האמת מאחורי העניין של יונייטד בג'וב בלינגהאם

במנצ'סטר רוצים להתחזק בינואר ושמו עין על אחיו של כוכב ריאל, שמתקשה בדורטמונד. האופציה להחתימו תהיה קלה יותר בגלל סיבה שלא קשורה בכדורגל?

ג'וב בלינגהאם (IMAGO)
ג'וב בלינגהאם (IMAGO)

מנצ’סטר יונייטד נמצאת כעת בתקופה הכי טובה שהיא יכולה לבקש לעצמה. הקבוצה של רובן אמורים עומדת על שלושה ניצחונות רצופים והיא נמצאת בחלק העליון של טבלת הפרמייר ליג. למרות זאת, המאמן הפורטוגלי רוצה לחזק את הקישור שלו בינואר.

על המוקד של אנשי הקבוצה ממנצ’סטר נמצא לא אחר מג’וב בלינגהאם, אח של כוכב ריאל מדריד ג’וד בלינגהאם. ג’וב אמנם הצטרף רק העונה לבורוסיה דורטמונד מסנדרלנד, אך השדים האדומים כבר התחילו לשים את העין על הקשר הצעיר שהגיע לגרמניה כדי להותיר חותם בכדורגל העולמי, ויש לכך סיבה חוץ מכישוריו כשחקן.

כאמור, קשר הצהובים שחורים חתם בקבוצה רק בקיץ האחרון, אך מתקשה להשתלב עד כה, כשלאחר 11 משחקים בכל המסגרות הוא עדיין לא מצליח להיות מעורב בשערים. מה שהופך את המצב ליותר גרוע הוא המתח שנוצר בין המנהל המקצועי של הקבוצה מגרמניה לאביו של השחקן מארק.

רובן אמורים, יצרף את בלינגהאם? (IMAGO)רובן אמורים, יצרף את בלינגהאם? (IMAGO)

השניים התעמתו עוד במשחק הפתיחה של הבונדסליגה, כאשר אבין של הקשר כעס על החילוף של בנו במחצית. ההחלטה, שעוררה את זעמו של מארק, גרמה לו לחכות לאנשי הנהלת הקבוצה במנהרת השחקנים ולהתעמת איתם.

ג’וב בלינגהאם עזר לסנדרלנד לעלות לליגה הראשונה באנגליה ובמועדון הגרמני קיוו שיצליח לעזור גם להם להרים את הרמה ולהתחרות מול האלופה המכהנת, באיירן מינכן, מה שלא קורה בינתיים. האם ג’וב יהיה במרכז של מעבר מפתיע לאנגליה בחלון ההעברות של החורף, וזאת על רקע המצב בין אביו לדורטמונד?

