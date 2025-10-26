טורניר כדורעף שכונתי נערך לתומר ליבוביץ ז"ל

סמל תומר ליבוביץ ז”ל הוא חייל שנלחם בגבורה בגזרת נחל עוז כשפלשו מחבלים ב-7.10, כאשר הוא והצוות שלו עלו מיד לטנק ויצאו לקרבות במרחב נחל עוז, נלחמו בגבורה עילאית ובנחישות והצליחו לפגוע במחבלים רבים, כאשר אומץ הלב שלו, רוח הצוות והאהבה שלו למשחק הכדורעף ממשיכים להוות השראה לכל מי שהכיר אותו, כשקיימו את הטורניר השכונתי השנתי “טורניר תומר” בהדר יוסף, המקום בו הוא נהג לשחק עם חבריו בכל הזדמנות, שעבורם הוא לא רק חגיגה של ספורט, אלא גם מחווה לרוחו של תומר.

בהודעה של המשפחה נכתב: “כל הגשה, כל נקודה וכל קריאה מהקהל נושאות איתן את זכרו, את דמותו של צעיר ששיחק מכל הלב, נלחם באומץ ותמיד יישאר חלק מהקהילה שלנו. תומר בטח צפה בכולנו ואמר לעצמו ‘איזה כיף שכולם נהנים ממשחק כדורעף’. עד הטורניר הבא, תזכור מה תומר תמיד אמר: ‘הכדור הכי חשוב, זה הכדור הבא, תחלמו, תחייכו ותגשימו’”.

במתקפת הטרור של חמאס ב-7.10, במהלך הקרב, לאחר שהשתמשו בכל האמצעים שעמדו לרשותם, ירו, דרסו והפגיזו את המחבלים, נפגע הטנק מטילי נ”ט ומקלעים ובקרב הזה נהרג תומר. סרן דניאל פרץ ז”ל וסמל ראשון איתי חן ז”ל נהרגו גם הם בקרב וגופותיהם נחטפו לעזה, כשסמל ראשון מתן אנגרסט (נהג הטנק), נפצע בקרב, נחטף לעזה ושב לאחרונה. קצינים בכירים שביקרו את משפחות הלוחמים של הצוות, סיפרו שפעולות הגבורה, אשר לא את כולן ניתן לחשוף, הצילו חיים רבים ויישובים אזרחיים.

תומר ליבוביץ ז"ל (באדיבות המשפחה)

בהודעה נכתב בנוסף: “תומר היה כל מה שטוב ויפה במדינה שלנו, מצוינת,אומץ, אמונה, נחישות, אהבת הארץ, אהבת אדם, אהבת הטבע והחי והתקווה לעתיד טוב. אנחנו כמשפחה החלטנו להמשיך ולחיות חיים משמעותיים שיהיו ראויים לו, ולהנציח אותו באמצעות מוסיקה ושירים שאנחנו כותבים ושרים, ופעילויות של הספורט שכל כך אהב.

“תומר היה שמח וחיובי עם חיוך על הפנים. הוא היה תמיד מוקף בחברים והפיץ אור ושמחה בכל מקום אליו הגיע. אהב מוסיקה ואהב לרקוד, היה אמיץ, בעל לב ענק ומלא בנתינה. כבר בנערותו בחר תמיד להתנדב ונרתם ראשון לכל משימה. הדבקות במטרה והנחישות אפיינו אותו. בכתה ד’ התחיל להתאמן בכדורעף במועדון ק.ק ת”א והמשיך לשחק במועדון גם בבגרותו. הוא היה שחקן מוכשר, שימש כקפטן של קבוצת הנוער ושיחק שלוש שנים בסגל קבוצת הבוגרים בליגת העל לגברים.

“בסמוך לגיוסו לצבא, החליט תומר לוותר על מסלול הספורטאי ולהתגייס כלוחם לחיל השריון. למרות שעמדו בפני תומר שהיה בעל פרופיל 97 וציוני איתור גבוהים ביותר, אפשרויות רבות נוספות, תומר סיפר למשפחתו כי החלטתו להתגייס דווקא לחיל השריון היא מתוך בחירה והבנה שהמדינה זקוקה לחיל שריון חזק ואיכותי. תומר אמר שהשירות בחיל הדורש מקצועיות, מצוינות, עבודת צוות ויכולות טכנולוגיות יאפשר לו לממש את היכולות שלו ולתרום בצורה הטובה ביותר.

טורניר כדורעף לזכרו של תומר ליבוביץ ז"ל (באדיבות המשפחה)

“עם זאת, תומר לא ויתר על אהבתו הגדולה לכדורעף . בכל יציאה הביתה גם אם אחרי 21 יום בצבא, גם לאחר מסעות וחוסר שינה, הקפיד תומר להתעורר בשש וחצי בבוקר בשבת כדי להספיק לשחק כדורעף במגרש השכונתי או בחוף ונהג לומר: ‘המשחק ממלא אותי אנרגיה’. הביא עימו תומר גם לשריון. עם חיוך ניצחי ולב ענק תמיד היה מוכן לסייע, להתנדב, לדרבן ולהוביל לניצחון.

סמל תומר ליבוביץ ז"ל

“אחרי נפילתו הודיע מועדון קק ת”א על מחווה מרגשת לזכר תומר: שינוי שמה של קבוצת הנוער של המועדון המשחקת בליגת העל ל“ק.ק. תומר תל-אביב”, וכן הקמת קבוצה נוספת בליגה הלאומית בשם “החברים של תומר”, קבוצה בה ישחקו חבריו”.

טורניר כדורעף לזכרו של תומר ליבוביץ ז"ל (באדיבות המשפחה)