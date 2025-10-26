יום ראשון, 26.10.2025 שעה 18:28
ליגה לאומית 25-26
2310-2810מכבי פ"ת1
216-1610מכבי הרצליה2
198-1510הפועל ראשל"צ3
1714-1510הפועל כפר שלם4
1613-1810מ.ס כפר קאסם5
159-1710מ.ס קריית ים6
1513-1210הפועל כפ"ס7
1415-1610הפועל ר"ג8
1319-1810עירוני מודיעין9
1115-1510הפועל חדרה10
1113-1210הפועל עכו11
1017-810בני יהודה12
1017-810הפועל רעננה13
924-1510מכבי יפו14
622-910הפועל עפולה15
515-810הפועל נוף הגליל16

עכשיו זה רשמי: מסאי דגו מונה למאמנה של ר"ג

אחרי שסיים את דרכו בבני יהודה, המאמן חתם רשמית אצל האורדונים, במקומו של מיכאל זנדברג. וגם: סוגיית הפיצוי מול הכתומים, והמצב בחדרה וכפר שלם

|
אמיר חמיאס ומסאי דגו (באדיבות הפועל ר
אמיר חמיאס ומסאי דגו (באדיבות הפועל ר"ג)

הליגה הלאומית כמרקחה: לאחר עזיבתו של מיכאל זנדברג את הפועל ר"ג ואלי לוי את הפועל כפר שלם, האורדונים מצאו מאמן חדש, כפי שנחשף לראשונה כאן ב-ONE, עם מינוי של מסאי דגו. כזכור, המאמן סיים את דרכו בבני יהודה רק ביום שישי האחרון כאשר היום הוא נפגש עם הבעלים אמיר חמיאס וחתם רשמית, באמצעות סוכניו רונן וגלעד קצב.

בכל אופן, מכשול שעשוי לצוץ בהמשך הוא סכום הפיצוי מבני יהודה. בפגישה שהתקיימה בינו לבין אלירן עובד בין ההפסד למכבי פ"ת ועד להפסד לעירוני מודיעין, סוכם בעל פה כי המאמן יקבל שלוש משכורות פיצוי במידה שיוחלט לפטרו אם יפסיד למודיעין, כאשר כרגע.

עובד ישתתף במשכורתו של דגו, אך לטענת המועדון, סוכם מול סוכניו כי העניין סובב סביב השלמת נזק-כלומר דגו לא יקבל שלוש משכורות מלאות אם יחתום בקבוצה אלא השלמה למשכורתו המקורית בבני יהודה. כאשר מדובר בהבדלים המוערכים בעשרות אלפי שקלים, אם בני יהודה רק תשתתף בנתח משכרו. בכל אופן, בחוזהו של דגו אין סעיף פיצוי כתוב (כאמור נסגר בעל פה) ואם הצדדים לא יגיעו להבנות, גם המאמן ידרוש לקבל את משכורתו עד תום העונה.

מיכאל זנדברג (חגי מיכאלי)מיכאל זנדברג (חגי מיכאלי)

בכפר שלם פחות ממהרים: היו"ר אביחי יחיא לא יקבל החלטה חפוזה ומבחינתו שעוזרי המאמן יעקב אסייג ותמיר בן עמי יעבירו את המשחק הקרוב, כאשר ביממה האחרונה כמות גדולה של מאמנים הוצעה למועדון.

בנושא אחר, מי שכרגע ממשיכה בשלה היא הפועל חדרה: לאחר הניצחון ביום שישי על מ.ס קריית ים, במועדון החליטו שהצוות הקיים ימשיך במתכונת הנוכחית: רותם בר יוסף יהיה המאמן, בעוד ניר קלינגר ימשיך להיות כמנהל מקצועי, אבל בפועל הוא זה שמעביר את האסיפות ואת ההכנות.

