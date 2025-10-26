דוד פוקסמן ישפוט את המשחק בין בית"ר לב"ש

המחזור השמיני של ליגת העל עוד לא הגיע לסיומו, אך במנהלת הליגות בכדורגל כבר פרסמו היום (ראשון) את שיבוצי השופטים לקראת המחזור התשיעי שיחל בסוף השבוע הנוכחי.

דוד פוקסמן ינהל את המשחק המרכזי באצטדיון טדי בין בית”ר ירושלים להפועל באר שבע ביום שני ב-20:30. אוראל גרינפלד ישפוט את המשחק שיפתח את המחזור בין מכבי חיפה להפועל ירושלים בסמי עופר בשבת ב-15:00.

שניר לוי ינהל את המשחק בין הפועל תל אביב לעירוני טבריה בבלומפילד בשבת ב-17:30, כאשר גל לייבוביץ’ ישפוט את המשחק בין מכבי תל אביב לבני ריינה באצטדיון גרין בשבת ב-19:30.

יוני קלז ישפוט את המשחק שייערך בשבת ב-18:30 במושבה בין הפועל פתח תקווה לבני סכנין, ספיר ברמן תנהל את המשחק שייערך באותו יום ואותה שעה באצטדיון ה-יא’ בין מ.ס אשדוד להפועל חיפה ויגאל פריד ישפוט את המשחק שייערך ביום ראשון ב-20:15 באצטדיון בנתניה בין עירוני קריית שמונה למכבי נתניה.