה זאת אחרי שהוא וקבוצתו שבו מפיגור כפול, כשהרוסובלו נותרו במקום החמישי. סנטיאגו קאסטרו כבש ראשון בוולה אדיר לרשת הסגולה, כשניקולו קמביאג’י הכפיל. אלברט גודמונסון צימק בפנדל אחרי עבירה של אמיל הולם, שהורחק לקראת הסיום, ופיורה ניצלה זאת כדי למצוא את הרשת פעם נוספת מהנקודה הלבנה, הפעם מרגליו של מויזה קן שהצליח לחלץ נקודה דרמטית.

טורינו – גנואה 1:2

איזו דרמה! 1:2 לטורינו על גנואה בתוספת

אחרי הניצחון על נאפולי, טורינו עם ניצחון נוסף, שני ברציפות, הפעם על חשבונה של גנואה, שרשמה משחק רביעי ללא ניצחון ונועלת את הטבלה. מורטן תורסבי העלה דווקא את האורחת ליתרון ראשונה בד’קה השביעית, אך שער עצמי של סטפנו סבלי (63’) ושער דרמטי של ג’ילרמו מריפאן בדקה ה-90 הפכו את התוצאה.

ורונה – קליארי 2:2

2:2 צמוד ועיקש בין ורונה לקליארי

ורונה עם משחק תשיעי ברציפות ללא ניצחון בכל המסגרות. מנגד, קליארי עם משחק חמישי ללא ניצחון. רוברטו ג’אג’ילרדיני העלה את המארחת ליתרון בדקה ה-23 וגיפט אורבן הכפיל בדקה ה-59, אך ריאד אידריסי (77’) ומאתיה פליצ’י (90+2) איזנו את התוצאה.