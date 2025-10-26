עכשיו זה רשמי: מסאי דגו מונה למאמנה של ר"ג

הליגה הלאומית כמרקחה: לאחר עזיבתו של מיכאל זנדברג את הפועל ר"ג ואלי לוי את הפועל כפר שלם, האורדונים מצאו מאמן חדש, כפי שנחשף לראשונה כאן ב-ONE, עם מינוי של מסאי דגו. כזכור, המאמן סיים את דרכו בבני יהודה רק ביום שישי האחרון כאשר היום הוא נפגש עם הבעלים אמיר חמיאס וחתם רשמית, באמצעות סוכניו רונן וגלעד קצב.

בכל אופן, מכשול שעשוי לצוץ בהמשך הוא סכום הפיצוי מבני יהודה. בפגישה שהתקיימה בינו לבין אלירן עובד בין ההפסד למכבי פ"ת ועד להפסד לעירוני מודיעין, סוכם בעל פה כי המאמן יקבל שלוש משכורות פיצוי במידה שיוחלט לפטרו אם יפסיד למודיעין, כאשר כרגע.

עובד ישתתף במשכורתו של דגו, אך לטענת המועדון, סוכם מול סוכניו כי העניין סובב סביב השלמת נזק-כלומר דגו לא יקבל שלוש משכורות מלאות אם יחתום בקבוצה אלא השלמה למשכורתו המקורית בבני יהודה. כאשר מדובר בהבדלים המוערכים בעשרות אלפי שקלים, אם בני יהודה רק תשתתף בנתח משכרו. בכל אופן, בחוזהו של דגו אין סעיף פיצוי כתוב (כאמור נסגר בעל פה) ואם הצדדים לא יגיעו להבנות, גם המאמן ידרוש לקבל את משכורתו עד תום העונה.

מיכאל זנדברג (חגי מיכאלי)

בכפר שלם פחות ממהרים: היו"ר אביחי יחיא לא יקבל החלטה חפוזה ומבחינתו שעוזרי המאמן יעקב אסייג ותמיר בן עמי יעבירו את המשחק הקרוב, כאשר ביממה האחרונה כמות גדולה של מאמנים הוצעה למועדון.

בנושא אחר, מי שכרגע ממשיכה בשלה היא הפועל חדרה: לאחר הניצחון ביום שישי על מ.ס קריית ים, במועדון החליטו שהצוות הקיים ימשיך במתכונת הנוכחית: רותם בר יוסף יהיה המאמן, בעוד ניר קלינגר ימשיך להיות כמנהל מקצועי, אבל בפועל הוא זה שמעביר את האסיפות ואת ההכנות.