ליגה לאומית 25-26
2310-2810מכבי פ"ת1
216-1610מכבי הרצליה2
198-1510הפועל ראשל"צ3
1714-1510הפועל כפר שלם4
1613-1810מ.ס כפר קאסם5
159-1710מ.ס קריית ים6
1513-1210הפועל כפ"ס7
1415-1610הפועל ר"ג8
1319-1810עירוני מודיעין9
1115-1510הפועל חדרה10
1113-1210הפועל עכו11
1017-810בני יהודה12
1017-810הפועל רעננה13
924-1510מכבי יפו14
622-910הפועל עפולה15
515-810הפועל נוף הגליל16

"אלי לוי אוהד בני יהודה מילדות, רצה לאמן אותה"

יובל נעים דיבר ב"שיחת היום" על הלאומית ועל מעבר המאמן: "הוא מקבל את בני יהודה כמו שברדה קיבל את הפועל ת"א, אם יעלה אותה זה יהיה הישג מדהים"

|
אלי לוי (חג'אג' רחאל)
אלי לוי (חג'אג' רחאל)

כל יום בליגה הלאומית זה כמו שבוע בכל ליגה אחרת, וזה הוכח השבוע. מסאי דגו סיים את דרכו בבני יהודה, שמינתה את אלי לוי היישר מכפר שלם, מיכאל זנדברג סיים את דרכו ברמת גן וזו רוצה את מסאי דגו. בינתיים, יובל נעים עלה לדבר על כל זאת ועוד בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות ‘ישראייר’.

אלי לוי פרגן לך, תגמרו את העניין ביניכם, הייתם כמו אחים.
”מאחל לו את כל הטוב שבעולם, באמת”.

מה אתה חושב על המעבר שלו לבני יהודה?
”אלי מילדות אוהד בני יהודה, גדל שם. ברור שבאזור הזה בני יהודה הקבוצה הבכירה, כפר שלם תמיד נחשבה האחות הקטנה. אלי לוי רצה לאמן את הקבוצה הזו תמיד. יהיה לו קשה מאוד, הוא קיבל את בני יהודה במצב שאליניב ברדה קיבל את הפועל ת”א בעונה שעברה. אם הוא יצליח לעלות אותה ליגה, זה יהיה הישג מדהים”.

יובל נעים (חגיובל נעים (חג'אג' רחאל)

מה אתה חושב על מה שקורה בקבוצה שקרובה לליבך, הפועל רמת גן?
“מתחילת העונה אמרתי שהפועל רמת גן הולכת למקום לא טוב, לא היו צריכים לעשות את הבלגן עם דמאיו, לא היו צריכים לפטר את איציק ברוך. כל הזמן אתם צועקים מאמנים צעירים, קודם כל שהצעירים יעשו מה שהוותיקים עשו. נוער זה לא בוגרים”.

אין סיכוי שתגיע לשם?
”אני השנה לא רוצה לאמן קבוצה, אני מתעסק בעבודה שלי בהתאחדות לכדורגל ואני מרוצה”.

מה דעתך על המינוי הצפוי של מסאי דגו להפועל רמת גן?
”מת שהוא יצליח, מאמן טוב, יש לו רצינות, לא רואים את זה כל כך בשנים האחרונות כי אצלנו אתה צריך תמיד להביא הצלחות. יש הבדל בין שמות לבין יכולות. בני יהודה תקציב גבוה, יש שחקנים עם שם מפוצץ אבל במגרש נראים לא קרוב למה שחשבת”.

איך העונה הזו תיגמר בליגה הלאומית?
”זה ליגה קשה מאוד, עד שאתה מנצח משחק יוצאת לך הנשמה, הליגה שוויונית. כדי להיות בצמרת צריך לעשות סדרה של ניצחונות, במיוחד כשפתחו עליך פער כזה גדול”.

