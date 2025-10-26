"אלי לוי אוהד בני יהודה מילדות, רצה לאמן אותה"

כל יום בליגה הלאומית זה כמו שבוע בכל ליגה אחרת, וזה הוכח השבוע. מסאי דגו סיים את דרכו בבני יהודה, שמינתה את אלי לוי היישר מכפר שלם, מיכאל זנדברג סיים את דרכו ברמת גן וזו רוצה את מסאי דגו. בינתיים, יובל נעים עלה לדבר על כל זאת ועוד בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות ‘ישראייר’.

אלי לוי פרגן לך, תגמרו את העניין ביניכם, הייתם כמו אחים.

”מאחל לו את כל הטוב שבעולם, באמת”.

מה אתה חושב על המעבר שלו לבני יהודה?

”אלי מילדות אוהד בני יהודה, גדל שם. ברור שבאזור הזה בני יהודה הקבוצה הבכירה, כפר שלם תמיד נחשבה האחות הקטנה. אלי לוי רצה לאמן את הקבוצה הזו תמיד. יהיה לו קשה מאוד, הוא קיבל את בני יהודה במצב שאליניב ברדה קיבל את הפועל ת”א בעונה שעברה. אם הוא יצליח לעלות אותה ליגה, זה יהיה הישג מדהים”.

יובל נעים (חג'אג' רחאל)

מה אתה חושב על מה שקורה בקבוצה שקרובה לליבך, הפועל רמת גן?

“מתחילת העונה אמרתי שהפועל רמת גן הולכת למקום לא טוב, לא היו צריכים לעשות את הבלגן עם דמאיו, לא היו צריכים לפטר את איציק ברוך. כל הזמן אתם צועקים מאמנים צעירים, קודם כל שהצעירים יעשו מה שהוותיקים עשו. נוער זה לא בוגרים”.

אין סיכוי שתגיע לשם?

”אני השנה לא רוצה לאמן קבוצה, אני מתעסק בעבודה שלי בהתאחדות לכדורגל ואני מרוצה”.

מה דעתך על המינוי הצפוי של מסאי דגו להפועל רמת גן?

”מת שהוא יצליח, מאמן טוב, יש לו רצינות, לא רואים את זה כל כך בשנים האחרונות כי אצלנו אתה צריך תמיד להביא הצלחות. יש הבדל בין שמות לבין יכולות. בני יהודה תקציב גבוה, יש שחקנים עם שם מפוצץ אבל במגרש נראים לא קרוב למה שחשבת”.

איך העונה הזו תיגמר בליגה הלאומית?

”זה ליגה קשה מאוד, עד שאתה מנצח משחק יוצאת לך הנשמה, הליגה שוויונית. כדי להיות בצמרת צריך לעשות סדרה של ניצחונות, במיוחד כשפתחו עליך פער כזה גדול”.