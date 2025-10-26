יום שבת, 01.11.2025 שעה 19:45
ליגה טורקית 25-26
285-2510גלאטסראיי1
237-1710טרבזונספור2
226-1810פנרבחצ'ה3
196-1311גוזטפה4
1712-1610בשיקטאש5
1710-1410סמסונספור6
1718-1510גאזישיר גאזיינטפ7
1415-1710קוניאספור8
139-1211בשאקשהיר9
1311-1110אלאניספור10
1115-1011קוצ'איליספור11
1012-910קסימפשה12
1014-1110ריזספור13
1020-1110אנטליהספור14
816-1011גנצ'לרבירליג'י15
813-610איופספור16
622-810קייסריספור17
422-1010פתיח קארגומרוק18

84 דקות לחלאילי בניצחון 0:2 של סן ז'ילואז

שחקן הקו הימני הישראלי עזר לקבוצתו לשמור על הפסגה בליגה הבלגית. גורפינקל ושנגדו חזרו מפיגור כפול, הפסד מפתיע לאבו פאני וקניקובסקי בהונגריה

|
ענאן חלאילי מול סט. טרוידן (IMAGO)
ענאן חלאילי מול סט. טרוידן (IMAGO)

כמדי שבוע, השחקנים הישראלים שמשחקים באירופה ובעולם ממשיכים לנסות לעזור לקבוצות שלהן להשיג את המטרות בליגות המקומיות. גם היום (ראשון) הלגיונרים שלנו עלו על כר הדשא ברחבי המדינות השונות.

# הליגה הסינית מתקרבת אל רגעי ההכרעה שלה, וכנותרו שני מחזורים בלבד, קבוצתו של יהב גורפינקל, שנגדו רונגצ’נג נמצאת במקום השני בטבלה, נקודה בלבד מהפסגה, זאת אחרי 2:2 מול קינגדאו ווסט קואסט, כשהמגן השמאלי שיחק משחק מלא והיה שותף לקאמבק אחרי שפיגרו 2:0.

# קבוצתו של רמזי ספורי, אנטליהספור, נמצאת במשבר. הטורקים הפסידו משחק רביעי ברציפות, הפעם 4:0 לאיסטנבול בשקשהיר, כשהקשר נכנס כמחליף בדקה ה-75, במצב של 3:0 ליריבה, אך כאמור לא הצליח להשפיע לטובה בהתמודדות.

# נשארים בטורקיה, כשדיא סבע ואמדספור סיימו ב-0:0, זאת אחרי ששער של קבוצתו נפסל בדקה ה-84 אחרי בדיקת VAR. הקשר הישראלי לא השפיע על המשחק, וקיבל כרטיס צהוב שיגרום לו לפספס את המשחק הבא.

דיא סבע (אמדספור)דיא סבע (אמדספור)

ליאם חרמש פתח בשורות שריף טירספול ושיחק לאורך כל המשחק בהפסד 1:0 למילסאמי. קייס גאנם ישב על הספסל, אך לא עלה להתמודדות.

# באוקראינה, בר לין לקח חלק בתבוסה 4:0 של קבוצתו, כשפתח והוחלף בדקה ה-64, בזמן שקבוצתו הייתה בפיגור 3:0.

# פרנצוורוש ספגה הפסד מפתיע בליגה המקומית לזאלגרסקי מתחתית הטבלה. מוחמד אבו פאני פתח בהרכב, אבל הוחלף במחצית על ידי גבי קניקובסקי.

גבי קניקובסקי (IMAGO)גבי קניקובסקי (IMAGO)

# 84 דקות לענאן חלאילי במשחקה של אוניון סן ז’ילואז מול סט. טרוידן, כשהוא ירד מהמגרש כשקבוצתו ביתרון 0:1.

