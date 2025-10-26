יום ראשון, 26.10.2025 שעה 18:20
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
186-227הפועל ב"ש1
1710-178בית"ר ירושלים2
143-156מכבי ת"א3
1311-157הפועל ת"א4
1218-168מכבי נתניה5
118-98הפועל חיפה6
119-88בני סכנין7
1116-118מ.ס אשדוד8
108-148מכבי חיפה9
1019-88עירוני טבריה10
914-128הפועל פ"ת11
87-77עירוני ק"ש12
214-58הפועל ירושלים13
122-67מכבי בני ריינה14

דוד פוקסמן ישפוט את המשחק בין בית"ר לב"ש

נקבעו שיבוצי השופטים למחזור התשיעי: גרינפלד ישפוט את מכבי חיפה - הפועל י-ם, שניר לוי את הפועל ת"א - טבריה ולייבוביץ' את מכבי ת"א נגד ריינה

|
דוד פוקסמן (רדאד ג'בארה)
דוד פוקסמן (רדאד ג'בארה)

המחזור השמיני של ליגת העל עוד לא הגיע לסיומו, אך במנהלת הליגות בכדורגל כבר פרסמו היום (ראשון) את שיבוצי השופטים לקראת המחזור התשיעי שיחל בסוף השבוע הנוכחי.

דוד פוקסמן ינהל את המשחק המרכזי באצטדיון טדי בין בית”ר ירושלים להפועל באר שבע ביום שני ב-20:30. אוראל גרינפלד ישפוט את המשחק שיפתח את המחזור בין מכבי חיפה להפועל ירושלים בסמי עופר בשבת ב-15:00. 

שניר לוי ינהל את המשחק בין הפועל תל אביב לעירוני טבריה בבלומפילד בשבת ב-17:30, כאשר גל לייבוביץ’ ישפוט את המשחק בין מכבי תל אביב לבני ריינה באצטדיון גרין בשבת ב-19:30.

יוני קלז ישפוט את המשחק שייערך בשבת ב-18:30 במושבה בין הפועל פתח תקווה לבני סכנין, ספיר ברמן תנהל את המשחק שייערך באותו יום ואותה שעה באצטדיון ה-יא’ בין מ.ס אשדוד להפועל חיפה ויגאל פריד ישפוט את המשחק שייערך ביום ראשון ב-20:15 באצטדיון בנתניה בין עירוני קריית שמונה למכבי נתניה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהאם סון צלח את אתגר החומה הארוכה בעולם?
האם סון צלח את אתגר החומה הארוכה בעולם?נגןנועה קירל מטרילה את דניאל פרץ במסעדה
נועה קירל מטרילה את דניאל פרץ במסעדהנגןזהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדל
זהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדלנגןהבת של פיני זהבי אורחת בבית של ניימאר
הבת של פיני זהבי מתארחת בבית של ניימאר
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */